Period Vage, koje traje od 22. septembra do 21. oktobra, svake godine donosi snažan naglasak na međuljudske odnose i potragu za skladom. Ovaj znak, kojim vlada Venera, simbolizuje pravdu, partnerstvo i lepotu – pa upravo u ovo doba godine često osećamo potrebu da uskladimo ono što dajemo sa onim što primamo. Pitanje jednakosti i balansa postaje neizbežno.

Sezona Vage nas poziva da pronađemo ravnotežu između davanja i primanja, prepoznamo sopstvene unutrašnje istine i obnovimo odnose na zdravijim temeljima, piše Atma.hr.

Evo šta period Vage donosi svakom horoskopskom znaku:

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Ovnove, ovo razdoblje naglašava sve vrste odnosa – od romantičnih do poslovnih. Vaša planeta vladar, Mars, provodi celu sezonu u Škorpionu, pa ćete imati veću jasnoću i odlučnost u vezi sa svojim vezama. Pun Mesec u vašem znaku 7.10. donosi snažnu spoznaju o tome gde stojite u ljubavi ili partnerstvu. To je trenutak u kojem treba da dopustite sebi da osetite sve emocije, jer vam upravo one mogu pokazati put.

Ako se između 13. i 18.10. pojavi osećaj nesigurnosti, ne brinite – razjašnjenje dolazi kada Venera uđe u Vagu od 19.10. do 6.11. Tada odnosi postaju topliji, nežniji i ispunjeniji. Na poslu će posebno važni biti dani između 30.9. i 9.10. Biće vam potrebni fleksibilnost i spremnost na kompromis kako biste uspešno završili projekte. Sezonu zaključujete mladim Mesecom u Vagi 21.10. koji donosi mogućnost isceljenja i sklada u porodičnim ili partnerskim odnosima, a Jupiterova podrška unosi osećaj olakšanja i mira.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Bikovima sezona Vage donosi veoma aktivne dane. Planetarni uticaji pokreću i vašu karijeru i lične odnose, pa ćete biti zauzeti na više frontova. Od 22.9. do 14.10. Merkur i Mars u Škorpionu podstiču Plutona u vašoj desetoj kući karijere, pa će ambicija doći u prvi plan. Vreme je da krenete ka ciljevima koje ste planirali od početka godine.

Mars, koji ostaje u vašem sektoru partnerstva do 4.11. otvara mogućnost poslovnih ugovora i saradnji. Bićete skloni da analizirate prednosti i mane novih dogovora, koji vam mogu doneti veću vidljivost i uspeh. U ličnim vezama atmosfera postaje intenzivnija. Ako ste u vezi, osećaćete jaču potrebu za bliskošću sa partnerom, a seksualna energija mogla bi biti snažnija nego inače. Ako ste slobodni, ovo razdoblje može označiti prekretnicu – vaši kriterijumi se menjaju, a pristup ljubavi postaje drugačiji. Od 19.10. do 6.11, kada Venera ulazi u Vagu, otvara se novo romantično poglavlje, puno nežnosti i privlačnosti.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Blizance, sezona Vage donosi produktivne dane, posebno vezane za posao i projekte. Od 30.9. do 13.10. mogli biste završavati projekte započete još između marta 2023. i maja 2025. Saturn vam je tada pomagao da gradite stabilne temelje, a sada dolazi trenutak da finalizirate ono što ste stvarali.

Mars, koji prolazi kroz vaše polje rada, daje vam energiju i odlučnost da ostvarite ciljeve. Ako vam je potrebna koncentracija i fokus, datumi 22–23. septembra i 6–9. oktobra posebno su povoljni. Mladi Mesec u Vagi 21.10. mogao bi da donese nagradu u vidu novog ugovora ili finansijskog priznanja. Osim posla, aktivira se i vaše polje uživanja i romantike. Ako ste slobodni, pun Mesec u Ovnu 7. oktobra otvara priliku za nove susrete. Ulaskom Venere u Vagu od 19.10. do 6.11. počinju jedni od najboljih dana u godini za ljubav, izlaske i uživanje u kreativnosti.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rakovi će u ovoj sezoni osećati snažan fokus na porodicu i dom. Pun Mesec u Ovnu 7. oktobra može vas dovesti u situaciju u kojoj balansirate između poslovnih i privatnih obaveza. Savet je da tih dana smanjite društveni tempo i posvetite se najbližima. Dve nedelje kasnije, mladi Mesec u Vagi 21. oktobra donosi osećaj mira i isceljenja. Ovaj lunarni događaj aktivira Jupitera u vašem znaku, pa možete doživeti novi početak koji donosi obilje i optimizam.

Prvi deo sezone, od 22.9. do 14.10, nosi introspektivnu energiju. Merkur, Mars i Pluton podstiču vas da razmislite šta zaista želite u ljubavi i intimnosti. Ako ste u vezi, to je period dubokih razgovora i jačanja povezanosti. Ako ste slobodni, mogli biste iznenada shvatiti da vaše želje i kriterijumi više nisu isti – i to otvara vrata za nove, značajnije odnose.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Dragi Lavovi, odnosi će vam tokom sezone Vage igrati važnu ulogu – bilo da je reč o porodici, ljubavi ili poslovnim saradnjama. Ulazak Marsa u Škorpiona pokreće dvogodišnji period u kojem će vaš fokus biti usmeren na dom i bliske odnose. Između 23.9. i 9.10. Merkur i Mars aktiviraju Plutona, što može doneti potrebu za ozbiljnim razgovorima sa članovima porodice ili partnerom. Tada mogu isplivati na površinu pitanja vezana za granice i očekivanja, a upravo otvorenost i iskrenost pomoći će da se odnosi učvrste i razviju.

Za neke Lavove ovo razdoblje može značiti i pregovore oko poslovnog partnerstva koje jača poziciju na profesionalnom planu. Budući da Vaga vlada vašim sektorom komunikacije, tokom cele sezone naglasak je na razgovoru, slušanju i pregovorima. Pun Mesec u Ovnu početkom oktobra i mladi Mesec u Vagi 21. oktobra donose niz aktivnosti povezanih sa komunikacijom i umrežavanjem.

Ova godina za vas nosi i duhovni rast, pa se u drugom delu meseca može pojaviti iskustvo unutrašnjeg prosvetljenja. Posebno obratite pažnju oko 16.10 – inspiracija bi mogla doći iz sna, simbola ili neočekivane poruke. To će biti vaš “aha” trenutak, putokaz koji vas vodi dubljem razumevanju sebe i života.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Device, sezona Vage deluje kao nastavak procesa započetih u septembru, tokom perioda pomračenja. Taj period bio je pun događaja i podstakao vas je da shvatite kako su određene promene u životu neizbežne. Vaga sada naglašava vašu potrebu za samoosnaživanjem, posebno u polju rada i svakodnevnih navika.

Između 22.9. i 13.10. mogli biste da uvedete nove rutine ili da se odvažite da izrazite svoje potrebe nadređenima i kolegama. Bilo da je reč o promenama u ishrani, povećanju fizičke aktivnosti ili uvođenju meditacije u svakodnevicu – cilj je da pronađete više energije i osećaj unutrašnje snage.

Na ljubavnom planu, dani oko 7.10. i punog Meseca u Ovnu mogu doneti važna previranja. Ako ste u vezi, taj lunarni događaj mogao bi označiti kraj određenih obrazaca ponašanja i otvoriti prostor za novi početak, koji se rađa dve nedelje kasnije s mladim Mesecom u Vagi 21. oktobra. Ako se razgovori odnose na finansije ili zajedničke resurse, ulazak Venere u Vagu od 19. oktobra do 6. novembra mogao bi doneti pozitivne vesti i osećaj olakšanja. Devicama je ovo razdoblje snažne transformacije – vreme kada kroz male, ali ključne promene svakodnevnice grade nove temelje za veću životnu ravnotežu.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vage, ovo je vaše vreme u godini i energija je potpuno usmerena na vas. Aktivira se nekoliko ključnih područja vaše natalne karte, posebno ona vezana za karijeru i profesionalni rast. Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi se naći pred novim poslovnim prilikama, pregovorima o partnerstvu ili razgovorima o povišici.

Ipak, nije sve tako jednostavno. Oko 23.9. i 13.10., kada se aktivira Neptun u vašem sektoru partnerstva, može doći do konfuzije i nejasnoća. Posebno obratite pažnju na pun Mesec u Ovnu 7.10., jer tada može postojati pritisak da donesete brze odluke. Strpljenje i čekanje boljeg trenutka pokazaće se korisnim.

Vaša najveća snaga sada je sposobnost da sagledate obe strane svake situacije i pregovarate diplomatski. To će biti vaša ključna prednost. Najpovoljniji period dolazi od 19.10. do 6.11., kada Venera prolazi kroz vaš znak – donoseći šarm, privlačnost, ali i prilike vezane za novac i poslovni napredak. Mladi Mesec u Vagi 21.10. označava novi početak – bilo da je reč o napretku u karijeri, boljoj zaradi ili većem društvenom uticaju. Tada ono što ste osećali kao potencijal može početi da se ostvaruje u stvarnosti.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Iako Vaga vlada ovim delom godine, vi ćete se, Škorpije, osećati kao da ste vi u centru pažnje. Mars, vaš planet pokreta i volje, boravi u vašem znaku tokom cele sezone i donosi vam dodatnu odlučnost i hrabrost. Od 6.10. mu se pridružuje i Merkur, pa ćete biti u stalnom pokretu – pisati, pregovarati, putovati i razgovarati o važnim temama.

U periodu od 22.9. do 13.10. Mars i Merkur grade napete aspekte s Plutonom. Tada možete postati svesni unutrašnjih blokada ili starih uverenja koja vas sputavaju. Ali ovaj put imate snagu da ih prevaziđete i krenete novim putem. Mladi Mesec u Vagi 21.10.donosi trenutak oslobađanja sopstvene moći i početak novog poglavlja. Pun Mesec 7.10. naglašava završetke – moguće je da ćete završiti neku obavezu ili prekinuti naviku koja vas već dugo iscrpljuje. Iako to u početku može biti teško, upravo će taj čin otvoriti prostor za rast.

Jupiter u vašem polju učenja naglašava potrebu za sticanjem novih znanja i širenjem horizonta, što vam može doneti i veću sigurnost i finansijski napredak. Ceo period od kraja septembra pa sve do proleća 2026. stavlja vas u produktivnu fazu. Mars vam daje snagu i upornost da ostvarite sve što zamislite, pa iskoristite ovo vreme kao odskočnu dasku.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Nakon pomračenja koja su obeležila sezonu Device, za Strelčeve sada stiže period prilagođavanja. Sezona Vage donosi vam prostor da usporite i uskladite se s promenama koje su već krenule. Mars se kreće kroz vaše polje introspekcije i odmora, pa je važno da pronađete vreme za sebe. Odmor, obnavljanje energije i unutrašnje isceljivanje sada su važniji od gomilanja novih obaveza. Što više snage skupite do 4.11., to ćete spremnije dočekati ulazak Marsa u vaš znak, koji donosi snažan podsticaj do kraja godine.

Iako ćete biti skloniji miru, karijera i društveni život neće stajati. Od 30.9. do 9.10. moguće su promene u profesiji ili unutar grupe kojoj pripadate. Pun Mesec u Ovnu 7.10. jasno će pokazati vašu ulogu u saradnjama i zajedničkim projektima. Na ličnom planu, Saturn se vraća u vaše polje porodice i doma, podstičući vas da se ozbiljnije posvetite temeljnim pitanjima. Između 15. i 21.10., uoči mladog Meseca u Vagi, možete doneti važne odluke o tome kome verujete i kome želite da poklonite svoje vreme. Ovaj proces može biti snažno iscjeljujući i doneti veću bliskost u odnosima.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Jarčeve je sezona Vage period kada osećate nalet motivacije i poslovnih ambicija. To je vreme sastanaka, novih projekata i jačanja kontakata. Vaše organizacione i diplomatske veštine sada dolaze do izražaja. Ipak, budite pažljivi prilikom donošenja važnih odluka između 22. i 29.9., kao i 13–18.10. Planetarni uticaji tada unose dozu konfuzije, pa je mudro ostaviti sebi više vremena ili se posavetovati pre nego što povučete ključne poteze.

Najpovoljniji deo sezone dolazi između 19.10. i 6.11. kada Venera ulazi u vaše polje karijere. Tada je moguć poslovni napredak, priznanje ili makar osećaj olakšanja. Posebno je 19.10. povoljan dan za saradnje i zajedničke projekte. Ipak, sezona Vage podseća vas i na važnost ravnoteže. Ako ste poslednjih meseci zbog posla zapostavljali privatni život, to će postati očigledno između punog Meseca 7.10. i mladog Meseca 21.10. – trenutaka kada možete odlučiti da više vremena posvetite porodici i domu.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vodolije očekuje dinamičan period u kojem karijera i profesionalni ciljevi dolaze u prvi plan. Mars ulazi u vaše polje uspeha 22.9. i ostaje tu do 4.11. donoseći dodatnu snagu, fokus i želju za napredovanjem. Pluton vas u isto vreme izaziva da se suočite sa sopstvenim ograničenjima. Između 22.9. i 1.10., kao i 6–9.10., kroz razgovore ili događaje možete jasno uočiti šta vas sputava da ostvarite svoj puni potencijal.

Već 13.10., kada Pluton krene direktno, vaša sposobnost strateškog planiranja postaje jača i jasnija. Ovo je vreme kada vaši planovi mogu postati realni i ostvarivi. Vrhunac meseca dolazi s mladim Mesecom u Vagi 21.10. – trenutkom kada postaje važno da jasno izrazite svoje želje, bilo kroz razgovor, pisanje ili unutrašnju odluku. Univerzum vam tada otvara prostor da započnete novo poglavlje koje može obuhvatiti i posao i privatni život.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Nakon perioda pomračenja koje je donelo mnogo promena, Ribe ulaze u sezonu Vage sa potrebom za smirenjem i introspekcijom. Sada je vreme da povežete događaje, saberete utiske i usmerite se na ono što vam je istinski važno. Saturn, koji retrogradno prolazi kroz vaš znak sve do februara, jasno pokazuje da treba ulagati energiju u dugoročne projekte i odnose sa stabilnom osnovom.

Od 30.9. do 9.10. jedan razgovor ili događaj može vas podsetiti na temu povezanu s pomračenjem Sunca iz septembra. Tada ćete shvatiti da se vaš odnos prema ljubavi i partnerstvima menja i da stare navike više ne funkcionišu. Već 10. i 11.10., kada Venera gradi izazovan aspekt sa Saturnom, biće neophodno postaviti jasne granice ili redefinisati pravila u važnom odnosu.

