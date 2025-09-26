Šta sezona Vage donosi za svaki znak horoskopa: Ovnovi dobijaju jasnoću uma, a Škorpije se oslobađaju starih uverenja
Period Vage, koje traje od 22. septembra do 21. oktobra, svake godine donosi snažan naglasak na međuljudske odnose i potragu za skladom. Ovaj znak, kojim vlada Venera, simbolizuje pravdu, partnerstvo i lepotu – pa upravo u ovo doba godine često osećamo potrebu da uskladimo ono što dajemo sa onim što primamo. Pitanje jednakosti i balansa postaje neizbežno.
Sezona Vage nas poziva da pronađemo ravnotežu između davanja i primanja, prepoznamo sopstvene unutrašnje istine i obnovimo odnose na zdravijim temeljima, piše Atma.hr.
Evo šta period Vage donosi svakom horoskopskom znaku:
Ovan
Za Ovnove, ovo razdoblje naglašava sve vrste odnosa – od romantičnih do poslovnih. Vaša planeta vladar, Mars, provodi celu sezonu u Škorpionu, pa ćete imati veću jasnoću i odlučnost u vezi sa svojim vezama. Pun Mesec u vašem znaku 7.10. donosi snažnu spoznaju o tome gde stojite u ljubavi ili partnerstvu. To je trenutak u kojem treba da dopustite sebi da osetite sve emocije, jer vam upravo one mogu pokazati put.
Ako se između 13. i 18.10. pojavi osećaj nesigurnosti, ne brinite – razjašnjenje dolazi kada Venera uđe u Vagu od 19.10. do 6.11. Tada odnosi postaju topliji, nežniji i ispunjeniji. Na poslu će posebno važni biti dani između 30.9. i 9.10. Biće vam potrebni fleksibilnost i spremnost na kompromis kako biste uspešno završili projekte. Sezonu zaključujete mladim Mesecom u Vagi 21.10. koji donosi mogućnost isceljenja i sklada u porodičnim ili partnerskim odnosima, a Jupiterova podrška unosi osećaj olakšanja i mira.
Bik
Bikovima sezona Vage donosi veoma aktivne dane. Planetarni uticaji pokreću i vašu karijeru i lične odnose, pa ćete biti zauzeti na više frontova. Od 22.9. do 14.10. Merkur i Mars u Škorpionu podstiču Plutona u vašoj desetoj kući karijere, pa će ambicija doći u prvi plan. Vreme je da krenete ka ciljevima koje ste planirali od početka godine.
Mars, koji ostaje u vašem sektoru partnerstva do 4.11. otvara mogućnost poslovnih ugovora i saradnji. Bićete skloni da analizirate prednosti i mane novih dogovora, koji vam mogu doneti veću vidljivost i uspeh. U ličnim vezama atmosfera postaje intenzivnija. Ako ste u vezi, osećaćete jaču potrebu za bliskošću sa partnerom, a seksualna energija mogla bi biti snažnija nego inače. Ako ste slobodni, ovo razdoblje može označiti prekretnicu – vaši kriterijumi se menjaju, a pristup ljubavi postaje drugačiji. Od 19.10. do 6.11, kada Venera ulazi u Vagu, otvara se novo romantično poglavlje, puno nežnosti i privlačnosti.
Blizanci
Za Blizance, sezona Vage donosi produktivne dane, posebno vezane za posao i projekte. Od 30.9. do 13.10. mogli biste završavati projekte započete još između marta 2023. i maja 2025. Saturn vam je tada pomagao da gradite stabilne temelje, a sada dolazi trenutak da finalizirate ono što ste stvarali.
Mars, koji prolazi kroz vaše polje rada, daje vam energiju i odlučnost da ostvarite ciljeve. Ako vam je potrebna koncentracija i fokus, datumi 22–23. septembra i 6–9. oktobra posebno su povoljni. Mladi Mesec u Vagi 21.10. mogao bi da donese nagradu u vidu novog ugovora ili finansijskog priznanja. Osim posla, aktivira se i vaše polje uživanja i romantike. Ako ste slobodni, pun Mesec u Ovnu 7. oktobra otvara priliku za nove susrete. Ulaskom Venere u Vagu od 19.10. do 6.11. počinju jedni od najboljih dana u godini za ljubav, izlaske i uživanje u kreativnosti.
Rak
Rakovi će u ovoj sezoni osećati snažan fokus na porodicu i dom. Pun Mesec u Ovnu 7. oktobra može vas dovesti u situaciju u kojoj balansirate između poslovnih i privatnih obaveza. Savet je da tih dana smanjite društveni tempo i posvetite se najbližima. Dve nedelje kasnije, mladi Mesec u Vagi 21. oktobra donosi osećaj mira i isceljenja. Ovaj lunarni događaj aktivira Jupitera u vašem znaku, pa možete doživeti novi početak koji donosi obilje i optimizam.
Prvi deo sezone, od 22.9. do 14.10, nosi introspektivnu energiju. Merkur, Mars i Pluton podstiču vas da razmislite šta zaista želite u ljubavi i intimnosti. Ako ste u vezi, to je period dubokih razgovora i jačanja povezanosti. Ako ste slobodni, mogli biste iznenada shvatiti da vaše želje i kriterijumi više nisu isti – i to otvara vrata za nove, značajnije odnose.
Lav
Dragi Lavovi, odnosi će vam tokom sezone Vage igrati važnu ulogu – bilo da je reč o porodici, ljubavi ili poslovnim saradnjama. Ulazak Marsa u Škorpiona pokreće dvogodišnji period u kojem će vaš fokus biti usmeren na dom i bliske odnose. Između 23.9. i 9.10. Merkur i Mars aktiviraju Plutona, što može doneti potrebu za ozbiljnim razgovorima sa članovima porodice ili partnerom. Tada mogu isplivati na površinu pitanja vezana za granice i očekivanja, a upravo otvorenost i iskrenost pomoći će da se odnosi učvrste i razviju.
Za neke Lavove ovo razdoblje može značiti i pregovore oko poslovnog partnerstva koje jača poziciju na profesionalnom planu. Budući da Vaga vlada vašim sektorom komunikacije, tokom cele sezone naglasak je na razgovoru, slušanju i pregovorima. Pun Mesec u Ovnu početkom oktobra i mladi Mesec u Vagi 21. oktobra donose niz aktivnosti povezanih sa komunikacijom i umrežavanjem.
Ova godina za vas nosi i duhovni rast, pa se u drugom delu meseca može pojaviti iskustvo unutrašnjeg prosvetljenja. Posebno obratite pažnju oko 16.10 – inspiracija bi mogla doći iz sna, simbola ili neočekivane poruke. To će biti vaš “aha” trenutak, putokaz koji vas vodi dubljem razumevanju sebe i života.
Devica
Za Device, sezona Vage deluje kao nastavak procesa započetih u septembru, tokom perioda pomračenja. Taj period bio je pun događaja i podstakao vas je da shvatite kako su određene promene u životu neizbežne. Vaga sada naglašava vašu potrebu za samoosnaživanjem, posebno u polju rada i svakodnevnih navika.
Između 22.9. i 13.10. mogli biste da uvedete nove rutine ili da se odvažite da izrazite svoje potrebe nadređenima i kolegama. Bilo da je reč o promenama u ishrani, povećanju fizičke aktivnosti ili uvođenju meditacije u svakodnevicu – cilj je da pronađete više energije i osećaj unutrašnje snage.
Na ljubavnom planu, dani oko 7.10. i punog Meseca u Ovnu mogu doneti važna previranja. Ako ste u vezi, taj lunarni događaj mogao bi označiti kraj određenih obrazaca ponašanja i otvoriti prostor za novi početak, koji se rađa dve nedelje kasnije s mladim Mesecom u Vagi 21. oktobra. Ako se razgovori odnose na finansije ili zajedničke resurse, ulazak Venere u Vagu od 19. oktobra do 6. novembra mogao bi doneti pozitivne vesti i osećaj olakšanja. Devicama je ovo razdoblje snažne transformacije – vreme kada kroz male, ali ključne promene svakodnevnice grade nove temelje za veću životnu ravnotežu.
Vaga
Vage, ovo je vaše vreme u godini i energija je potpuno usmerena na vas. Aktivira se nekoliko ključnih područja vaše natalne karte, posebno ona vezana za karijeru i profesionalni rast. Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi se naći pred novim poslovnim prilikama, pregovorima o partnerstvu ili razgovorima o povišici.
Ipak, nije sve tako jednostavno. Oko 23.9. i 13.10., kada se aktivira Neptun u vašem sektoru partnerstva, može doći do konfuzije i nejasnoća. Posebno obratite pažnju na pun Mesec u Ovnu 7.10., jer tada može postojati pritisak da donesete brze odluke. Strpljenje i čekanje boljeg trenutka pokazaće se korisnim.
Vaša najveća snaga sada je sposobnost da sagledate obe strane svake situacije i pregovarate diplomatski. To će biti vaša ključna prednost. Najpovoljniji period dolazi od 19.10. do 6.11., kada Venera prolazi kroz vaš znak – donoseći šarm, privlačnost, ali i prilike vezane za novac i poslovni napredak. Mladi Mesec u Vagi 21.10. označava novi početak – bilo da je reč o napretku u karijeri, boljoj zaradi ili većem društvenom uticaju. Tada ono što ste osećali kao potencijal može početi da se ostvaruje u stvarnosti.
Škorpija
Iako Vaga vlada ovim delom godine, vi ćete se, Škorpije, osećati kao da ste vi u centru pažnje. Mars, vaš planet pokreta i volje, boravi u vašem znaku tokom cele sezone i donosi vam dodatnu odlučnost i hrabrost. Od 6.10. mu se pridružuje i Merkur, pa ćete biti u stalnom pokretu – pisati, pregovarati, putovati i razgovarati o važnim temama.
U periodu od 22.9. do 13.10. Mars i Merkur grade napete aspekte s Plutonom. Tada možete postati svesni unutrašnjih blokada ili starih uverenja koja vas sputavaju. Ali ovaj put imate snagu da ih prevaziđete i krenete novim putem. Mladi Mesec u Vagi 21.10.donosi trenutak oslobađanja sopstvene moći i početak novog poglavlja. Pun Mesec 7.10. naglašava završetke – moguće je da ćete završiti neku obavezu ili prekinuti naviku koja vas već dugo iscrpljuje. Iako to u početku može biti teško, upravo će taj čin otvoriti prostor za rast.
Jupiter u vašem polju učenja naglašava potrebu za sticanjem novih znanja i širenjem horizonta, što vam može doneti i veću sigurnost i finansijski napredak. Ceo period od kraja septembra pa sve do proleća 2026. stavlja vas u produktivnu fazu. Mars vam daje snagu i upornost da ostvarite sve što zamislite, pa iskoristite ovo vreme kao odskočnu dasku.
Strelac
Nakon pomračenja koja su obeležila sezonu Device, za Strelčeve sada stiže period prilagođavanja. Sezona Vage donosi vam prostor da usporite i uskladite se s promenama koje su već krenule. Mars se kreće kroz vaše polje introspekcije i odmora, pa je važno da pronađete vreme za sebe. Odmor, obnavljanje energije i unutrašnje isceljivanje sada su važniji od gomilanja novih obaveza. Što više snage skupite do 4.11., to ćete spremnije dočekati ulazak Marsa u vaš znak, koji donosi snažan podsticaj do kraja godine.
Iako ćete biti skloniji miru, karijera i društveni život neće stajati. Od 30.9. do 9.10. moguće su promene u profesiji ili unutar grupe kojoj pripadate. Pun Mesec u Ovnu 7.10. jasno će pokazati vašu ulogu u saradnjama i zajedničkim projektima. Na ličnom planu, Saturn se vraća u vaše polje porodice i doma, podstičući vas da se ozbiljnije posvetite temeljnim pitanjima. Između 15. i 21.10., uoči mladog Meseca u Vagi, možete doneti važne odluke o tome kome verujete i kome želite da poklonite svoje vreme. Ovaj proces može biti snažno iscjeljujući i doneti veću bliskost u odnosima.
Jarac
Za Jarčeve je sezona Vage period kada osećate nalet motivacije i poslovnih ambicija. To je vreme sastanaka, novih projekata i jačanja kontakata. Vaše organizacione i diplomatske veštine sada dolaze do izražaja. Ipak, budite pažljivi prilikom donošenja važnih odluka između 22. i 29.9., kao i 13–18.10. Planetarni uticaji tada unose dozu konfuzije, pa je mudro ostaviti sebi više vremena ili se posavetovati pre nego što povučete ključne poteze.
Najpovoljniji deo sezone dolazi između 19.10. i 6.11. kada Venera ulazi u vaše polje karijere. Tada je moguć poslovni napredak, priznanje ili makar osećaj olakšanja. Posebno je 19.10. povoljan dan za saradnje i zajedničke projekte. Ipak, sezona Vage podseća vas i na važnost ravnoteže. Ako ste poslednjih meseci zbog posla zapostavljali privatni život, to će postati očigledno između punog Meseca 7.10. i mladog Meseca 21.10. – trenutaka kada možete odlučiti da više vremena posvetite porodici i domu.
Vodolija
Vodolije očekuje dinamičan period u kojem karijera i profesionalni ciljevi dolaze u prvi plan. Mars ulazi u vaše polje uspeha 22.9. i ostaje tu do 4.11. donoseći dodatnu snagu, fokus i želju za napredovanjem. Pluton vas u isto vreme izaziva da se suočite sa sopstvenim ograničenjima. Između 22.9. i 1.10., kao i 6–9.10., kroz razgovore ili događaje možete jasno uočiti šta vas sputava da ostvarite svoj puni potencijal.
Već 13.10., kada Pluton krene direktno, vaša sposobnost strateškog planiranja postaje jača i jasnija. Ovo je vreme kada vaši planovi mogu postati realni i ostvarivi. Vrhunac meseca dolazi s mladim Mesecom u Vagi 21.10. – trenutkom kada postaje važno da jasno izrazite svoje želje, bilo kroz razgovor, pisanje ili unutrašnju odluku. Univerzum vam tada otvara prostor da započnete novo poglavlje koje može obuhvatiti i posao i privatni život.
Ribe
Nakon perioda pomračenja koje je donelo mnogo promena, Ribe ulaze u sezonu Vage sa potrebom za smirenjem i introspekcijom. Sada je vreme da povežete događaje, saberete utiske i usmerite se na ono što vam je istinski važno. Saturn, koji retrogradno prolazi kroz vaš znak sve do februara, jasno pokazuje da treba ulagati energiju u dugoročne projekte i odnose sa stabilnom osnovom.
Od 30.9. do 9.10. jedan razgovor ili događaj može vas podsetiti na temu povezanu s pomračenjem Sunca iz septembra. Tada ćete shvatiti da se vaš odnos prema ljubavi i partnerstvima menja i da stare navike više ne funkcionišu. Već 10. i 11.10., kada Venera gradi izazovan aspekt sa Saturnom, biće neophodno postaviti jasne granice ili redefinisati pravila u važnom odnosu.
(Kurir.rs/LepaSrećna)
