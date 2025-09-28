Slušaj vest

Jeste li se ikada zapitali zašto su pomorandže uvek u crvenim mrežicama? Dok šetate kroz supermarket, verovatno ne razmišljate o tome zašto je voće upakovano baš na određeni način. Ali jeste li primetili da su pomorandže gotovo uvek upakovane u crvene mrežice, dok su limun u žutim, a limete u zelenim? Nije slučajno, iza toga se krije pametan vizuelni trik koji vam prodaje "sočnost" na prvi pogled.

Radi se o fenomenu poznatom kao “konfeti iluzija”, koji objašnjava kako predmeti mogu izgledati drugačije u zavisnosti od boje pozadine ili ambalaže. U ovom slučaju, crvena mrežica čini da pomorandže izgledaju još zrelije, sočnije i narandžastije nego što zapravo jesu. Ljudski mozak tu boju instinktivno povezuje sa svežinom i zrelošću, pa automatski smatramo da su takve pomorandže ukusnije.

Foto: Profimedia

Isti trik važi za drugo voće

Zato i drugo voće toplih tonova, poput mandarina i grejpfruta, često viđamo u crvenim ili narandžastim mrežicama. Na isti način, limuni dolaze u žutim, a limete u zelenim mrežicama, kako bi se pojačao utisak njihove prirodne boje.

Ovaj marketinški trik detaljno je proučavao Karl Gegenfurtner, profesor psihologije percepcije sa Univerziteta Justus Liebig u Nemačkoj. On tvrdi da trgovci namerno biraju boju mrežice u skladu sa idealnim izgledom ploda kako bi kupac pomislio da su plodovi savršeni.

Kako da ne budete prevareni izgledom?

Sledeći put kad kupujete pomorandže, setite se ovog trika i zato obavezno:

- proverite da li je plod mekan ili previše tvrd,

- pogledajte da li ima tamne mrlje ili buđ,

- obratite pažnju na miris – zrelo voće miriše intenzivnije.

Ovi sitni saveti mogu vas spasiti razočaranja kad stignete kući i pomoći vam da birate stvarno sveže i kvalitetno voće.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Čokoladni mus u kori od pomorandže