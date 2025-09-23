Slušaj vest

Šarenolika ekipa takmičara sinoć je u Poteri Milicu "poslala na popravni" ostavivši je 4 koraka iza sebe i osvojivši 715.000 dinara. Tragačica je, međutim, sportski podnela poraz, a ovaj fenomenalni tim nagradila dugim aplauzom.

Nastavnica matematike iz Novog Sada, Olivera Delibašić, prva je izašla "na crtu" Milici i uspešno odbranila 90.000 dinara. Zanimljivo je da je Oliveru najpre za učešće u kvizu prijavio suprug bez njenog znanja, a kada je produkcija stupila u kontakt sa njom, Olivera usled treme nije ni odgovorila na poziv. Kada se trema slegla, ona je odlučila da se prijavi ponovo, što je očigledno bila dobra odluka.

Učesnici kviza Potera Foto: Promo

Debitant u kvizu, kao i Olivera, drugi je nastupio Slobodan Miljković iz Inđije. Uprkos činjenici da ranije nije učestvovao u kvizovima, Slobodan je pokazao najpre hrabrost odlučivši se za višu sumu, a potom i smirenost kada je bez mnogo muke i bez greške u zajedničku kasu preneo 400.000 dinara.

Simpatije publike ipak je pobrao najmlađi među takmičarima, devetnaestogodišnji Matija Dominiković, student meteorologije na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Ovaj svestrani momak podelio je sa prisutnima i publikom da govori norveški, grčki i sinhaleški – izvorni jezik sinhaleze, grupe naroda koja živi na Šri Lanci.

Kada je već bio na svega nekoliko koraka od 105.000 dinara, otkrio je i to da Milicu Jokanović poznaje iz biblioteke koju oboje posećuju, te da joj je jednom prilikom, kada se tamo pripremao za prijemni, sreo Milicu i zatražio od nje autogram koji još uvek čuva u matematičkoj zbirci iz koje je učio.

Da takmičarski tim u finalnoj Poteri bude još jači, pobrinuo se i Dušan Nedović, kao najiskusniji među njima kada je reč o učešću u TV kvizovima. Stoga, nije iznenadilo što je Dušan, ne pomučivši se mnogo, osvojio, a potom i odbranio 120.000 dinara.

Iako su na prvi pogled veoma različiti - nastavnica matematike, inženjer geodezije, student meteorologije i master ekonomista, ovoj ekipi zajednička je ljubav prema putovanjima, pa je nesumnjivo da će osvojeni novac potrošiti na nekoj novoj destinaciji.

- Oni su odlični. Oni su globe-trotteri, ali ja moram da zatražim četiri razglednice zauzvrat. Ovo nije gratis pobeda, razglednice moraju na moju kućnu adresu, poručila im je Milica Jokanović na kraju epizode.

