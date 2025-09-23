Takmičari kviza Potera pokazali dominaciju: Tragačici Milici ostalo samo da im aplaudira
Šarenolika ekipa takmičara sinoć je u Poteri Milicu "poslala na popravni" ostavivši je 4 koraka iza sebe i osvojivši 715.000 dinara. Tragačica je, međutim, sportski podnela poraz, a ovaj fenomenalni tim nagradila dugim aplauzom.
Nastavnica matematike iz Novog Sada, Olivera Delibašić, prva je izašla "na crtu" Milici i uspešno odbranila 90.000 dinara. Zanimljivo je da je Oliveru najpre za učešće u kvizu prijavio suprug bez njenog znanja, a kada je produkcija stupila u kontakt sa njom, Olivera usled treme nije ni odgovorila na poziv. Kada se trema slegla, ona je odlučila da se prijavi ponovo, što je očigledno bila dobra odluka.
Debitant u kvizu, kao i Olivera, drugi je nastupio Slobodan Miljković iz Inđije. Uprkos činjenici da ranije nije učestvovao u kvizovima, Slobodan je pokazao najpre hrabrost odlučivši se za višu sumu, a potom i smirenost kada je bez mnogo muke i bez greške u zajedničku kasu preneo 400.000 dinara.
Simpatije publike ipak je pobrao najmlađi među takmičarima, devetnaestogodišnji Matija Dominiković, student meteorologije na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Ovaj svestrani momak podelio je sa prisutnima i publikom da govori norveški, grčki i sinhaleški – izvorni jezik sinhaleze, grupe naroda koja živi na Šri Lanci.
Kada je već bio na svega nekoliko koraka od 105.000 dinara, otkrio je i to da Milicu Jokanović poznaje iz biblioteke koju oboje posećuju, te da joj je jednom prilikom, kada se tamo pripremao za prijemni, sreo Milicu i zatražio od nje autogram koji još uvek čuva u matematičkoj zbirci iz koje je učio.
Da takmičarski tim u finalnoj Poteri bude još jači, pobrinuo se i Dušan Nedović, kao najiskusniji među njima kada je reč o učešću u TV kvizovima. Stoga, nije iznenadilo što je Dušan, ne pomučivši se mnogo, osvojio, a potom i odbranio 120.000 dinara.
Iako su na prvi pogled veoma različiti - nastavnica matematike, inženjer geodezije, student meteorologije i master ekonomista, ovoj ekipi zajednička je ljubav prema putovanjima, pa je nesumnjivo da će osvojeni novac potrošiti na nekoj novoj destinaciji.
- Oni su odlični. Oni su globe-trotteri, ali ja moram da zatražim četiri razglednice zauzvrat. Ovo nije gratis pobeda, razglednice moraju na moju kućnu adresu, poručila im je Milica Jokanović na kraju epizode.
