Na društvenim mrežama, posebno na TikToku, ponovo je postala viralna priča o tajnom značenju ananasa na kruzerima. Korisnik poznat kao „lovac na ananase” podelio je detalje o tome kako ovaj simbol navodno pomaže u pronalaženju svingera na većini kruzera.

Tajni kod svingerske zajednice

Pripadnici svingerske zajednice već su ranije govorili o svojim navikama, ne samo na specijalizovanim, već i na običnim kruzerima, gde koriste različite znakove kako bi se identifikovali onima koji su zainteresovani za „igru”. Jedan od najpoznatijih simbola je obrnuti ananas, često u obliku nalepnice ili magneta na vratima kabine.

Ipak, ovakva praksa izaziva i podeljena mišljenja. Dok jedni smatraju da je to stvar slobodne volje, drugi parovi veruju da bi se svingerske aktivnosti trebalo zadržati isključivo na kruzerima namenjenim za tu svrhu, a ne prakticirati na porodičnim putovanjima.

Kako to funkcioniše u praksi?

Trend je na TikToku postao poznat kao „lov na ananase”, ali ostaje nejasno odakle je tačno potekao. Ipak, oni koji traže vanbračne avanture paze na simbole poput obrnutog ananasa ili crnog prstena kako bi uočili istomišljenike u barovima ili restoranima na brodu.

No, znači li to da svako može jednostavno pokucati na vrata s ananasom?

Korisnica TikToka @kelseyoulater objasnila je da stvar nije tako jednostavna. „Dakle, ananas okrenut naopako na vratima više je indikacija. Obično biste se sreli s njima unapred, recimo blizu đakuzija – to je popularno mesto – ili u baru, a onda je to kao dogovor da se vratite u njihovu sobu”, pojasnila je.

Kelsey je nastavila: „Ti hodnici, kao što vidite, svi izgledaju isto, i zato je mnogo lakše imati identifikator poput ‘hej, sigurno ste stigli na pravo mesto’ kada smo se već dogovorili za susret.” Istakla je i da simbol nije pozivnica za nepoznate osobe. „Nije samo slučaj da to vidite i pokucate”, naglasila je.

Otkrila je i tehnički detalj – ne radi se o nalepnicama. „Ceo brod je napravljen od metala, tako da je sve magnetno i to su magneti”, rekla je. Navodno parovi ponekad čak ostave svoje podatke ispod vrata ako su se prethodno dogovorili za susret na nekom javnom mestu na brodu.

Nisu samo ananasi u pitanju

Čini se da obrnuti ananas nije otvoreni poziv na zabavu, već pokazatelj drugim svingerima da su na pravom mestu. Ali, ananasi nisu jedini ukrasi na vratima kabina. Mnogi gosti koriste jedinstvene magnete kako bi se istakli ili obeležili posebne prilike poput rođendana. Neki čak stavljaju i male bele table, pozivajući prolaznike da ostave poruku.

(Kurir.rs/Index.hr)

