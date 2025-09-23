Slušaj vest

Čuveni pisac Stiven King otvoreno je napao Donalda Trampa zbog njegovih izjava o slobodi govora. Na društvenoj mreži X (ranije Tviter), King je rekao da američki predsednik pogrešno tumači slobodu govora – ne kao pravo svih građana, već kao pravo da ne budu kritikovani.

„Za njega, to nije govor mržnje, to je govor koji mrzi – posebno onaj protiv njega i njegove administracije“, napisao je King, dodajući da Tramp očigledno želi da ućutka kritičare.

Njegov komentar je izazvao burne reakcije. Dok su ga neki podržavali, drugi su ga napali, podsećajući na Kingovu nedavnu „grešku“ kada je pogrešno tvrdio da Čarli Kirk zagovara kamenovanje homoseksualaca. Autor se kasnije izvinio zbog toga.

Trampova kontroverzna izjava na komemoraciji

Kingove reči su usledile nakon što je Tramp još jednom prozvao medije i uporedio sebe sa pokojnikom na komemoraciji za ubijenog političkog aktivistu Čarlija Kirka.

Kirk je ubijen 10. septembra dok je držao govor na Univerzitetu Juta Vali, a njegova smrt je šokirala celu Ameriku. Na komemoraciji 21. septembra, Tramp je rekao da Kirk želi da dopre do ljudi bez mržnje prema protivnicima. Zatim je dodao: „Ja nisam takav. Mrzim svoje protivnike i ne želim im dobro.“

Samo dva dana ranije, Tramp je novinarima rekao da snažno podržava slobodu govora, ali se odmah požalio da ga mediji nepravedno napadaju. Čak je tvrdio da je kritičko izveštavanje o njemu „nezakonito“ jer, kako kaže, iskrivljuje njegovu popularnost i politički uspeh.

Debata o slobodi govora

Kirkovo ubistvo i Trampove izjave ponovo su pokrenule veliku debatu u SAD o granicama slobode govora. Trampove izjave i dalje dele javnost - između onih koji ga brane i onih koji, poput Stivena Kinga, upozoravaju na njegov pokušaj da prilagodi slobodu govora sebi.

