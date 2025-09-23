Osvanule slike toaleta Sulejmana Veličanstvenog: Serija prikazala sve, ali ne i kako je izgledao WC sultana, a Srbi za ovo imaju poseban naziv
Turske serije godinama u Srbiji imaju ogromnu popularnost, a među najgledanijima je "Sulejman Veličanstveni". U seriji možemo videti repliku istanbulske palate Topkapi, koja je napravljena posebno za snimanja, gde su verno prikazane odaje sultana kao i one u haremu, hodnici, bašta pa čak i kupatilo ili hamam kako su ga zvali.
Poznato je koliko su Turci vodili računa o čistoći, pa su kupatila bila bitan deo svake kuće, a samim tim i palate. Palate sultana kao što su Topkapi i Dolmabahče, u koju se carska porodica preselila u 19. veku, se mogu obići u Istanbulu. Međutim, ono što nije prikazano u serijama i što vam ne pokazuju ni prilikom posete palatama jeste toalet.
Ova uzbudljiva istorijska drama govori o vladavini i životu jednog od najvećih turskih, ali i svetskih osvajača u istoriji. Radnja serije je smeštena u XVI veku, kada je sultan sa svojih 26 godina došao na vlast i bio na tronu narednih 46 godina.
Serija koja prati njegov buran život i njegova osvajanja, intrige u haremu, kao i u čitavom dvoru dočarava epohu tog vremena i moćnog Osmanskog carstva.
Sultan Sulejman je bio najznačajniji osmanski vladar koji je učestvovao u mnogobrojnim osvajačkim pohodima po Evropi i Aziji.
Na internetu postoje slike toaleta u Topkapi palati gde su vekovima bili smešteni sultan i njegova mnogobrojna porodica i sluge. Toalet veoma podseća na nekadašnji takozvani poljski WC u Srbiji u kom se nalazio "čučavac".
Ono što je specifično za toalete u palatama je to da su bili obloženi mermerom kao i da se odmah pored nužnika nalazila česma da bi se higijena održavala na visokom nivou.
Ovakav tip toaleta je u Turskoj i dalje čest i naziva se "alaturka". Alaturka WC su tradicionalni turski toaleti. Od korisnika zahtevaju da čučnu iznad rupe u zemlji. Dizajn naglašava minimalni kontakt s površinom WC otvora, što se prema lokalnim standardima smatra higijenskijim.
