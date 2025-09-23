Slušaj vest

Jedno od najuzbudljivijih pitanja koje zaokuplja čovečanstvo jeste postoji li život posle smrti? Nauka, religija i lična iskustva nude različite odgovore. U emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji gosti su bili arhitekta Ivan Božić i teolog i psihoterapeut Aleksandar Nikolić. Oni su iz svojih iskustava i uverenja dali odgovor na pitanje da li je kraj zapravo samo novi početak.

Govoreći o iskustvima svojih klijenata, Ivan Božić je istakao:

- Moje klijente momenat kliničke smrti je otreznio. Shvatili su gde su u suštini svog bića grešili u odnosu na život. Nalazimo se u univerzumu gde se kroz negativna iskustva uče pozitivna. Sposobni smo da to radimo. Svako će odreagovati instinktivno i to je imperativ kod svakog ljudskog bića.

Foto: Kurir Televizija

Sa druge strane, teolog Aleksandar Nikolić je naglasio biblijski pogled na smrt:

- Gospod Bog prema Svetom pismu nije stvorio smrt. Prvim ljudima dao je na upravljanje svet koji je stvorio. Smrt je posledica udaljavanja od Boga, nedržanjem zapovesti i svesnim razbijanjem jedinstva sa Bogom.

Nikolić je objasnio kako smrtnost prožima ceo svet:

- Smrtnost je prodrla na ovaj svet našim neposlušanjem prema Bogu, ušla je na svim nivoima, a kroz prirodu, druge kategorije kao što su lepota, život i mladost. Najstrašnija je smrt duše koja predstavlja tajnu nemogućnost da čovek oseti zajednicu sa Bogom. Dok nas se Gospod seća mi ćemo uvek biti živi i imati život.

Kako hrišćanstvo gleda na kliničku smrt? Teolog objašnjava da li se taj pojam kosi sa verom i biblijski pogledom na završetak života Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs