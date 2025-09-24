Dnevni horoskop za 24. septembar: Ovnovima se savetuje oprez sa finansijama, Rakovi se nalaze na ljubavnoj prekretnici, a Lavovi..
Dnevni horoskop za 24. septembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svim znacima horoskopa.
OVAN
Budite oprezni na finansijskom planu. Moguć je zastoj, neke važne uplate mogu da kasne. Imate osećaj da partner živi u svom svetu i da ste se udaljili. Otvorenim razgovorom zaustavite to pravovremeno. Odmorite se uz neku dobru knjigu, muziku. Odspavajte! Vašem organizmu je to neophodno.
BIK
Atmosferom ovog dana dominira tema važnog poslovnog sastanka. Mudrim poslovnim potezima sklopićete unosan poslovni sporazum. Vaš odnos s partnerom mogu da obeleže razmirice. Neko od vas moraće da popusti na kraju. Vrtoglavica, reagujete snažno na promenu vremena.
BLIZANCI
Budite oprezni u upravljanju novcem jer su moguće nepredvidive situacije. Pripremite rezervni plan. Blizanci koji su u vezi osećaju nezadovoljstvo jer im je potreban adrenalin. Priredite partneru lepo iznenađenje. Problemi sa sluhom, moguće je da je razlog potpuno bezazlen. Konsultacija se s lekarom.
RAK
Problemi u komunikaciji, jer može doći do nesporazuma. Uspeh možete imati u okviru kreativnih zanimanja. Slobodni Rakovi nalaze se na ljubavnoj prekretnici. Uskoro vas očekuje početak novog ljubavnog poglavlja. Obratite pažnju na obroke, izbegavajte brzu hranu, moguće je trovanje.
LAV
Posvetite se planiranju jer naredni period donosi nepredviđeni splet okolnosti na finansijskom planu. Planirate zajedničko putovanje, a to će poboljšati kvalitet vašeg odnosa i doneti vam mnogo lepih iznenađenja. Glavobolja može biti povezana sa sinusima, zbog čega su vam tegobe česte.
DEVICA
Početak nove saradnje ili rad na novom projektu kakav nikad ranije niste radili. Situacija zahteva dodatno prilagođavanje. Vaš odnos s partnerom odvija se u atmosferi harmonije i uzajamnog razumevanja. Probavne smetnje. Potrebna vam je laganija ishrana, izbegavajte masnu, začinjenu hranu.
VAGA
Vage očekuje konfliktna situacija s nadređenima. Čuvajte se manipulativnih osoba jer mogu isplesti mrežu spletki. Slobodne Vage su u dilemi da li da izađu s potencijalnim novim partnerom. Vaša osećanja su pomešana. Pojava ekcema kao rezultat stresa. Već vas neko vreme prati jača nervoza.
ŠKORPIJA
Oprezno upravljajte novcem jer može doći do iznenadnih izdataka, a neke važne uplate pritom mogu kasniti. Strastvena ljubavna veza sa jednom osobom u znaku Lava. Intenzitet strasti prevazilazi vaša očekivanja. Grlo vam je vrlo osetljivo, izbegavajte hladna pića, naročito ona gazirana.
STRELAC
Postoji mogućnost previda, pa je važno da se u ovom periodu oslanjate na članove svog tima. Partner vam je nešto prećutao, i to u vama budi sumnju u mnoge druge stvari. Potrudite se da prevaziđete krizu poverenja. Poteškoće s ramenim pojasom i vratom. Potrebna vam je aktivnost.
JARAC
Ključ uspeha je u organizaciji radnih zadataka i poštovanju prioriteta. U suprotnom, možete probiti krajnji rok. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period konstruktivnih razgovora. Uspeh na zajedničkom projektu. Potrebna vam je fizička kondicija, umarate se pri svakom većem naporu.
VODOLIJA
Danas maksimalno primenite diplomatiju u ophođenju s kolegama i nadređenima. Moguće su spletke i manipulacije. Slobodne Vodolije danas očekuje zanimljiv izlazak s veoma privlačnom osobom u znaku Ovna ili Lava. Muči vas kašalj duže vreme, obavezno snimite pluća.
RIBE
Problematičan period u pogledu međuljudskih odnosa na poslu. Moguće su manipulacije i gubici zbog toga. Slobodne Ribe danas mogu da se nađu u iskušenju da uđu u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Smanjite unos alkohola, drugih opijata, broj cigareta. Izbegavajte zatvorene prostore.