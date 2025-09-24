Slušaj vest

Dnevni horoskop za 24. septembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svim znacima horoskopa.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Budite oprezni na finansijskom planu. Moguć je zastoj, neke važne uplate mogu da kasne. Imate osećaj da partner živi u svom svetu i da ste se udaljili. Otvorenim razgovorom zaustavite to pravovremeno. Odmorite se uz neku dobru knjigu, muziku. Odspavajte! Vašem organizmu je to neophodno.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Atmosferom ovog dana dominira tema važnog poslovnog sastanka. Mudrim poslovnim potezima sklopićete unosan poslovni sporazum. Vaš odnos s partnerom mogu da obeleže razmirice. Neko od vas moraće da popusti na kraju. Vrtoglavica, reagujete snažno na promenu vremena.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Budite oprezni u upravljanju novcem jer su moguće nepredvidive situacije. Pripremite rezervni plan. Blizanci koji su u vezi osećaju nezadovoljstvo jer im je potreban adrenalin. Priredite partneru lepo iznenađenje. Problemi sa sluhom, moguće je da je razlog potpuno bezazlen. Konsultacija se s lekarom.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Problemi u komunikaciji, jer može doći do nesporazuma. Uspeh možete imati u okviru kreativnih zanimanja. Slobodni Rakovi nalaze se na ljubavnoj prekretnici. Uskoro vas očekuje početak novog ljubavnog poglavlja. Obratite pažnju na obroke, izbegavajte brzu hranu, moguće je trovanje.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posvetite se planiranju jer naredni period donosi nepredviđeni splet okolnosti na finansijskom planu. Planirate zajedničko putovanje, a to će poboljšati kvalitet vašeg odnosa i doneti vam mnogo lepih iznenađenja. Glavobolja može biti povezana sa sinusima, zbog čega su vam tegobe česte.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Početak nove saradnje ili rad na novom projektu kakav nikad ranije niste radili. Situacija zahteva dodatno prilagođavanje. Vaš odnos s partnerom odvija se u atmosferi harmonije i uzajamnog razumevanja. Probavne smetnje. Potrebna vam je laganija ishrana, izbegavajte masnu, začinjenu hranu.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vage očekuje konfliktna situacija s nadređenima. Čuvajte se manipulativnih osoba jer mogu isplesti mrežu spletki. Slobodne Vage su u dilemi da li da izađu s potencijalnim novim partnerom. Vaša osećanja su pomešana. Pojava ekcema kao rezultat stresa. Već vas neko vreme prati jača nervoza.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Oprezno upravljajte novcem jer može doći do iznenadnih izdataka, a neke važne uplate pritom mogu kasniti. Strastvena ljubavna veza sa jednom osobom u znaku Lava. Intenzitet strasti prevazilazi vaša očekivanja. Grlo vam je vrlo osetljivo, izbegavajte hladna pića, naročito ona gazirana.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Postoji mogućnost previda, pa je važno da se u ovom periodu oslanjate na članove svog tima. Partner vam je nešto prećutao, i to u vama budi sumnju u mnoge druge stvari. Potrudite se da prevaziđete krizu poverenja. Poteškoće s ramenim pojasom i vratom. Potrebna vam je aktivnost.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ključ uspeha je u organizaciji radnih zadataka i poštovanju prioriteta. U suprotnom, možete probiti krajnji rok. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period konstruktivnih razgovora. Uspeh na zajedničkom projektu. Potrebna vam je fizička kondicija, umarate se pri svakom većem naporu.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas maksimalno primenite diplomatiju u ophođenju s kolegama i nadređenima. Moguće su spletke i manipulacije. Slobodne Vodolije danas očekuje zanimljiv izlazak s veoma privlačnom osobom u znaku Ovna ili Lava. Muči vas kašalj duže vreme, obavezno snimite pluća.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Problematičan period u pogledu međuljudskih odnosa na poslu. Moguće su manipulacije i gubici zbog toga. Slobodne Ribe danas mogu da se nađu u iskušenju da uđu u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Smanjite unos alkohola, drugih opijata, broj cigareta. Izbegavajte zatvorene prostore.