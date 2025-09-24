Slušaj vest

Dnevni horoskop za 24. septembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svim znacima horoskopa.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Budite oprezni na finansijskom planu. Moguć je zastoj, neke važne uplate mogu da kasne. Imate osećaj da partner živi u svom svetu i da ste se udaljili. Otvorenim razgovorom zaustavite to pravovremeno. Odmorite se uz neku dobru knjigu, muziku. Odspavajte! Vašem organizmu je to neophodno.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Atmosferom ovog dana dominira tema važnog poslovnog sastanka. Mudrim poslovnim potezima sklopićete unosan poslovni sporazum. Vaš odnos s partnerom mogu da obeleže razmirice. Neko od vas moraće da popusti na kraju. Vrtoglavica, reagujete snažno na promenu vremena.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Budite oprezni u upravljanju novcem jer su moguće nepredvidive situacije. Pripremite rezervni plan. Blizanci koji su u vezi osećaju nezadovoljstvo jer im je potreban adrenalin. Priredite partneru lepo iznenađenje. Problemi sa sluhom, moguće je da je razlog potpuno bezazlen. Konsultacija se s lekarom.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Problemi u komunikaciji, jer može doći do nesporazuma. Uspeh možete imati u okviru kreativnih zanimanja. Slobodni Rakovi nalaze se na ljubavnoj prekretnici. Uskoro vas očekuje početak novog ljubavnog poglavlja. Obratite pažnju na obroke, izbegavajte brzu hranu, moguće je trovanje.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Posvetite se planiranju jer naredni period donosi nepredviđeni splet okolnosti na finansijskom planu. Planirate zajedničko putovanje, a to će poboljšati kvalitet vašeg odnosa i doneti vam mnogo lepih iznenađenja. Glavobolja može biti povezana sa sinusima, zbog čega su vam tegobe česte.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Početak nove saradnje ili rad na novom projektu kakav nikad ranije niste radili. Situacija zahteva dodatno prilagođavanje. Vaš odnos s partnerom odvija se u atmosferi harmonije i uzajamnog razumevanja. Probavne smetnje. Potrebna vam je laganija ishrana, izbegavajte masnu, začinjenu hranu.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vage očekuje konfliktna situacija s nadređenima. Čuvajte se manipulativnih osoba jer mogu isplesti mrežu spletki. Slobodne Vage su u dilemi da li da izađu s potencijalnim novim partnerom. Vaša osećanja su pomešana. Pojava ekcema kao rezultat stresa. Već vas neko vreme prati jača nervoza.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Oprezno upravljajte novcem jer može doći do iznenadnih izdataka, a neke važne uplate pritom mogu kasniti. Strastvena ljubavna veza sa jednom osobom u znaku Lava. Intenzitet strasti prevazilazi vaša očekivanja. Grlo vam je vrlo osetljivo, izbegavajte hladna pića, naročito ona gazirana.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Postoji mogućnost previda, pa je važno da se u ovom periodu oslanjate na članove svog tima. Partner vam je nešto prećutao, i to u vama budi sumnju u mnoge druge stvari. Potrudite se da prevaziđete krizu poverenja. Poteškoće s ramenim pojasom i vratom. Potrebna vam je aktivnost.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ključ uspeha je u organizaciji radnih zadataka i poštovanju prioriteta. U suprotnom, možete probiti krajnji rok. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period konstruktivnih razgovora. Uspeh na zajedničkom projektu. Potrebna vam je fizička kondicija, umarate se pri svakom većem naporu.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas maksimalno primenite diplomatiju u ophođenju s kolegama i nadređenima. Moguće su spletke i manipulacije. Slobodne Vodolije danas očekuje zanimljiv izlazak s veoma privlačnom osobom u znaku Ovna ili Lava. Muči vas kašalj duže vreme, obavezno snimite pluća.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Problematičan period u pogledu međuljudskih odnosa na poslu. Moguće su manipulacije i gubici zbog toga. Slobodne Ribe danas mogu da se nađu u iskušenju da uđu u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Smanjite unos alkohola, drugih opijata, broj cigareta. Izbegavajte zatvorene prostore.

Ne propustiteZanimljivostiMars je ušao u Škorpiju: Do 4. novembra tri horoskopska znaka promeniće život iz korena
Silueta devojke na plaži koja je raširila ruke
ZanimljivostiMesečni horoskop za oktobar: Ovnovi beru plodove uspeha, a Lavovi stiču korisna poznanstva
364283_profimedia0635559151_ls.jpg
ZanimljivostiVeliki novčani horoskop za oktobar: Ko će se obogatiti, a ko ostati praznog novčanika?
horoskop
ZanimljivostiFinansijski preokret stiže: Jedan horoskopski znak će u narednih nedelju dana napuniti džepove
horoskop.jpg

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk