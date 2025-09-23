Slušaj vest

Više od dve decenije, FBI specijalni agent Martin Suarez živeo je život o kakvom malo ko može da sanja: bio je duboko infiltriran u kolumbijski narko-kartel.

Poznat trgovcima drogom kao „Manny“, Suarez je u SAD prokrijumčario kokain u vrednosti od više od milijardu dolara (sve zaplenjeno), oprao milione i suočio se licem u lice sa najnemilosrdnijim članovima organizacije.

U svojoj knjizi Inside the Cartel (Dey Street Books), koja je objavljena 16. septembra, Suarez, zajedno sa novinarom Ianom Frišom, otkriva ličnu cenu dvostrukog života, kako je balansirao opasne zadatke sa životom muža, oca i sina, i kakav je uticaj život na ivici noža imao na njegove najbliže. Dijagnostikovan sa ALS-om, Suarez konačno priča priču koja je oblikovala njegovu karijeru i promenila život njegove porodice.

Najstrašniji trenutak

"I dalje osećam pištolj plaćenika pritisnut na potiljak,“ prisetio se Suarez "Bila je 1994, i šest godina sam radio duboko pod prikrivenim identitetom. Upravo sam završio slučaj gde sam se predstavljao kao pranje novca za North Coast Cartel u Kolumbiji. Optužnica je upravo razotkrivena i ja sam bio jedini neoptuženi. To me je odalo.“

Plaćeni ubica, poznat kao „El Toro Negro“, poslat je da ga ubije. „Mislio sam da sam gotov, ali sam u srcu držao porodicu i rekao sebi da toga dana neću umreti.“

Kako rad pod prikrivenim identitetom menja osobu

"Uvek sam imao moralni kompas na umu, ali kada mesecima ili godinama radiš pod prikrivenim identitetom, ličnost ti se menja. Konflikt između Martina i mog alter-ega Mannyja bio je stalno prisutan i prelazio je na porodični život. I da, saosećao sam sa nekim članovima kartela ali sam uvek imao na umu da donose sopstvene odluke, a moj posao je bio da ih srušim.“

Ko se odlučuje za rad pod prikrivenošću?

Suarez objašnjava da je njegova prilika bila „pravo mesto u pravo vreme“. Kao bivši mornarički oficir, govorio je španski i imao uličnu pamet sa Portorika, što ga je činilo idealnim kandidatom.

Zvuk koji ostaje urezan u sećanju

„‘Tsst, tsst, tsst.’ Kada god čujem taj zvuk, setim se ubice kako izranja iz žbunja i upire pištolj u Martinovu glavu,“ dodaje Frisch.

Knjiga Inside the Cartel pruža retku i intimnu perspektivu života pod dubokom prikrivenošću, s opasnostima, moralnim dilemama i ličnim žrtvama koje su se odrazile na život jedne porodice.

(Kurir.rs/People)