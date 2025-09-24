Slušaj vest

Društvene mreže su bile veoma aktivne nakon što je bivši predsednik SAD Donald Tramp (79) završio svoj govor na komemoraciji za tragično preminulog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka. Na samom kraju svog govora, Tramp je iznenadio publiku pozivajući Eriku Kirk, suprugu pokojnika, na binu i grleći je pred skoro 100.000 ljudi.

Reakcije javnosti podeljene

Trenutak je izazvao snažne i podeljene reakcije. Dok su neki zagrljaj videli kao čin podrške i saosećanja, drugi su ga smatrali potpuno neprikladnim za događaj posvećen sećanju.

„Nešto je čudno u vezi sa tom ženom, ovo je neprijatno gledati“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi tvrdili da je scena delovala iznuđeno i inscenirano.

Neki komentatori su otišli ​​korak dalje, tvrdeći da je Erika Kirk izgledala kao da „glumi“ na sceni, umesto da istinski doživljava bol gubitka. Kritike su se uglavnom odnosile na utisak da je politički trenutak stavljen ispred svrhe okupljanja.

Eričine Kirkove oproštajne reči

Uprkos kritikama, Erika Kirk je pred publikom izgovorila emotivne reči koje su mnoge dirnule:

„Srce mi je slomljeno, ali opraštam. Moj muž Čarli je želeo da spase mlade ljude, baš kao što je to bio onaj koji je sebi oduzeo život. Opraštam mu jer je to ono što bi Hristos uradio, i ono što bi Čarli uradio. Odgovor na mržnju nije mržnja“, rekla je Erika, pozdravljena aplauzom publike.

Njena oproštajna poruka, izrečena na stadionu Stejt Farm u Finiksu, pokušala je da vrati fokus na ono za šta se Čarli Kirk zalagala - borbu za mlade i verovanje u oproštaj.

