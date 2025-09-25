Slušaj vest

Dnevni horoskop za 25. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele celom Zodijaku.

Ovan (21.3 – 19.4)

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dan donosi nalet energije i motivacije. Na poslu ili u privatnom životu može se pojaviti prilika koju ste dugo čekali. Budite hrabri, ali pazite da ne reagujete prenaglo. U ljubavi – neočekivan kompliment vraća osmeh na lice.

Bik (20.4 – 20.5)

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Finansijska situacija kreće uzlaznom putanjom. Vreme je da se posvetite praktičnim stvarima i organizujete kućne obaveze. U partnerskim odnosima pokažite malo više fleksibilnosti – tvrdoglavost bi mogla izazvati raspravu.

Blizanci (21.5 – 20.6)

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša komunikacija danas blista. Sjajan je trenutak za pregovore, intervjue ili razgovore sa osobama od uticaja. Moguće su vesti koje će promeniti vaše planove. Na emotivnom planu – iznenađujuća poruka oživeće stara osećanja.

Rak (21.6 – 22.7)

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posvetite se svom zdravlju i unutrašnjem miru. Ne gurajte emocije pod tepih – razgovor s bliskom osobom doneće olakšanje. Finansijski oprez je potreban: izbegavajte nepotrebne troškove. Veče donosi prijatan trenutak sa porodicom.

Lav (23.7 – 22.8)

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ste u centru pažnje, vaš šarm privlači ljude. Idealno je vreme za pokretanje kreativnih projekata ili izražavanje svojih ideja. U ljubavi – moguća je nova romantična iskra. Samo pazite da ne postanete previše dominantni.

Devica (23.8 – 22.9)

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša praktičnost dolazi do izražaja. Rešavate stare probleme i pravite red u obavezama. Na poslu ćete dobiti priznanje za trud. U emotivnim odnosima – iskren razgovor osvežiće vezu i ukloniti nesporazume.

Vaga (23.9 – 22.10)

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Društveni život danas je posebno živ. Moguće je poznanstvo koje će vam otvoriti nove horizonte – bilo poslovno, bilo emotivno. Povedite računa da se ne preforsirate pokušavajući da svima ugodite.

Škorpija (23.10 – 21.11)

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša intuicija je danas izuzetno jaka – slušajte je. Na poslu možete otkriti nešto što drugi nisu primetili. U ljubavi – strast je naglašena, ali pazite na ljubomorne ispade. Finansijski, stiže olakšanje kroz neočekivan priliv.

Strelac (22.11 – 21.12)

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Avanturistički duh vas vuče ka promenama. Ako planirate putovanje ili novi projekat, sada je pravi trenutak za prvi korak. Ljubavni život može doneti neočekivanu iskru – možda kroz susret na društvenom događaju.

Jarac (22.12 – 19.1)

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Fokusirajte se na dugoročne ciljeve. Poslovni razgovori mogu otvoriti vrata ka stabilnijoj budućnosti. Emotivno, moguće je da partner zatraži više pažnje – budite otvoreni i nežni. Finansijski – oprez s većim ulaganjima.

Vodolija (20.1 – 18.2)

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaša originalnost danas blista. Odličan dan za timski rad i deljenje ideja. Prijatelji ili kolege mogu vam ponuditi podršku kada je najmanje očekujete. Ljubavni odnosi se osvežavaju zajedničkim planovima.

Ribe (19.2 – 20.3)

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Emocije su vam naglašene, a intuicija vas vodi u pravom pravcu. Posao zahteva više koncentracije, ali nagrada će stići. Veče donosi mir i toplinu u krugu voljenih osoba. Idealno je vreme za opuštanje uz umetnost ili muziku.