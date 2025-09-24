Veštačka inteligencija može obrađivati ogromne količine podataka brže od čoveka, ali još uvek ne poseduje složenost, intuiciju i emocionalnu dubinu ljudskog mozga

Slušaj vest

Albanska vlada imenovala je nedavno veštačku inteligenciju po imenu Diella za upravljanje javnim tenderima. Edi Rama tvrdi da će to pomoći u borbi protiv korupcije i ubrzati digitalizaciju države.

U emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji gosti Prof. dr Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije i Aleksandar Linc, AI stručnjak govorili su o tome da li će u budućnosti ministarske funkcije pripadati ljudima ili veštačkoj inteligenciji.

Petar Kočović podsetio je da Albanija nije usamljena u ovom eksperimentu:

- Danska osniva celu stranku koja će biti na bazi veštačke inteligencije, planiraju da zauzmu ministarske pozicije. Detalje nisu saopštili, ali čekaju se prvi izbori. Albanija, pak, smatra da će korupciju smanjiti tako što će uvesti ministarku koju je kreirala veštačka inteligencija - rekao je Kočović.

Foto: Kurir Televizija

On je upozorio da postoji jasna granica u korišćenju ovakvih tehnologija:

- Veštačka inteligencija ne sme odlučivati o ljudskoj sudbini. Postoje hibridni modeli gde je ministar taj koji koristi AI i onda tu dolazi do etičkog konflikta - naglasio je.

Na ovu temu nadovezao se Aleksandar Linc, istakavši da čitava ideja deluje i pomalo komično:

- Oni to zaista žele, a način na koji žele jeste malo komičan. Veštačka inteligencija treba da se koristi da pomogne čoveku, ne da ga zameni. Nije sve stvar PR-a. Moramo da shvatimo, ako živimo u takvom društvu, imaćemo PR društvo, a kvalitet života će biti sve gori - rekao je Linc.

Veštačka inteligencija ne ulazi u politiku samo u Albaniji? IT stručnjak kaže da Danska priprema čitavu AI stranku za sledeće izbore Izvor: Kurir televizija

On je pojasnio da veštačka inteligencija ne može samostalno da preuzme odgovornost:

- Nije stvar da samo ona donosi odluke. Dogovorili su se da onaj ko je implementirao snosi odgovornost - naveo je.

Linc je otkrio i zanimljiv detalj:

- Uvredila se jer je neko rekao da je neustavno da ona bude ministarka. AI se koristi kao asistent, i zajedno u koordinaciji sa čovekom daće svoj pun doprinos - zaključio je.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs