Migel Haramiljo rođen u Sevilji, u Srbiju je stigao slučajno pre 12 godina, a sudbinski susret sa jednom Kruševljankom zauvek mu je promenio život. Migel je postao srpski zet, a ljubav sa lepom Galom krunisao je crkvenim venčanjem u Kruševcu, za koji danas govori da je njegov rodni grad.

Tokom godina života u Srbiji uklopio se u kulturu, mnogo toga ga asocira na njegovu rodnu Sevilju, a li pojedine razlike ipak postoje te mu je zanimlivo da iznova upoznaje srpske običaje.

Srpski zet upoznaje se sa našom kulturom i tradicijom Foto: Printscreen Prva TV

"Meni su u Srbiji najčudnije, ali ujedno i najzanimljivije sahrane i zadušnice. Jedva čekam da svaki put kada odem na groblje otkrijem nešto novo. Kod nas u Španiji nema toga da se jede na groblju. Ovde ima hrane na sve strane. Iako ste vi tužni na groblju, a kod nas je običaj da se smeje na takvim mestima i da budemo radosni, ovde mi je zanimljivo kako se preko groba dele čokoladice, cigare, ako je pokojnik bio strastveni pušač. Uvek me to slatko nasmeje. Takođe, kod nas nema toga da se izuvate kad ulazite kod nekoga u kuću, jer se mi, umesto promaje, bojimo da se ne prehladimo od hladnih nogu. Isto tako, kod nas nema toga da se jede kod domaćina. Više se gleda šta je to što je gost doneo", rekao je Migel za Telegraf.

Titulu srpskog zeta s puno ljubavi je prihvatio i s poštovanjem nosi, a sam za sebe često kaže da je Srbin.

"Španija je moja rodna zemlja, ali kad kažem da sam Srbin, mislim na pripadnost, osećaj da si prihvaćen, da si deo porodice. A, ja sam prihvaćen ovde. Mogu da zovem Srbiju majkom, osećam da sam voljen i mogu to", rekao je za Mondo.

Migel se bavi stend-ap komedijom i ljude veoma zabavljaju njegove priče iz mešovitog braka kao i prilagođavanje jednog Španca na običaje u Srbiji posebno na relaciji porodičnih odnosa.