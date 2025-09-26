Slušaj vest

Prema horoskopu, jesen 2025. neće doneti samo miris pečenog kestenja, šuštanje lišća pod nogama i večeri ušuškane u toplu ćebad. Za 3 znaka ovo će biti sezona velikih emocija, novih početaka i otkrivanja sopstvenih osećanja na dublji način.

Vaga – talas harmonije i romantike

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Za Vage je ovo prava sezona buđenja. Sunce u njihovom znaku donosi jasnoću i unutrašnju ravnotežu, dok Venera i Mars podstiču strast i potrebu da se otvore novim osećanjima. Ako ste dugo nosili u sebi stara razočaranja, sada dolazi trenutak da ih pustite i okrenete se onome što zaista zaslužujete – iskrenoj, toploj i nežnoj ljubavi.

Oni koji su već u vezi osetiće novi talas bliskosti i sklad koji će ih podsetiti na prve dane zaljubljivanja. Slobodnim Vagama jesen donosi priliku da sretnu nekoga ko će uneti lakoću i radost u njihov život. Biće to vreme kada će i mala pažnja ili slučajni susret prerasti u nešto značajnije.

Savet: Otvorite dušu i ne plašite se da pokažete osećanja – ljubav vam već kuca na vrata.

Vodolija – snaga iskrenosti i prijateljstva

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vodolije će jesen dočekati smireno, ali ispod površine krije se ogromna energija i želja za istinskim povezivanjem. Pluton ih podseća da je sada vreme da sve odnose dožive dublje, bilo da su u pitanju ljubavne veze ili prijateljstva.

Očekujte večeri pune razgovora do kasno u noć, iskren smeh i osećaj da ste u pravom društvu. Za zauzete Vodolije ovo može da znači obnavljanje strasti kroz otvoren razgovor s partnerom, dok slobodni pripadnici znaka mogu da dožive iznenadnu hemiju sa osobom iz svog okruženja. Ponekad ljubav dolazi iz prijateljstva, a jesen 2025. može upravo vama doneti taj obrt.

Savet: Ne potcenjujte moć prijateljstva – ono može biti jednako blistavo i snažno kao i ljubav.

Ribe – romantika na svakom koraku

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Za Ribe će jesen izgledati kao filmska scena. Šetnje parkovima obasjanim zlatnim lišćem, miris cimeta i spokoj večeri provedenih kraj toplih svetiljki – sve će stvarati idealnu atmosferu za ljubav.

Ako ste u vezi, ovo je prilika da učvrstite odnos i unesete novu dozu nežnosti. Male pažnje, iznenađenja i iskrene reči biće upravo ono što vam treba da vezu podignete na viši nivo. Slobodne Ribe mogle bi da se iznenade – varnica osećanja bi mogla da bukne i iz najobičnijeg susreta, iz osmeha prolaznika ili prijateljskog razgovora. Jesen za vas donosi magiju u sitnicama.

Savet: Dajte sebi slobodu da pratite emocije – i najmanja varnica može se pretvoriti u plamen.

Prema horoskopu, jesen 2025. za Vage, Vodolije i Ribe nije samo još jedno godišnje doba. Ovo je vreme kada zvezde šalju poruku da ljubav zaslužuje vašu pažnju i otvorenost. Pustite da vas vodi srce, budite hrabri da pokažete osećanja i ne zaboravite da uživate u svakom trenutku – od šolje toplog kakaoa do spontanog osmeha na ulici.