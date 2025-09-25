Slušaj vest

Jedno od najstarijih filozofskih i naučnih pitanja – „šta je starije, kokoška ili jaje?“ – konačno je dobilo odgovor! Tim istraživača sa Univerziteta u Šefildu i Vorviku došao je do zaključka da je kokoška morala postojati pre jajeta.

Ključnu ulogu u ovom otkriću ima protein ovokledidin-17 (OC-17), koji se može pronaći isključivo u jajnicima kokoške. Bez njega formiranje ljuske jajeta bilo bi nemoguće, što znači da jaje ne može nastati ako prethodno nije prošlo kroz kokošku.

Naučni dokaz protiv vekovnog verovanja

Ova večita zagonetka mučila je filozofe, mislioce i naučnike od samih početaka civilizacije. Iako su mnogi verovali da je jaje starije, britanski stručnjaci tvrde da su sada doneli konačan dokaz – kokoška je ipak prva nastala.

Foto: Zoonar/Lakhesis, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Protein OC-17 ubrzava proces formiranja ljuske, koja štiti žumance i pile u razvoju. Bez njega, jaje kao takvo ne bi moglo da postoji. „Dugo se verovalo da je jaje starije, ali sada imamo jasan naučni dokaz da je kokoška bila prva“, izjavio je dr Kolin Friman sa Univerziteta Šefild.

Superkompjuter otkrio tajnu

Da bi došli do ovih rezultata, naučnici su koristili moćni edinburški superkompjuter „HECToR“, sposoban da „zumira“ i prati proces nastanka jajeta. On je pokazao da protein OC-17 ima ključnu ulogu u kristalizaciji, odnosno početnoj fazi formiranja ljuske.

U toj fazi, OC-17 pretvara kalcijum karbonat u kristale, od kojih se gradi ljuska jajeta. Iako se kalcijum karbonat nalazi u mnogim živim bićima, od kostiju do školjki, kokoške ga koriste na najefikasniji način – stvaraju čak šest grama ljuske svakih 24 sata.

Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia

„Za ovaj protein znalo se i ranije i povezivan je sa nastankom jajeta, ali sada smo zahvaljujući superkompjuteru uspeli da vidimo kako precizno kontroliše ceo proces“, dodao je dr Friman.

Koka starija od jajeta – nauka rekla poslednju reč

Rezultati istraživanja, koje je objavio i list Dejli mejl, razrešili su jednu od najpoznatijih nedoumica. Iako će filozofi možda i dalje želeti da raspravljaju o ovom pitanju, naučni svet sada ima čvrst dokaz – kokoška je starija od jajeta.

