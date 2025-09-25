Slušaj vest

OVAN

Posao

Mesečni horoskop za oktobar 2025. godine kaže da vaša kreditna kartica u oktobru živi svoj život, posebno oko 7. oktobra. Pun Mesec u vašem znaku šapuće: "Kupite! Odmah! Vi to zaslužujete!". Bilo da je u pitanju deseti par patika ili iznenadna karta za Maldive, biće vam teško da obuzdate impuls. Venera u Vagi nakon 13. oktobra pomera fokus na zajedničke finansije. Možda ćete morati da razgovarate sa partnerom o velikoj kupovini ili, naprotiv, da delite račun za poslednju picu. Biće potrebno naći kompromis, ali ne po cenu sopstvenih želja.

Ljubav

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Eksplozivni koktel ambicija i romantike, to je vaš oktobar! Pun Mesec 7. oktobra u vašem znaku nateraće vas da jasno kažete sebi i univerzumu: "Šta ja zapravo želim?". Ako ste u potrazi, prestanite da se zadovoljavate "normalnim" osobama. Vreme je da pronađete nekoga od koga zastaje dah! Ako ste već našli svog heroja, oktobar će staviti na sto pitanje balansa: karijera, prijatelji, slobodno vreme i nova osoba, kako sve to uklopiti? Moraćete da naučite veštinu kompromisa, ne gubeći svoje slavno "ja". Nekad je najbolji ples onaj u kojem na trenutak pustite ruke da biste se ponovo sreli.

Zdravlje

Vaša energija u oktobru obara rekorde, osećaćete se kao da ste popili trostruki espreso! Najvažnije je da ne pregorite. Mars, vaš vladar, ceo mesec je u strastvenoj Škorpiji, pa mirne meditacije možda neće imati efekta. Potreban vam je intenzitet! Prijavite se na kik-boks, trening snage ili ples, gde možete da izbacite svu svoju vatrenu snagu.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao

Zvezde nagoveštavaju da će vaš unutrašnji knjigovođa u prvoj polovini meseca biti prezadovoljan. Venera u praktičnoj Devici pomoći će vam da pronađete savršenu bež torbu na popustu od 70 odsto, ali posle 13. oktobra budite spremni. Probudiće se vaša hedonistička priroda i poželećete luksuz. Oktobar je odlično vreme da uložite u zdravlje ili lepotu - spa tretmani, masaže ili ona teglica kreme koja košta pola plate.

Ljubav

Prva polovina meseca nateraće vas da pravite liste prednosti i mana potencijalnih udvarača, jer praktična Venera u Devici traži činjenice, a ne prazna obećanja. Ipak, posle 13. oktobra dobićete želju za uživanjem. Ako ste slobodni, baš tada možete da upoznate nekoga ko ceni vašu ljubav prema umetnosti. Ako ste u vezi, oktobar testira strast. Mars u Škorpiji, vašem suprotnom znaku, dolivaće ulje na vatru. Biće i velikih svađa zbog sitnica i velikih pomirenja.

Zdravlje

Prva polovina meseca, dok Venera boravi u pedantnoj Devici, idealna je za preventivne preglede ili novi plan ishrane. Posle 13. oktobra, kada Venera pređe u Vagu, poželećete da sve bude ne samo korisno, već i lepo.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao

Intelektualna oluja u vašoj glavi direktno utiče na novčanik. Merkur, vaš vladar, od 6. oktobra ulazi u dubine Škorpije. To je vreme za finansijska istraživanja. Otkrićete skrivene provizije, izborićete se za bolju cenu ili pronaći povoljnu investiciju. Kupovine meseca biće pametne - novi gedžet, onlajn kurs ili knjiga koja menja pogled na život. Venera u Vagi može vas povući na troškove za hobije i zabavu.

Ljubav

Vaš dar reči u oktobru postaje superoružje. Od 6. oktobra Merkur ulazi u znak Škorpije, pa površni flert zamenjuju duboki, magnetični razgovori. Slobodnim Blizancima preporuka je da traže partnera ne u bučnim barovima, već na predavanjima. Ako ste u vezi, došlo je vreme za onaj važan razgovor o budućnosti, skrivenim željama i strahovima. Nov Mesec u Vagi 21. oktobra otvara novu, svesniju fazu u ljubavi.

Zdravlje

Zaboravite dosadno brojanje kalorija, u oktobru prelazite na viši nivo! Merkur u Škorpiji budi u vama detektiva zdravog života. Želećete da razumete biohemiju, vitamine i kako vaš organizam radi na ćelijskom nivou. Odlično vreme za savet sa nutricionistom.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao

Ovog meseca vaš moto glasi: "Moj dom - moja tvrđava i moja galerija savremene umetnosti". Sunce i Venera u Vagi nateraće vas da s posebnim žarom ulepšavate svoj dom, bilo novim ćebetom, vazom ili kompletnim renoviranjem. Finansije će dolaziti kroz porodicu. Ne ustručavajte se da tražite pomoć ili savet od najbližih. Mars u Škorpiji donosi troškove za izlaske, poklone i zabavu za decu.

Ljubav

Oktobar 2025. postaje epicentar strasti. Mars, planeta želje, ceo mesec boravi u Škorpiji, paleći vašu zonu romantike i zadovoljstva. Slobodni Rakovi mogu neočekivano da osete privlačnost prema "tajanstvenom lošem momku". Ako ste u vezi, Sunce i Venera u Vagi probudiće želju da stvarate lepotu i harmoniju kod kuće, čineći ga još prijatnijim za vas i vašeg partnera.

Zdravlje

Vaše emocije i telo sada su neraskidivo povezani. Mars u Škorpiji pojačava intuiciju i čula, pa možete burnije reagovati na hranu koja vam ne prija ili na ljude koji vas iscrpljuju. Slušajte svoje telo, ono je vaš najbolji savetnik ovog meseca.

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao

Mesečni horoskop za oktobar 2025. godine kaže da vam zvezde šapuću samo jednom: "Informacija je nova valuta". Planete u Vagi aktiviraju vaš sektor komunikacije, pa ćete trošiti na kurseve, kratka putovanja, novi telefon ili razne pretplate. Nakon 23. oktobra fokus prelazi na porodicu i nekretnine. Možete da rešavate finansije s roditeljima ili ulažete u belu tehniku.

Ljubav

Kraljevi drame ili gospodari srca? U oktobru birate ulogu. Prva polovina meseca, pod uticajem Vage, donosi ležerna poznanstva i sjajne izlaske, a komplimente ćete lako skupljati. Nakon 23. oktobra, kada Sunce pređe u Škorpiju, poželećete dubinu i iskrenu bliskost. Ako ste u vezi, očekujte emotivne uspone i padove. Mars u Škorpiji može da izazove borbu za prevlast. Umesto svađe, postanite tim. Vaša snaga nije u glasnoći, već u toplini koju nosite.

Zdravlje

Oktobar čini da vaše zdravlje postane deo vašeg imidža. Dok Sunce i Venera borave u Vagi, želećete da vaša rutina bude i efektna i estetski privlačna - lepa sportska oprema, trendi joga prostirka, smuti u savršenoj boji. Nakon 23. oktobra, prelaskom Sunca u Škorpiju, dolazi vreme za detoks, fizički i mentalni.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao

Venera u vašem znaku je vaša lična dozvola za šoping! Prestanite da štedite na sebi i kupite ono o čemu dugo maštate. Idealno vreme za osveženje garderobe i tretmane lepote. Merkur u Škorpiji oštri vaše poslovne instinkte, pregovaraćete kao profesionalci. Najbolja investicija u oktobru ste vi sami, zato bez lažne skromnosti tražite povećanje za svoj rad.

Ljubav

Do 13. oktobra vi ste glavni junaci romantične komedije, jer sama Venera boravi u vašem znaku. Iskoristite to maksimalno. Osvežite profil na aplikaciji za upoznavanje, idite na sastanak na slepo, nasmešite se zgodnom neznancu u kafiću. Ako ste u vezi, prva polovina meseca je vreme za razmaženost i pažnju. Nakon toga, s Merkurom u Škorpiji, razgovori postaju dublji i analitičniji. Pazite da ih ne pretvorite u ispitivanje.

Zdravlje

Prva polovina meseca je vaš trenutak! Venera u vašem znaku daje zeleno svetlo svim ritualima brige o sebi. Novi režim, zdrave navike, vitamini, sve ide lako i daje rezultate. U drugom delu meseca, kad naglasak pređe na Vagu, dopustite sebi malo opuštanja. Umesto strogih pravila, nađite balans između "moram" i "želim".

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao

Mesečni horoskop za oktobar 2025. godine poručuje samo jedno: "Čestitam, ovo je vaš mesec!". Sunce, Venera i mlad Mesec su u vašem znaku, a to znači da ćete dosta trošiti na sebe. Novi parfem, stilista, profesionalne fotografijem, sve što vam podiže samopouzdanje. Imajte na umu da je vaš izgled vaša vizit-karta, a ulaganje u njega u oktobru vraća se višestruko.

Ljubav

Oktobar je vaš lični podijum i svi reflektori su na vama! Najpre Sunce, a od 13. oktobra i Venera, vaša vladarka, sjaje u vašem znaku. Ako ste slobodni, budite samo svoji, šarmantni i privlačni. Obožavaoci će doći sami. Pun Mesec u Ovnu 7. oktobra donosi razjašnjenje zapetljanih odnosa ili kraj veze. Ako ste u vezi, očekuje vas drugi medeni mesec. Mlad Mesec 21. oktobra u vašem znaku idealan je da obnovite zavete ili izađete na romantično veče.

Zdravlje

Srećan rođendan! Oktobar je vaš privatni spa salon. Sunce i Venera pune vas željom da se okružite lepotom. Najbolje vreme za kozmetičke tretmane, promenu stila i kupovinu luksuzne kućne garderobe. Mlad Mesec 21. oktobra u Vagi savršen je trenutak da započnete novi ciklus brige o sebi.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao

"Tiše idite, dalje ćete stići". Možda zvuči neobično za vas, ali upravo to vam poručuju zvezde ovog meseca. Dok planete borave u Vagi, najbolje je da se fokusirate na planiranje, a ne na velike troškove. Mogu da isplivaju stari dugovi ili zaboravljeni rashodi, ali istovremeno Mars i Merkur u vašem znaku donose snagu i oštro finansijsko čulo. Tačno ćete znati gde da pronađete novac. Nakon 14. oktobra, kada Pluton krene direktno, povratićete osećaj kontrole i sigurnosti.

Ljubav

Pripremite se, oktobar je vaša scena! Mars u vašem znaku ceo mesec daje vam neverovatnu harizmu i magnetizam. Ako ste slobodni, privlačićete poglede gde god da se pojavite, ali pazite. Vaša snaga može jednako i da privuče i da uplaši. Ako ste u vezi, strasti će se rasplamsati. Očekuju vas intenzivni trenuci, ali i izazovi u vidu ljubomore ili borbe za prevlast. Vaša strast nije oružje, već dar. Koristite je da gradite bliskost.

Zdravlje

Oktobar vam donosi snagu i izdržljivost, idealnu za intenzivne treninge, bilo da je to krosfit, borilačke veštine ili zahtevna joga. Bićete puni energije, ali i osetljivi na psihosomatiku. Ako se javi neki simptom, pitajte se koja emocija stoji iza toga.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao

Vaša društvena scena u oktobru je u punom zamahu, a s njom rastu i rashodi. Izlasci, pokloni i ulaganje u projekte donose troškove, ali i mogućnosti za vredne kontakte i saradnje. Ipak, planete u Škorpiji upozoravaju na opasnost impulsa. Mogli biste noću da naručite nešto što vam ujutru deluje potpuno nepotrebno. Redovno proveravajte stanje na računu i držite troškove pod kontrolom.

Ljubav

Ovog meseca vaša strela usmerena je ka unutrašnjem svetu. Energija Škorpije otvara pitanja prošlih veza i pravih želja. Možda ćete shvatiti da ono što vas je ranije privlačilo, više ne odgovara vašim potrebama. Pun Mesec u Ovnu 7. oktobra može da donese strastvenu avanturu, ali kratkog daha. Ako ste u vezi, vreme je za dublje razgovore o snovima, strahovima i planovima. Na kraju meseca, ulaskom Merkura u vaš znak, opet ćete želeti nova iskustva i avanture.

Zdravlje

Iako obično imate nepresušnu energiju, ovog meseca telo traži da usporite. Umesto iscrpljujućih aktivnosti, birajte lagane šetnje, meditaciju ili povlačenje u tišinu. Oktobar je odličan za povlačenje na mirno mesto ili vikend posvećen odmoru. Doneće vam više snage nego stalna jurnjava.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao

Oktobar vas podseća da se karijera i imidž ne grade samo radom, već i pojavom. Zvezde vas guraju da investirate u poslovni izgled - novi sako, kurs za usavršavanje, unikatni detalji. Nakon 14. oktobra, kada Pluton u vašem znaku krene direktno, dobićete dodatnu odlučnost i moć da sprovedete velike poslovne poteze. Ne plašite se ulaganja u sebe, isplatiće se.

Ljubav

Mnogi od vas će spojiti poslovno i privatno. Nije isključeno da simpatija počne na radnom mestu ili u okviru profesionalnog kruga. Ako ste već u vezi, oktobar vas podstiče da gradite zajedničke ciljeve i da budete pravi "power couple". Ipak, zvezde vam savetuju da ne zaboravite na emotivnu stranu. Pokažite partneru svoju nežnost, a ne samo ambiciju.

Zdravlje

Kako budete sve više ulagali u posao, rizikujete da zaboravite na osnovne potrebe tela. Pokušajte da u dnevnik obaveza uvrstite i obrok, san ili trening, baš kao što planirate sastanke. Pluton vas podstiče na transformaciju, sada je pravo vreme da promenite loše navike i uvedete disciplinu koja vas čini snažnijima.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao

Vaša želja za novim iskustvima odraziće se i na novčanik. Oktobar je mesec kada ćete trošiti na učenje, putovanja ili projekte povezane sa inostranstvom. Moguća su ulaganja u kurseve, knjige ili saradnju sa ljudima iz drugih kultura. Mars u Škorpiji podstiče vas na hrabre poslovne poteze. Možda ćete tražiti unapređenje ili pokrenuti projekat koji zahteva hrabrost.

Ljubav

Slobodni među vama mogu da upoznaju nekog posebnog na putovanju, seminaru ili kursu jezika. Privući će vas ljudi drugačijeg pogleda na svet, spremni da prošire vaše vidike. Ako ste u vezi, oktobar donosi želju za zajedničkim begom iz rutine. Organizujte putovanje, pa makar i u obližnji grad. Mars u Škorpiji može da donese tenzije oko kontrole, pa budite pažljivi i spremni na kompromis.

Zdravlje

Vaša mentalna aktivnost je visoka, ali telo može da pati zbog preopterećenja. Pronađite ravnotežu između rada i odmora. Sve prakse koje kombinuju širenje svesti i opuštanje - joga, meditacija ili kreativni hobiji - biće vam posebno korisne.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao

Mesečni horoskop za oktobar 2025. godine vas stavlja pred važne odluke. Nakon 22. oktobra, kada se Neptun vrati u vaš znak, mogli biste da budete skloni idealizovanju poslovnih prilika i ulaganja. Zato pre velikih finansijskih odluka potražite savet praktičnih ljudi u svom okruženju. Istovremeno, planete u Škorpiji otvaraju teme kredita, poreza i zajedničkog novca. Moguće su značajne transformacije u vašoj finansijskoj situaciji.

Ljubav

Oktobar vas uvodi u duboke emocije. Intuicija vam je naglašena, pa ćete lako osetiti nečije iskrene ili lažne namere. Slobodne Ribe mogu da se zaljube snažno i brzo, a one u vezi mogu da dožive novu dimenziju bliskosti sa partnerom, otvorene razgovore i deljenje tajni koje produbljuju odnos. Mars i Sunce u Škorpiji raspiruju strast i želju za iskrenom povezanošću.

Zdravlje

Vaša osetljivost dostiže vrhunac, pa vam je potrebna zaštita od preuzimanja tuđih emocija. Praktikujte meditaciju, kreativno izražavanje ili boravak pored vode, sve što vas umiruje i puni energijom. Spavanje i odmor biće vam važniji nego ikada.

