Sve više domaćinstava primenjuje jednostavne trikove kako bi sačuvali različite stvari – u ovom slučaju, frižider. Iako na prvi pogled deluje čudno, stavljanje rolne toalet papirau unutrašnjost ovog kućnog aparata postaje sve češća praksa. Ono što je zanimljivo jeste da njegova uloga nema veze sa tradicionalnim čišćenjem.

Ova jednostavna i pomalo zbunjujuća metoda rešava jedan čest problem u kuhinjama širom sveta. Prednost je i to što ne moraš da trošiš novac na posebne dodatke, jer ovaj svakodnevni proizvod uspešno obavlja jednu neočekivanu funkciju u frižideru.

Koja je funkcija toalet papira u frižideru?

Toalet papir je napravljen uglavnom od celuloze – materijala koji ima izuzetnu sposobnost upijanja vlage.

Kada se stavi u frižider, ponaša se kao sunđer koji upija višak vlage – jedan od glavnih uzroka zbog kojih se voće, povrće i druga hrana brzo kvare. Smanjenjem kondenzacije produžava se svežina i rok trajanja namirnica.

Pored toga, ima i dodatnu prednost – utiče na neprijatne mirise. U zatvorenim prostorima poput frižidera, mirisi različitih namirnica se mešaju. Rola papira pomaže u apsorbovanju tih čestica i pomaže da vazduh unutar frižidera ostane neutralniji.

Trik je otkrio sajt Reader's Digest, gde se navodi da papir pomaže da se ukusi ne prenose sa jednog jela na drugo i da kuvana hrana ne „natopi“ mirisom voće ili druge sastojke. Međutim, važno je redovno menjati rolu, jer se tokom vremena zasiti vlagom i mirisima. Redovna zamena garantuje da ovaj trik ostane efikasan.

Prednosti i mere opreza kod ovog kućnog trika

Za razliku od komercijalnih odvlaživača ili filtera za frižidere, toalet papir je uvek dostupan i ne zahteva dodatna ulaganja.

Pošto je reč o higijenskom papiru, ne ispušta hemikalije niti utiče na kvalitet hrane, što ga čini bezbednim za upotrebu u frižideru.

Ipak, treba obratiti pažnju na nekoliko stvari: rola se mora staviti na stabilno mesto u frižideru, najbolje na policu gde nije direktno izložena prosutim tečnostima.

Ako se previše ovlaži, gubi svoju funkciju i može postati plodno tlo za buđ.

Takođe, ne treba je koristiti mesecima bez zamene, jer se celuloza s vremenom razgrađuje. Redovno menjanje omogućava da efekat ostane snažan i koristan.

Postavljanje rolne toalet papira u frižider možda deluje neobično, ali se pokazalo kao logično i korisno rešenje.

Njegova sposobnost da upije vlagu i neutrališe mirise pomaže u očuvanju svežine voća, povrća i ostalih namirnica. Pored toga, jeftin je i prirodan, što ga čini odličnom alternativom specijalizovanim proizvodima.

