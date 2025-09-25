Slušaj vest

Kviz Slagalica je pre par godina još jednom dospeo u centar komentarisanja i to sve zbog takmičarke Dragice, ali i Marine koje su zbog svojih grešaka postale pravi hit na mrežama.

Dragica je najpre dala neispravnu reč u igri slova, a sve u studiju nasmejalo je i to što nije imala ni dovoljno slova.

Ipak, ona je svoje rešenje obrazložila:

"Moja reč je 'šacovao', po tome će me pamtiti", rekla je ona i prasnula u smeh.

Na red je potom došla druga takmičarka Marina i igra "Skočko", ali se u njoj nije dobro pokazala.

kviz Slagalica Foto: Printscreen/RTS

Marina i Dragica su odmah završile i na društvenoj mreži "X", čiji su se korisnici iščuđavali njihovim greškama.

"Šta je ovo? Kako ovo? Plus ovo nije jedini biser u emisiji", napisao je jedan korisnik.

A ovo je čovek koji je prvi put pokušao da vara u Slagalici

Omiljeni kviz srpskog naroda Slagalica se emituje na RTS-u već više od 20 godina, a ogroman deo nacije je svako veče od 19 časova prikovan za male ekrane.

Ljudi navijaju, prate i proveravaju svoje znanje svako veče.

Pamtimo najveće pobednike i gubitnike, gafove, blamove, greške... Mnogi takmičari odlučuju da se prijavljuju iznova i iznova, a gledaoci biraju favorite.

Upečatljivih situacija je bilo mnogo, ali gotovo svi pamte prvi pokušaj "prevare".

Tada su svoje snage odmerili Emil Ikonić i Željko Vasić.

Jedan je pokušao da "napravi prevaru", ali je voditeljka Marija Veljković odmah reagovala.

Sve se desilo u januaru 2017. godine.

Sve do početka druge igre "Moj broj", Emil je imao 41 poen, a njegov protivnik je i dalje bio na nuli. Iako je Željko predano gledao u papir i pokušao da stigne do tačnog rezultata, bilo je jasno da Ikonić ima drugačije metode računanja. Češće je gledao u monitor i videlo se da računa ”u glavi”, tek je u drugom delu vremena koje takmičari imaju na raspolaganju, počeo da zapisuje.

U drugom delu igre broj do kog je trebalo doći je 857, uz pomoć brojeva 8, 6, 2, 1, 10 i 25.

Vasić je "lupio" broj, jer nije stigao da izračuna, a Ikonić je prijavio broj 870. Videlo se da računa dok diktira voditeljki brojeve, jer je to radio polako i sa dužim pauzama. U jednom trenutku je zatražio da se izbriše broj 6, jer je pogrešio… Ali, ta mu intervencija nije prošla.

"Ne možemo to da priznamo", rekla je Marija Veljković, voditeljka popularnog kviza i zaustavila jedan od najkomičnijih pokušaja u igri Moj broj.

Inače, zanimljivo je da je upravo Emil bio pobednik 171. ciklusa "Slagalice". On je osvojio 300.000 dinara.

Pravilo slagalice za koje malo ko zna

Već godinama je ustaljeno pravilo da takmičari u kvizu "Slagalica“ nose odeću crvene ili plave boje, u skladu s tim da li sede na levoj ili desnoj strani studija.

Iako je ova praksa prisutna decenijama, mnogima je dosad promakla. Tek nedavno je ova informacija izazvala pravu buru na društvenim mrežama, nakon što je jedan korisnik ukazao na tu sitnicu, pokrenuvši lavinu komentara i iznenađenja među gledaocima.

- Da, to je praksa oduvek. Meni su nudili odeću, ali sam imala svoju. Malo ko primeti da to nije izbor učesnika, već pravilo - bio je jedan od komentara , a drugi su dodali da je ovo pravilo možda bilo strože u prošlosti, dok danas nije toliko primetno.

Jedan takmičar crveneo zbog Jasmine

Kristina Radenković u jednoj emisiji je zbunila jednog od takmičara svojim pitanjem.

Napravila je mali gaf, koji je učinio da se takmičar zacrveni, a socijalne mreže usijaju. Vrlo simpatičan dijalog koji će se pamtiti i prepričava u budućnosti. Evo o čemu je reč.

Ona je pre početka igre "Skočko" pitala takmičara:

- Marko, kako je kod kuće sa Skočkom? Mislim, sa igrom? - rekla je Kristina.

Takmičar joj je tada pomalo zbunjeno odgovorio da se ne snalazi loše.

- Nije loše, trebalo bi da bude okej sad ćemo da vidimo - kazao je takmičar.

Ovaj dijalog je nasmejao celu Srbiju.

Učesnici iznenadili Kristinu Radenković

Susret između Tamare Vukmirice i Dušana Mladenovića u "Slagalici" privukao je pažnju, a takmičari su iznenadili voditeljku kviza Kristinu Radenkoviću u dva navrata.

I to potezima koji se retko dešavaju.

Prvo se istakla Tamara, koja je u igri "Korak po korak" odmah dala tačno rešenje i zaradila 29 poena.

"Bravo, Tamara! Odlično", rekla je takmičarki voditeljka Kristina Radenković.

Na red je došao Dušan, koji je bio sjajan u igri "Skočko". U dva poteza se pogodio kombinaciju i osvojio 20 poena.

"Ma, bravo, Dušane", rekla je voditeljka.

"Čista sreća", rekao je takmičar.