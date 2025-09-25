Slušaj vest

Kako se čini, sve nam je bitnije kakav utisak ostavljamo u onlajn svetu, a osim toga, počeli smo i da stvaramo određena pravila - poput onog koliko je vremena potrebno da bi se odgovorilo na poruku.

"Da li imate nekog u životu ko vam danima ne odgovara na poruke? Mene to iskreno izluđuje, pošaljem poruku nekom prijatelju, a on posle nekoliko dana tek odgovori ili ne odgovori uopšte, a u međuvremenu je online i dopisuje se sa nekim drugim dok meni prolaze razne misli zbog čega on/ona ne odgovori, imate li vi nekog takvog?", upitala je jedna korisnica Reddita i ovim naizgled jednostavnim pitanjem pokrenula čitavu lavinu komentara.

I odmah, stvorila su se dva tipa osoba za dopisivanje - jedan koji odgovara iste sekunde kada poruku dobije i drugi, koji možda vašu poruku ne otvori uopšte, ili možda tek kada on poželi nešto da vas pita, pa otvori prozor za dopisivanje.

Ipak, bilo je i onih koji tvrde da za sve postoje izuzeci, osim ako se radi o dopisivanju sa bliskim prijateljima. Onda, kako kažu korisnici Reddita, opravdanja za ignorisanje poruka nema.

"Zavisi kakve poruke. Ako šalješ reelse i mimove, nije strašno. Nije hitno. Ako razgovarate o ozbiljnim stvarima, ako je ne daj bože nešto hitno u pitanju i ako ih ti smatraš pravim prijateljima moram ti reći da ti to ipak nisu prijatelji. Prijatelji nađu vremena za prijatelje, a posebno kad je nešto hitno. Razumem i prioritete i da možda ti njima nisi dobar koliko oni tebi, ali takvo ponašanje je čist bezobrazluk. Ako njihovo veličanstvo ne može da odvoji dvadeset sekundi da ti odgovori (a pritom ti možda time što su aktivni stavljaju do znanja da ne žele komunikaciju) možda je bolje da prestaneš da im se obraćaš", glasio je jedan od komentara.

"Odakle im ideja da imaju pravo na monopol nad tuđim vremenom"

Ipak, čini se da ima mnogo više onih koji ne odgovaraju na poruke, te su objasnili zbog čega nemaju potrebu da se dopisuju sa ljudima.

"Kod mene je obrnuto. Ne znam odakle ljudima ideja da imaju pravo na monopol nad tuđim vremenom. Ako je nešto važno tu sam uvek, nek pišu, zovu, dolaze na kućnu adresu, pa i u tri ujutru ako zatreba. Ali ova silna isprazna dopisivanja... ne. Ostavite me na miru", piše u jednom komentaru.

Drugi korisnici ove mreže navode da ne odgovaraju ukoliko ih neko "davi" porukama, ali da bi uprkos tome uvek učinili sve za tu osobu.

"Nemam vremena za dubokoumne osećajne poruke dok vodim babu kod lekara"

Ima i onih koji smatraju da nemaju vremena za dubokoumne poruke u svakom trenutku, kao i da su "online" samo kada treba da se nađu s nekim, a ukoliko im u tom trenutku stigne dugačka poruka, na nju neće odgovoriti.

"Ja umem da ne odgovorim danima. Prezirem koncept instant komunikacije i konstantne dostupnosti. Da, dešava mi se da budem online jer mi na primer dete pusti poruku ili drugarica sa kojom treba da se nađem za 1h, ali to ne znači da imam vremena / mentalnog kapaciteta da odgovaram na sve poruke. Naročito ako pošalješ neku duboku osećajnu poruku koja zahteva pažnju, mogu da je pročitam ali neću sigurno odgovarati dok vodim babu kod lekara ili radim domaći sa detetom. Znam da je ideja da drugi ljudi imaju stvari koje im okupiraju mentalni kapacitet neobična, ali stvarno mislim da su sve instant-aplikacije potpuno uništile normalnu komunikaciju.

Ipak, mnogi priznaju da im je inboks pun neotvorenih poruka, kao i da mnogo više vole da popričaju uživo, na kafi. Bilo je i onih sa šaljivim komentarima, a jedan korisnik Reddita napisao je da mu na poruke ne odgovara jedino drug koji mu duguje novac.

