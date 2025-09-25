da li ste znali?

Kada ljudi govore da je neka pasmina “glupa”, obično ne misle da je pas stvarno nepotpunog uma, već da mu je teško da brzo uči komande ili da bude poslušan onako kako to očekuju vlasnici.

Profesor Stenli Koren sa Univerziteta Britanske Kolumbije smatra da su rase koje su najniže na listi poslušnosti one koje su najmanje motivisane da slušaju ljude, bilo zbog svoje prirode, bilo zbog toga što su nezavisne i vole da rade po svojoj volji.

Pet rasa pasa koje su često na dnu liste poslušnosti

Prema Korenu i iskustvima vlasnika i trenera, sledećih pet rasa često se navodi kao najnezainteresovanije za poslušnost:

1. Avganistanski gonič

Avganistanski gonič (hrt) Foto: raywoo, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ova rasa se redovno rangira kao najniže kada je u pitanju poslušnost. Potrebno je više od 80 ponavljanja da nauči novu komandu, a na prvu često ne reaguje.

2. Basenji

Basenji Foto: Addictive Stock, ADDICTIVE STOCK CREATIVES / Alamy / Profimedia

Poznat po tome što skoro ne laje (“barkless dog”), ovaj pas je inteligentan, ali veoma tvrdoglav. Komande često ignoriše ako mu nešto nije zanimljivo ili korisno.

3. Engleski Buldog

Engleski buldog Foto: Beta

Ima snažan karakter, često “svoje glave”. Nije tip psa koji će poslušno pratiti komande bez mnogo ponavljanja i motivacije. Uprkos simpatičnom izgledu i privlačnosti, dresura može biti otežana.

4. Čau Čau

Čau Čau Foto: Strahinja Živojinović/ SHIPPEITARO

Tiho, dostojanstveno, često prilično neovisno. Mnogi vlasnici kažu da ova rasa deluje kao da joj čovek svejedno – ne reaguje lako, često deluje odsutno na komande osim ako je motivisan.

5. Ruski hrt – Barzoj

Ruski hrt (borzoi) Foto: Farlap / Alamy / Profimedia

Elegantan, brz i tih, ali često u svom “svetu”. Poslušnost nije njegova jača strana; komande može slušati kad želi, često mu headspace i okruženje igraju veliku ulogu.

Zašto te pasmine ispadaju “najgluplje” u očima mnogih?

Poslušnost i učenje komandi: Kod ovih rasa često je potrebna veća upornost - mnogo više ponavljanja nego kod pasa koji su uzgajani za saradnju s ljudima.

Motivacija: Neki psi nisu motivisani hranom, pohvalama ili igrom da brzo odgovore na komandu. Ako im nešto nije “isplativo”, jednostavno neće.

Nezavisnost i tvrdoglavost: Rase kao što su Basenji, Avganistanski gonič, Chow Chow često imaju jaku crtu nezavisnosti – vole da odlučuju sami. To se doživljava kao “neposlušnost”, ali je to deo njihove prirode.

Mitovi i realnost: “Glupost” nije cela priča

Ni jedna rasa nije univerzalno “glupa” Foto: Tierfotoagentur / E. Hofstede, Tierfotoagentur / Alamy / Profimedia

Važno je naglasiti neke stvari: Ni jedna rasa nije univerzalno “glupa”. Unutar svake postoje jedinke koje su izuzetno školovane i poslušne, ako se uložio trud, vreme, dobra metodologija dresure.

Inteligencija pasa se meri na različite načine: poslušnost, sposobnost da rešavaju probleme, instinktivne sposobnosti itd. Pas koji je loš u poslušnosti može biti sjajan u praćenju mirisa, traganju, spasu ili agilnosti.

Očekivanja vlasnika igraju veliku ulogu. Ako su prevelika ili neusklađena sa prirodom rase, često se psi smatraju “glupima”, iako je problem zapravo u komunikaciji i metodi.

