Dnevni horoskop za 26. septembar pojedinim pripadnicima Zodijaka na put će navesti tajni sastanak sa osobom koju su nedavno upoznali, a neki horoskopske znake očekuje ljubavna avantura na putovanju. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Sastanak iza zatvorenih vrata na kojem može doći do važnog poslovnog dogovora. Očekuje vas pobeda nad konkurencijom. Ovaj dan može da vam donese tajni ljubavni sastanak sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Učestala glavobolja.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Važan sastanak na kojem možete sklopiti unosan sporazum. Pregovori će biti uspešni, propraćeni finansijskim napretkom. Atmosfera između vas i osobe sa posla puna je ljubavnog elektriciteta. Uskoro vas očekuje zbližavanje. Odlično se osećate, puni ste snage i energije.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Uspešan poslovni dan očekuje one Blizance koji se bave uslužnim delatnostima i rade sa klijentima. Finansijski napredak. Moguća je burna rasprava s partnerom. Vaši stavovi u pogledu bitnih rešenja potpuno se razlikuju. Zadržavanje vode u organizmu. Problem sa bubrezima.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Iskoristite svoju intuiciju da u ovom periodu usmerite poslovanje u dobrom pravcu. Očekuje vas uspeh u kreativnim zanimanjima. Slobodne Rakove očekuje zbližavanje s osobom koju su upoznali preko posla. Slede romantičan sastanak i dalje produbljivanje odnosa. Nervoza.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Novi elementi u saradnji doprineće vašoj većoj efikasnosti u obavljanju radnih zadataka. Uspeh na inventivnim poslovima. Slobodne Lavove očekuje ljubavna avantura na nekom putovanju, a potom izazovi veze na daljinu. Više se odmarajte. Uzeli ste previše obaveza na sebe.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Ovaj dan proteći će u znaku važnog sastanka s nadređenima. Očekuju vas pohvale za postignute rezultate. Vaš odnos sa partnerom postaje sve bolji i bolji. Spremite se za ozbiljan razgovor o zajedničkoj budućnosti. Reumatični zglobovi, moguće degenerativne promene.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Pravi poslovni potez mogao bi da vam donese uspeh na finansijskom planu. Uspeh u kreativnim zanimanjima. U vašem odnosu s partnerom neophodno je sprovesti promene da biste bolje funkcionisali. Potrebno je prilagođavanje. Problem s vidom i očnim pritiskom.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Vaše poslovanje zahteva reorganizaciju i uvođenje novih elemenata. To će vam doneti prednost u odnosu na konkurenciju. Ovaj period donosi sklad između vas i partnera. Uspešno ćete rešiti zajednički problem. Variranje pritiska. Obavezan je odlazak kod kardiologa.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Uspešno ćete rešiti problem sa starim saradnikom. Početak rada na novom projektu. Ovaj period donosi vam nesuglasice sa ukućanima i raspravu sa partnerom. Neophodno je dodatno prilagođavanje, kompromis. Potreban vam je duži odmor, rezervišite ga na nekoj udaljenoj destinaciji.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Vaše poslovanje zahteva izmenu ranijeg plana. To će vam pomoći da poslujete efikasnije. Sve ono što vam je ranije smetalo u vezi s partnerom, sada imate priliku da ispravite. Kvalitet vaše veze podiže se na viši nivo. Loša probava, problemi sa želucem, promenite režim ishrane.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ključ uspeha sastoji se u tome da promenite nešto u organizaciji rada. U suprotnom, moguća su zakašnjenja. Osećate nemir i da nešto nedostaje u vašoj vezi s partnerom. Zato ćete uneti nove elemente u svoj odnos. Loša cirkulacija, naročito ona perifernog tipa. Hladne ruke i stopala.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Ribe koje se bave uslužnom delatnošću ili kreativnim zanimanjem trebalo bi da uvedu nove elemente kako bi bile uspešne. U iskušenju ste da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Pred vama je strastvena avantura. Alergija, suzenje očiju, curenje iz nosa, kijanje.

