Ćerka italijanske lepotice Karle Bruni i i kontroverznog političara Nikole Sarkozija, mlada Julija, ne prestaje da privlači pažnju javnosti. Do pre dve godine roditelji su je skrivali od javnosti, a sada je postala glavna tema.

Julija na društvenim mrežama često objavljuje snimke i fotografije sa konjičkih trka,a li i druge iz svakodnevnog života. Mnogi su se šokirali kada su videli kako ova tinejdžerka izgleda.

Ovako izgleda ćerka Nikole Sarkozija i Karle Bruni:

Od skromne devojčice pretvorila se u devojku koja nosi ekstenzije, veštačke trepavice, jaku šminku, koristi kremu za samopotamnjivanje i farba kosu. Dok neki to posmatraju kao standarnu fazu jedne tinejdžerke, mnogi su burno reagovali tvrdeći da njeni stajlinzi nisu primereni za devojčicu njenog uzrasta.

Julija Sarkozi jedino dete bivšeg francuskog predsednika Nicolasa Sarkozija i svetski poznate manekenke i pevačice Karle Bruni, od samog rođenja privlači pažnju javnosti. Dok je njen otac oblikovao političku scenu Francuske, a majka osvajala modne piste i muzičke top-liste, Julija je rasla u okruženju koje spaja politiku, umetnost i luksuz.

Od zaštićene bebe do samouverene tinejdžerke

Rođena tokom predsedničkog mandata svog oca, Julija je prve godine života provela u senci zaštite i medijske pažnje. Danas, sa samo 13 godina, ona izlazi iz tih okvira i pokazuje sopstveni identitet – kroz aktivnost na društvenim mrežama i strast prema jahanju. Upravo tu, u areni i štali, Julija pronalazi balans između glamuroznog nasleđa i jednostavne mladalačke radosti.

