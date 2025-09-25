Slušaj vest

Vladavina Vage, koja traje od 22. septembra do 21. oktobra, svake godine donosi snažan naglasak na međuljudske odnose i potragu za harmonijom. Ovo je razdoblje za uživanje u malim stvarima i prihvaćanje promena oko nas. Iako će svaki znak ove jeseni doživeti uspone i padove, stručni astrolozi izdvajaju tri znaka koja će posebno uživati ​​u kozmičkoj sreći.

Škorpija

Škorpija Foto: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Jesen počinje s Marsom u Škorpiji, a ovaj tranzit traje do 4. novembra 2025., što početak jeseni čini posebno srećnim za Škorpije. Planeta akcije i samopouzdanja jača vaš znak, donoseći ambiciju, postavljanje granica i samopromociju. Osetićete se sposobno, samouvereno i motivisano. Ova energija može vas inspirisati da promenite svoj stil, frizuru ili celokupni izgled kako biste odražavali svoju novu ambiciju.

Vaga

Vaga Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Od 13. oktrobra do 6. novembra 2025. Venera prolazi kroz znak Vage. Planeta ljubavi, šarma i privlačnosti je u svom elementu u ovom zračnom znaku, donoseći nagrade u ljubavi, prijateljstvima, finansijama i resursima. Tokom ovog razdoblja, Vaga će posebno privlačiti pažnju, stvarati korisne veze i otkrivati ​​nove mogućnosti za umrežavanje.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Ovo razdoblje će biti posebno povoljno za karijeru i profesionalni razvoj Jarčeva, donoseći im više svrhe, motivacije i učinkovitosti. Ljudi će primetiti vašu snažnu, ali smirenu auru. U ljubavi ćete sebi dati samopouzdanje da pokrenete i sledite ono što želite, što vas čini neodoljivim. Vaša hrabrost može druge ostaviti bez daha, bilo da se radi o vašem osobnom ili poslovnom životu.