Ovi znaci horoskopa će dožveti procvat tokom jeseni 2025: Sve kockice će im se posložiti
Vladavina Vage, koja traje od 22. septembra do 21. oktobra, svake godine donosi snažan naglasak na međuljudske odnose i potragu za harmonijom. Ovo je razdoblje za uživanje u malim stvarima i prihvaćanje promena oko nas. Iako će svaki znak ove jeseni doživeti uspone i padove, stručni astrolozi izdvajaju tri znaka koja će posebno uživati u kozmičkoj sreći.
Škorpija
Jesen počinje s Marsom u Škorpiji, a ovaj tranzit traje do 4. novembra 2025., što početak jeseni čini posebno srećnim za Škorpije. Planeta akcije i samopouzdanja jača vaš znak, donoseći ambiciju, postavljanje granica i samopromociju. Osetićete se sposobno, samouvereno i motivisano. Ova energija može vas inspirisati da promenite svoj stil, frizuru ili celokupni izgled kako biste odražavali svoju novu ambiciju.
Vaga
Od 13. oktrobra do 6. novembra 2025. Venera prolazi kroz znak Vage. Planeta ljubavi, šarma i privlačnosti je u svom elementu u ovom zračnom znaku, donoseći nagrade u ljubavi, prijateljstvima, finansijama i resursima. Tokom ovog razdoblja, Vaga će posebno privlačiti pažnju, stvarati korisne veze i otkrivati nove mogućnosti za umrežavanje.
Jarac
Ovo razdoblje će biti posebno povoljno za karijeru i profesionalni razvoj Jarčeva, donoseći im više svrhe, motivacije i učinkovitosti. Ljudi će primetiti vašu snažnu, ali smirenu auru. U ljubavi ćete sebi dati samopouzdanje da pokrenete i sledite ono što želite, što vas čini neodoljivim. Vaša hrabrost može druge ostaviti bez daha, bilo da se radi o vašem osobnom ili poslovnom životu.
