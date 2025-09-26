Slušaj vest

Na društvenim mrežama neretko se pojave snimci iz domaćih kvizova koji nasmeju publiku. Tako je nedavno i jedan trenutak iz "Slagalice" postao hit na Instagramu i izazvao lavinu komentara.

U centru pažnje ovog puta našao se zadatak u kom je trebalo spojiti nazive pesama Majkla Džeksona. I dok su mnogi očekivali da će se to rutinski rešiti, takmičar po imenu Mile se potpuno pogubio, a njegov način rešavanja postao je viralan na mrežama.

Na snimku objavljenom na Instagram profilu "negujmosrbski" čuje se kako takmičar na svako ponuđeno pitanje daje isti odgovor – "tajm" (vreme). Iako nijedna od pesama, sem one poslednje, nije imala takav završetak u nazivu, on je uporno ponavljao istu reč, verovatno se nadajući da će mu sreća jednom biti naklonjena.

Ironija je, međutim, nastupila kada je na kraju došao red na numeru koja je u nazivu na kraju zaista imala tajm - "Remember the time". U tom trenutku, Mile se predomislio i prvi put odlučio da kaže nešto drugo – "mirror" (ogledalo).

Publiku i voditeljku ovo je nasmejalo do suza.

- Jaoj pa vi baš ne volite Majkla Džeksona, niste slušali - prokomentarisala je voditeljka.

- Nisam - odgovorio je takmičar Mile, dok se njegov rival Goran snašao mnogo bolje i uspeo da poveže sve pesme legendarnog pevača.

Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama, a u komentarima je usledila prava lavina reakcija – jedni su se smejali do suza. dok su drugi komentarisali da je scena "za antologiju".

Klikom na link saznajte zašto je Dragičina reč u "Slagalici" napravila haos.

"Pa ako 11 puta nije bilo tačno, zašto bi baš poslednji bio", "Pola čovek, pola tajm", "Gorane, kakva je situacija sa vama? – Tajm", "Poznata taktika zbuni neprijatelja, to je to", "Krenuo je loše, a onda naglo popustio", pisali su oni.

Na kraju, Miletu je uspelo da pokaže kako se ponekad čak i pogrešni odgovori isplate.

"Ako znate čoveka, javite mu da mu poklanjamo dve karte za Michael Show - The Magic of Michael Jackson, 6. novembra u Plavoj dvorani", stigao je komentar od organizatora događaja koji su odlučili da ga nagrade na najbolji mogući način.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: Šok u kvizu Slagalica