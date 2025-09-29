Slušaj vest

Srpska crkva Svetog Save u dalekom Gaboronu u Bocvani relativno je nova građevina (završena 2016.), a ističe se i kao jedna od najviših u odnosu na tradicionalno prizemnu arhitekturu u toj zemji. Inicijativu je pokrenula srpska dijaspora u Bocvani, koju čini tridesetak porodica – Srbi koji su se tu doseli mahom tokom ratova 1990-ih, zahvaljujući liberalnom viznom režimu u godinama kada su mnoge granice bile zatvorene za Jugoslovene.

Srpska crkva Svetog Save u Bocvani Foto: Shutterstock

„Za sve brojniju srpsku dijasporu u Bocvani izgradnja pravoslavnog hrama predstavlja istorijski trenutak, a za one mlađe koji su tamo rođeni i odrastaju, duhovnu i kulturološku vezu sa maticom“, izjavio je svojevremeno za medije Milivoje Nikolić, ktitor ove crkve.

U međuvremenu je crkva i oslikana, a ovih dana neke od fresaka posebno su zaintrigirale Srbe na društvenim mrežama. Posebno ona gde ispred svetaca leži – lav.

Freska je prilično privukla pažnju – diskutuje se o lavu, o svecima, a neki su primetili i da je naslikano drvo baobab, karakterističan za Afriku – a nije jedina urađena u tom duhu – s druge strane oltara je u prvom planu nosorog.

„Je l’ to ekonomski lav? Šalu na stranu, ovo je zanimljivo i drago mi je što postoji“; „Moćno, svestan sam da je bilo nekih veza zbog Pokreta Nesvrstanih, ali nisam znao da smo ostavili trag, niti da imamo dijasporu tamo dole, a sama freska je prejaka stvar“, neki su od komentara.

Inače, za oslikavanje hrama bio je zadužen ikonopisac Vladimir Skerlić iz Beograda koji je s radovima počeo 2019. godine. Kako je izjavila Ana Pribil iz Srpskog društva u Bocvani, „Skerlić je svojom energijom i idejom uneo i elemente sa afričkog područja, što će toj crkvi dati posebnu i jedinstvenu notu“, navedeno je u tekstu na sajtu Srpske pravoslavne crkve.

