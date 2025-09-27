Slušaj vest

Slika je bila potpuno očuvana, a prikazivala je čoveka na magarcu kako se udaljava od para prema grupi od tri osobe u razgovoru. Svi nose sombrero, pa se odmah pokrenula lavina komentara - od toga da li je mural deo starog meksičkog restorana, do teorija da se iza njega krije priča o „tajnim poslovima“ iz prošlog veka.

Zid koji je krio tajne

- Naša kuća je izgrađena 1926. godine u Kenmoru, Bafalo. Pitamo se kada je mural nastao i da li je još neko naišao na nešto slično, napisala je žena na Reditu.

Odmah su stigli odgovori od ljudi koji su u svojim podrumima nalazili freske sa Divljeg zapada, do onih koji su otkrivali teretane, frizerske salone i časopise iz pedesetih.

Jedan korisnik se našalio:

- Koliko bi ludo bilo da se u tvom podrumu zapravo krije mali restoran?

Drugi su joj savetovali da kontaktira lokalni istorijski muzej, jer bi mural mogao da ima i pravu umetničku vrednost.

Podrumi kao vremeplov

Ispostavlja se da su ovakva otkrića u Bafalu prilično česta. Podrumi su se koristili za neprimetne poslove, improvizovane salone i okupljanja, pa danas predstavljaju svojevrsne vremeplove. Nije čudno da neko izgradi zid na mestu gde ne pripada i napravi pravu vremensku kapsulu.

- Neverovatno je koliko kuće u ovom kraju čuvaju iznenađenja. U svakoj sam pronašao umetnička dela koja samo čekaju da ponovo ugledaju svetlost dana, napisao je jedan komentator.

VIDEO: Prefarbali mural u Kosovskoj Mitrovici