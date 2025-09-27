Iza lažnog zida krila se tajna stara jedan vek: Žene renovirala kuću, pa u podrumu zatekla neverovatan prizor!
Slika je bila potpuno očuvana, a prikazivala je čoveka na magarcu kako se udaljava od para prema grupi od tri osobe u razgovoru. Svi nose sombrero, pa se odmah pokrenula lavina komentara - od toga da li je mural deo starog meksičkog restorana, do teorija da se iza njega krije priča o „tajnim poslovima“ iz prošlog veka.
Zid koji je krio tajne
- Naša kuća je izgrađena 1926. godine u Kenmoru, Bafalo. Pitamo se kada je mural nastao i da li je još neko naišao na nešto slično, napisala je žena na Reditu.
Odmah su stigli odgovori od ljudi koji su u svojim podrumima nalazili freske sa Divljeg zapada, do onih koji su otkrivali teretane, frizerske salone i časopise iz pedesetih.
Jedan korisnik se našalio:
- Koliko bi ludo bilo da se u tvom podrumu zapravo krije mali restoran?
Drugi su joj savetovali da kontaktira lokalni istorijski muzej, jer bi mural mogao da ima i pravu umetničku vrednost.
Podrumi kao vremeplov
Ispostavlja se da su ovakva otkrića u Bafalu prilično česta. Podrumi su se koristili za neprimetne poslove, improvizovane salone i okupljanja, pa danas predstavljaju svojevrsne vremeplove. Nije čudno da neko izgradi zid na mestu gde ne pripada i napravi pravu vremensku kapsulu.
- Neverovatno je koliko kuće u ovom kraju čuvaju iznenađenja. U svakoj sam pronašao umetnička dela koja samo čekaju da ponovo ugledaju svetlost dana, napisao je jedan komentator.
(Kurir.rs/Ona.rs)
VIDEO: Prefarbali mural u Kosovskoj Mitrovici