Kada je imala samo 19 godina, Alana Pou je odlučila da ostvari svoj san – da radi kao stjuardesai putuje svetom. Mislila je da je to posao iz bajke: glamurozan, uzbudljiv, ispunjen lepotom i adrenalinom. Međutim, ono što je doživela u tri godine rada na nebu, na kratkim letovima širom Australije, promenilo joj je život i zauvek joj ostalo urezano u sećanje.

Danas, sa 22 godine i karijerom uspešnog modela i influenserke koja broji više od tri miliona pratilaca na društvenim mrežama, Alana otvoreno govori o stvarima koje putnici retko vide – o stresnim situacijama, ljubavnim aferama, ali i mračnim trenucima koji prate kabinsko osoblje.

"Ono što se dešava u avionima ponekad je potpuno ludo. Ljudi misle da je naš posao samo da delimo piće i smeškamo se putnicima, ali to je daleko od istine. Mi smo obučeni i za spašavanje života, gašenje požara, pa čak i suočavanje sa smrću. A toga, nažalost, ima više nego što ljudi misle", priča Alana.

Potresni trenutci na letu

Najdramatičniji trenutak dogodio se na letu iz Melburna ka Kernsu, i Alana ga se i danas jasno seća.

"Stariji gospodin je bio u toaletu neobično dugo, skoro pola sata. Kada smo otvorili vrata da proverimo da li je dobro, njegovo telo je palo pravo na moju koleginicu. Pokušali smo reanimaciju defibrilatorom, sve prema pravilima koje smo učili na obuci, ali nažalost, bilo je prekasno. Njegova supruga je sedela na svom mestu, nije ni znala šta se dešava. To je bio trenutak koji me slomio, bila sam tako mlada i nisam bila spremna na takav teret", iskrena je Alana.

Prema njenim rečima, putnici često ne shvataju koliki je pritisak na stjuardesama: u jednom trenutku ste nasmejani i delite piće, u sledećem pokušavate da spasite nečiji život.

"Naša obuka traje mesecima, učimo sve – od pružanja prve pomoći do evakuacije u slučaju požara. Ali, kada se tragedija zaista dogodi, ništa vas ne može pripremiti na to", priznaje ona.

Ljubavne afere iza zatvorenih vrata

Ipak, nije sve bilo mračno. Alana priznaje da život stjuardese ima i svoju uzbudljivu stranu – posebno kada je reč o ljubavi na nebu.

"Ljubavne afere među posadom su mnogo češće nego što ljudi misle. Svi provodimo sate zajedno, spavamo u istim hotelima tokom pauza između letova, udaljeni smo od kuće… To stvara posebnu atmosferu, a piloti su posebno šarmantni", smeška se Alana.

I sama je imala avanture sa trojicom pilota, od kojih je jedan imao devojku, što danas opisuje kao veliku grešku.

"Neki piloti toliko flertuju da vas kolege unapred upozore na njih. Oni su šefovi na letu, i to im daje samopouzdanje da misle da mogu sve. Jedan od njih je redovno dolazio kod mene tokom pauza, iako je bio u vezi. To nije bila moja najsvetlija odluka", priznaje bivša stjuardesa.

A tu je bio i jedan putnik iz biznis klase koji joj je neprimetno ubacio vizit kartu u ruku.

"Na kraju smo se viđali neko vreme. Avioni spajaju ljude na neobične načine", kaže ona.

Saveti iz prve ruke

Alana danas ima i nekoliko saveta za putnike koji žele mirno i prijatno iskustvo tokom leta:

"Uvek budite ljubazni prema stjuardesama. Verujte mi, to može da vam olakša život. I obavezno imajte gotovinu u pravoj valuti - zatrebaće vam ako vam je prtljag pretežak, ponekad mala zahvalnost ubrza ceo proces", otkriva ona.

Preokret u karijeri

Iako voli putovanja, 2023. godine Alana je odlučila da napusti avijaciju i okrene se društvenim mrežama i platformi OnlyFans. Glasine da već radi na toj platformi počele su još dok je bila stjuardesa.

"Ljudi su zbog mog izgleda i fotografija na Instagramu pretpostavljali da sam već na OnlyFansu, iako tada to nije bila istina. Moje slike nisu bile ništa skandalozno, ali zbog mog tela, ljudi su nagađali", objašnjava ona.

Danas zarađuje više nego što je ikada mogla da sanja u avijaciji, ali priznaje da će vreme provedeno u uniformi uvek pamtiti. – Volim letenje i putovanja, ali dugi sati, rani polasci i rutina domaćih letova su me iscrpeli. Mislim da se nikada ne bih mogla vratiti na „običan“ posao – zaključuje Alana.

