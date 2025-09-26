Slušaj vest

Evolucija čoveka predstavlja složen proces. Iako danas postoji samo jedna ljudska vrsta, koja nastanjuje svet (Homo sapiens), to ranije nije bio slučaj.

Baš kao što su se ljudi menjali, tokom evolucije, menjali su se i predeli. Tako je Sahara, danas jedno od najsuvljih mesta na Zemlji, nekada bila bujna, zelena oblast. Toliko zelena i plodna da je u njoj postojala stalna populacija ljudi.

Takarkori krije brojne tajne

U razdoblju između 14.800. do 5.500. godine p.n.e, poznatom kao Afrički vlažni period, pustinja je imala dovoljno vode da omogući život. Savana je bila zelena, bogata jezerima i močvarama.

Sahara Foto: Youtube Printscreen

Rane ljudske zajednice koristile su ove uslove za razvoj poljoprivrede i stočarstva. Među njima su bili i stanovnici jugozapadne Libije, za koje bi očekivali da genetski pripadaju podsaharskim populacijama - ali moderna analiza to nije potvrdila.

Vodeća arheogenetičarka sa Instituta “Maks Plank”, dr Nada Salem, zajedno sa timom istraživača, analizirala je gene sačuvane u mumificiranim ostacima dve žene iz neolita, stare 7.000 godina, pronađenim u pećinskom skloništu Takarkori.

Reč je o arheološkom nalazištu koje se nalazi u planinama Tadrart Akakus na jugozapadu Libije, a fragmenti DNK bili su dovoljni da naučnicima pruže uvid u prošlost.

arheolog Foto: Jeff Morgan 03 / Alamy / Profimedia

Davno odvojene loze

Rezultati su objavljeni u časopisu Nature, gde se navodi:

“Većina stanovnika Takarkorija potiče iz do sada nepoznate severnoafričke genetske loze, koja se odvojila od podsaharskih linija otprilike u isto vreme kada i preci današnjih ljudi van Afrike, i ostala izolovana tokom većeg dela svog postojanja”.

Oni zaključuju da se odvajanje dogodilo pre oko 50.000 godina.

Najstariji tragovi u Africi

Smatra se i da su stanovnici Takarkorija imali manje kontakta s neandertalcima, jer je u njihovom genomu pronađeno znatno manje neandertalske DNK, nego kod ljudi van Afrike. Ipak, otkriveni su tragovi genetskog mešanja sa zemljoradnicima sa Levanta.

neandertalac Foto: Jacques BEAUCHAMP / Photononstop / Profimedia

Jedan od autora studije, dr Savino di Lernia, naglašava značaj nalazišta u Libiji:

“Neverovatno je kako Takarkori, iskopavan između 2003. i 2006. godine, i dalje pruža neverovatna arheološka otkrića. Ovde imamo najstarije tragove prerade mleka u Africi, stare više od 7.000 godina, što je tema prethodnih istraživanja, ali i najstarije dokaze stočarstva na kontinentu, stare oko 8.000 godina”.

Sahara kao dom

Iako su bili stočari, stanovnici Takarkorija razvili su i napredne tehnike u izradi keramike, korpi, kao i alata od drveta i kostiju, prenosi Metro.

Za razliku od tipičnih nomadskih zajednica, duže su boravili na jednom mestu - verovatno zahvaljujući raznolikosti okruženja.

Vreme će pokazati kakve tajne nalazišteTakarkori još krije.

(Kurir.rs/ Metro)

Bonus video: Pećina stara 110.000 godina u Šunadiji