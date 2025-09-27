Slušaj vest

Dnevni horoskop za subotu, 27. septembar pruža priliku da provede divne trenutke za svojim partnerom. Oni koji su slobodni možda uplivaju u tajnu vezu. Pogledajte šta su astrolozi prognozirali za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Aspekti planeta se mogu odraziti na vaš poslovni plan u vidu zastoja ili odlaganja rada na nekom projektu. Mogući su nesporazumi u odnosu s partnerom. Kao da već duže vreme živite svako u svom svetu. Poradite na ovom odnosu ako vam je stalo. Upala grla.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Oprezno upravljajte finansijama. Moguće su nepredviđene prepreke i zastoj. U ovom periodu sledi stabilizacija u odnosu s partnerom. Očekuje vas zajedničko putovanje. Otežano disanje, moguća upala pluća. Uradite rendgen.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pripremite rezervni plan, jer su mogući zastoji i odlaganja na poslu. Slobodni Blizanci mogu se zaljubiti na prvi pogled u osobu koju će upoznati preko prijatelja. Nervozni ste i reagujete na svaku sitnicu, sve vam smeta.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nepredviđeni splet okolnosti u okviru jedne saradnje doneće vam promenu plana i poslovnih saradnika. Poći će vam za rukom da sprovedete pozitivne promene u vašoj vezi s partnerom. Oboje ste spremni na kompromis. Više se krećite, šetajte ili, još bolje, počnite rekreaciju odlaskom na bazen.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Potreban je poseban oprez u upravljanju finansijama. Čuvajte se rizičnih poslovnih poteza! Između vas i partnera može se ponovo pojaviti isti problem. Ovog puta će zahtevati hitno rešenje. Više se odmarajte. Preuzeli ste dosta odgovornosti.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Biće potrebni revizija vašeg dosadašnjeg poslovanja i promene u poslovnoj saradnji. Upoznali ste osobu o kojoj sve vreme razmišljate, a uskoro vas očekuju sastanak s njom i zbližavanje. Simpatije su obostrane. Unosite više voća i povrća.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Neko od vaših kolega širi spletke o vama i to danas može doći do vas. Moguć je verbalni konflikt. Vage koje su u vezi mogu proći kroz kratkotrajan turbulentan period. Očekuje vas rasprava s partnerom, i to zbog sitnice. Upala grla, izbegavajte hladna gazirana pića.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Moguće su neočekivane prepreke ili zastoj zbog problema s dokumentacijom. Pripremite rezervni plan. Obnavljanje veze sa osobom koja vam je mnogo značila u prošlosti dominantna je tema ovog perioda. Variranje pritiska. Potrebna vam je odgovarajuća terapija.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Promena u saradnji stvoriće neočekivane prepreke. Niste spremni da odstupite od ranijih uslova. Neophodno je prilagođavanje. Nesuglasice s partnerom mogu da kulminiraju. Jedna strana moraće da popusti. Probavne tegobe. Smanjite unos masne i začinjene hrane.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Usporiće se tempo vašeg poslovanja i stvoriti poteškoće i odlaganja. Kompromisno rešenje u poslovnoj saradnji. Slobodne Jarčeve očekuje poznanstvo preko posla koje može da se pretvori u tajnu vezu. Problemi s kolenima, oticanje zglobova.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša finansijska situacija zahteva pažnju. Oprezno upravljajte novcem, mogući su vanredni izdaci. Slobodne Vodolije mogu upoznati veoma privlačnu osobu na nekom društvenom skupu. Uslediće zbližavanje. Nedostatak gvožđa.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Da li ćete biti u situaciji da preispitate dosadašnju saradnju s jednim saradnikom? Situacija zahteva kompromis. Ribe koje su u vezi očekuje zajedničko putovanje s partnerom i poboljšanje kvaliteta u odnosu. Problem sa sinusima. Morate naći odgovarajuću terapiju.

