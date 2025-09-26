Slušaj vest

Pravoslavni vernici 27. septembra obeležavaju Jesenji Krstovdan, poznat i kao Vozdviženje Časnog Krsta. Ovaj veliki praznik, označen crvenim slovom u crkvenom kalendaru, nosi snažnu poruku duhovnog i telesnog pročišćenja, ali i simboličan početak priprema za predstojeće hladne dane.

Post – više od odricanja od hrane

Na Krstovdan se po pravilu posti, ali post se ne odnosi samo na jelovnik, već i na stanje duha. Ishrana tog dana svedena je na najjednostavnije – hranu bez ulja i bez namirnica životinjskog porekla. Ali suština je dublja.

- Post na Krstovdan nije samo telesna disciplina, već i prilika za duhovno čišćenje i smirenje, ističu duhovnici.

Ilustracija Hristovog krštenja - Krstovdan Foto: Profimedia

Uzdržavanje od negativnih misli, loših postupaka i unutrašnje nemire predstavlja glavni cilj ovog posta, čime se vernik približava unutrašnjem miru i duhovnoj jasnoći.

Bosiljak kao zaštitnik doma

Jedan od poznatih običaja vezanih za Jesenji Krstovdan jeste unošenje osveštanog bosiljka u kuću. Ova mirisna biljka ima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji.

- Bosiljak se smatra simbolom mira, vere i zaštite, a veruje se da njegovo prisustvo u domu štiti ukućane od loše energije i bolesti.

Zašto se jede grožđe baš na ovaj dan?

Grožđe ima posebno značenje na Krstovdan. Ono se tog dana jede kao simbol duhovne i materijalne blagosti, a u narodnom verovanju donosi sreću onome ko ga tog dana pojede.

- Grožđe simbolizuje slatku pobedu i plodnost, a konzumiranjem na Krstovdan prizivamo obilje i uspeh, kaže predanje.

Povratak dugova – čin čišćenja savesti

Još jedan važan običaj koji se vezuje za ovaj praznik jeste vraćanje dugova – ne samo materijalnih, već i moralnih. Ovaj gest simbolizuje spremnost da se odnosi među ljudima očiste i svedu na poštenje i međusobno poštovanje.

- Vraćanjem dugova oslobađamo se tereta i stvaramo mir sa drugima, ali i sa samima sobom.

Dan za jačanje vere i porodičnih vrednosti

Krstovdan je, iznad svega, poziv vernicima da se podsete duboke snage koju nosi vera, ali i da neguju porodične i zajedničke vrednosti. Ovaj praznik ne podseća samo na Hristov krst, već i na snagu koju ljudi mogu pronaći u veri, skromnosti i iskrenim delima.