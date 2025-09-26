Slušaj vest

Vikend horoskop za period od 26. do 28. septembra otkriva koliko su svakom znaku Zodijaka zvezde naklonjene i koje su to stvari na kojima treba da porade na polju ljubavi i porodice, a šta se preporučuje za zdravlje i lični razvoj.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Odmor od svakodnevne rutine učiniće vam dobro. Izađite iz zone komfora – posetite novo mesto, pripremite neobičan obrok, oprobajte se u sportu ili kreativnom hobiju koji vam je do sada bio stran. Svaka nova aktivnost pomoći će vam da sagledate stvari iz drugačije perspektive. Napunite baterije – zaslužili ste.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vreme je da sredite sve što ste odlagali – od kućnih obaveza do nerazjašnjenih odnosa. Raščišćavanje dugova i dnevnih zadataka doneće vam osećaj olakšanja. Razmislite i o pomirenju s nekim s kim ste u zategnutim odnosima – otvoren razgovor može napraviti veliku razliku. Očekuju vas produktivni, ali mirni dani.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Posvetite se sebi. Razmislite o svojim ciljevima, željama i načinima da ih ostvarite. Istražite nove načine vežbanja ili tehnike relaksacije koje vam mogu doneti unutrašnji mir. Krenite na izlet, javite se dragoj osobi ili jednostavno pokrenite nešto novo – bitno je samo da ne stojite u mestu.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vreme je za emotivno čišćenje. Zastanite i sagledajte svoja osećanja – da li se zaista brinete o sebi onako kako brinete o drugima? U ljubavi, pokušajte da produbite kontakt sa partnerom – možda ste oboje previše zatrpani obavezama da biste se istinski povezali. Sada je pravo vreme za to.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Osvrnite se na sve što ste postigli – to vam može pomoći da sa više motivacije krenete ka novim ciljevima. Pokušajte da pronađete metode koje vam pomažu da smanjite stres i očuvate unutrašnji mir. Ako ste u vezi, ne zanemarujte male znakove pažnje – oni čine razliku između distance i bliskosti.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Petak, subota i nedelja vam donose šansu da unapredite odnose s drugima, ali i sa sobom. Ne bojte se da jasno izrazite svoja očekivanja – iskrenost neće povrediti drugu stranu ako dolazi iz dobre namere. Budite hrabri i dosledni u izražavanju svojih osećanja. Boravak u prirodi posebno će vam prijati.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Iskoristite ove dane da se potpuno isključite iz poslovnih obaveza. Ne otvarajte mejlove, ne proveravajte poruke – posvetite se sebi i stvarima koje vas raduju. Opuštanje kraj vode, tišina i prisutnost u trenutku donose vam pravu regeneraciju. Ako ste u vezi, podelite te trenutke sa partnerom.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Imate priliku da se dublje povežete s ljudima koji vas zaista razumeju. Otvoren razgovor o emocijama može vam pomoći da ojačate važne odnose. Očistite prostor oko sebe – raščišćavanje ormara simbolično će osloboditi i unutrašnji prostor. Izađite na svež vazduh, družite se, uživajte u umetnosti. Pročitajte i kako rođeni na jedan od ova 3 datuma nose blagoslove predaka i na koji način su njihovi životi već zacrtani.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ako osećate potrebu za promenom – krenite sada. Postavite sebi konkretne ciljeve i preduzmite prvi korak. Bilo da je reč o putovanju, učenju ili nekom novom hobiju – vi ste inicijator svoje sreće. Ovaj vikend može označiti početak važnog poglavlja, ali izbegnite konflikte s porodicom – birajte mir.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Dozvolite sebi da uživate u onome što ste postigli. Nema ništa loše u tome da se opustite i pohvalite sebe za uložen trud. Bilo da ste ostvarili poslovni uspeh, izgradili stabilan odnos ili samo preživeli napornu nedelju – zaslužujete priznanje. Neka vikend bude vreme za tiho slavlje i zahvalnost.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vreme je da prihvatite sebe onakvi kakvi jeste – sa svim vrlinama i manama. Umesto da se poredite s drugima, fokusirajte se na ono što vas čini jedinstvenima. Ako želite da napredujete, neka to bude iz mesta ljubavi prema sebi, a ne iz osećaja krivice. Radite na unutrašnjem balansu i slobodi izražavanja.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Pred vama su dani pogodni za planiranje i postavljanje temelja budućih ciljeva. Razmislite šta zaista želite i kako to možete dostići. Napravite konkretan plan, ali ne zaboravite da uživate u sitnicama. Slobodno vreme iskoristite za nežnost, bliskost i ljubav – i prema sebi i prema drugima.

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?