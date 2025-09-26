Slušaj vest

Mnogi sanjaju o životu ispunjenom avanturama, ali ih u tome često sprečavaju obaveze, nedostatak novca ili strah od nepoznatog. Međutim, priča Trevisa Barka pokazuje da je ponekad dovoljno imati staru bakinu kamp-kućicu, fotoaparat i neugasivu želju za istraživanjem. Ovaj američki fotograf upravo je tako započeo svoje putovanje života.

Život na putu

Svoje vozilo za avanture, kako ga sam naziva, Trevis je u potpunosti preuredio i opremio za život. U njemu je proveo poslednje dve godine, putujući širom Sjedinjenih Američkih Država.

Kada nije u svom kamperu, putuje svetom i pravi zapanjujuće fotografije. Svoje avanture finansira kombinacijom fotografskog rada, testiranja proizvoda za različite brendove, pisanjem recenzija i drugim slobodnim poslovima.

Poruka za sve koji sanjaju

Barkov način života inspiracija je mnogima koji žele da se otisnu u nepoznato, ali ne znaju odakle da počnu.

- Zaista se nadam da ću inspirisati ljude da izađu i istraže svoje okruženje. Ne morate planirati komplikovano putovanje da biste završili na prelepom i jedinstvenom mestu. Konstantno pokušavam da se pomerim na sledeći nivo i nadam se da tako mogu kreativno da podstaknem i druge da učine isto, poručio je Trevis na svojoj veb stranici.

Kako je sve počelo?

Trevis je odrastao u Kaliforniji, gde je surfovao, vozio skejt i snoubord. Međutim, da bi preživeo, radio je i najteže fizičke poslove – čistio je masnoću iz ventilacionih kanala restorana, okružen pacovima i bubašvabama. Znao je da mora da pronađe svoj put.

Prelomni trenutak nastupio je kada su njegovi roditelji krenuli na poznatu Pacific Crest Trail stazu dugu više od 4.200 kilometara, od Meksika do Kanade. Tada je kupio svoj prvi fotoaparat i u Josemitiju otkrio strast prema dokumentovanju prirode. Počeo je skromno – fotografisao nekretnine, pomagao drugim fotografima, ali je postepeno ulazio u poslove koji su ga zaista ispunjavali.

Podrška i inspiracija

Ključnu inspiraciju dobio je na predavanju Krisa Maura, urednika GrindTV-a, koji ga je ohrabrio da krene na sopstveno putovanje.

Ubrzo nakon toga, njegova baka mu je poklonila stari kamper, što je za njega bio znak – alat i sloboda koju je čekao. U toj kombinaciji ljubavi prema putovanjima i kameri, pronašao je ono čime želi da se bavi celog života.

- Shvatio sam da imam više strpljenja za male trenutke. Umesto da samo pogledam nešto i nastavim dalje, zastao bih i pokušao da uhvatim taj trenutak kamerom. Trudio sam se da zabeležim stvari onako kako sam ih ja doživeo, rekao je Trevis za ASN.

Bonus video: U ovom srpskom selu leži cela istorija Balkana