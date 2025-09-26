da li ste znali?

Noćne more su češće kod ljudi koji su pod stresom, anksiozni ili imaju poremećaje spavanja

Dobar san je zlata vredan, ali mnogi od nas ga jednostavno nemaju dovoljno. Nekoliko loših noći možda nije strašno, ali ako to postane pravilo, posledice po zdravlje mogu biti ozbiljne. Za Metro, dr Su Pikok, konsultantkinja i stručnjak za spavanje, objasnila je šta se dešava sa telom kada redovno spavamo manje od šest sati.

Ako ste među onima koji tokom dana funkcionišu „na autopilotu“ i osećaju se kao zombiji, možda je vreme da ranije ugasite telefon i legnete u krevet.

1. Oslabljen imuni sistem

Tokom sna, naš imuni sistem proizvodi zaštitne supstance poput citokina, koje nas štite od bakterija i virusa. Kada ne spavate dovoljno, telo ih ne proizvodi u dovoljnoj količini – pa ste podložniji infekcijama i sporije se oporavljate od bolesti. Studija iz 2023. godine pokazala je i da osobe koje spavaju manje od šest sati imaju slabiji imuni odgovor na vakcine – posebno muškarci.

2. Veza između sna i anksioznosti

Nedostatak sna može da izazove anksioznost, dok anksioznost zauzvrat može da oteža san. Tako nastaje začarani krug. Mozak postaje preaktivan, stalno u režimu „bori se ili beži“, što otežava opuštanje. Posledica? Loš san, više stresa i manja otpornost na emocionalne izazove.

3. Menstrualne nepravilnosti

Dr Katarina Lederle, stručnjak za biološki sat, upozorava da hroničan nedostatak sna može uticati i na hormone. Povećan nivo TSH (hormon koji stimuliše rad štitne žlezde) može biti povezan sa neredovnim ciklusima, anovulacijom, pa čak i ponovljenim spontanim pobačajima kod žena.

4. Ostale posledice

Pored oslabljenog imuniteta, pojačanog stresa i hormonskog disbalansa, dugotrajan nedostatak sna povezuje se i sa:

povećanjem telesne mase

lošijom koncentracijom

smanjenom produktivnošću

Spavanje nije luksuz, već osnovna životna potreba. Ako stalno odlažete odlazak na spavanje, možda je upravo sada trenutak da stavite san na prvo mesto.

