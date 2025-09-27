Slušaj vest

Jesenji Krstovdan koji vernici Srpske pravoslavne crkve proslavljaju 27. septembra, poštuje se kao dan kada se sećamo pronalaska i uzdizanja Časnog i Životvornog Krsta Gospodnjeg. Ovaj praznik trebalo bi provesti u molitvama, tihovanju i strogom postu, a u narodu se veruje da ljudi rođeni na ovaj dan imaju poseban zadatak pred Bogom.

Za ljude koji su rođeni na Krstovdan narodno verovanje kaže da su "rođeni pod senkom Časnog krsta", što znači da im život može biti isprepletan i velikom radošću, ali i velikim iskušenjima, ali će da im Gospod dati snagu da sve izdrže. Oni retko idu utabanom stazom kroz život, ali se kroz veru i strpljenje uvek uzdižu. Njihova hrabrost i smirenost često nadahnjuju ljude oko njih, a blagoslov dobijen "pod senkom Časnog krsta" sačuvaće samo ako služe drugima.

Osobe rođene na Krstovdan su blage naravi, a u ljubavi su verne i postojane, jer nose osećaj da brak i porodica nisu samo ljudska zajednica, već i Sveta tajna. Čuvaju vrednosti, ne vole površne odnose i teže iskrenosti i čistoti u svemu što rade.

Za sreću im, kaže narodno verovanje, nisu potrebni sjaj i raskoš, već mir u domu, osmeh najbližih i unutrašnja sigurnost da idu putem kojim ih vodi vera. Ako odaberu da služe drugima, bilo kroz porodicu, posao ili crkvu, imaće zaštitu svih svetitelja.

Narod veruje da ko se rodi na Krstovdan ima u sebi misiju da širi svetlost, dobrotu i plemenitost. Njihov život je povezan s višim ciljem. Zato se za osobe rođene na današnji praznik kaže da "hodaju pod Gospodnjim okriljem" i da uvek iznova pronalaze snagu u krstu koji im je dat.

(Kurir.rs/ Žena.rs)

