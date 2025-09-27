Ovome se nije nadao: Evo šta je Amerikanac pronašao u kući koju je kupio u Hrvatskoj za 5.000 evra, sve snimio i pokazao (VIDEO)
Amerikanac Džastus Rid, koji je obišao čitavu bivšu Jugoslaviju, poznat i po nastupu u hrvatskom "Supertalentu", podelio je novi video renoviranja kuće koju je kupio u Hrvatskoj za samo 5.000 evra.
Zbog lošeg vremena morali su da pauziraju spoljne radove, pa su se odlučili da se posvete unutrašnjosti kuće.
Međutim, kako to često biva s renoviranjem starih kuća – usledilo je iznenađenje iza zida.
Tokom izvođenja radova u jednoj prostoriji, uočili su pukotinu, a kada su počeli da skidaju slojeve zida, otkrili su stari dimnjak.
Džastus je odlučio da mu stari dimnjak nije potreban, posebno jer se radilo o vrlo maloj prostoriji, pa su odlučili da ga sruše i time prošire prostor.
U galeriji pogledajte kako izgleda renoviranje kuće Džastusa Rida:
Radovi su bili iscrpljujući, uz puno prašine, razbijanja i neočekivanih otkrića, a Džastus sve dokumentuje s dozom humora i entuzijazma.
Njegov pristup životu u Hrvatskoj i obnova kuće postali su prava internet senzacija, a publika s radošću prati svaki novi korak.
Video: Amerikanac u Srbiji