Amerikanac Džastus Rid, koji je obišao čitavu bivšu Jugoslaviju, poznat i po nastupu u hrvatskom "Supertalentu", podelio je novi video renoviranja kuće koju je kupio u Hrvatskoj za samo 5.000 evra.

Zbog lošeg vremena morali su da pauziraju spoljne radove, pa su se odlučili da se posvete unutrašnjosti kuće.

Međutim, kako to često biva s renoviranjem starih kuća – usledilo je iznenađenje iza zida.

Tokom izvođenja radova u jednoj prostoriji, uočili su pukotinu, a kada su počeli da skidaju slojeve zida, otkrili su stari dimnjak.

Džastus je odlučio da mu stari dimnjak nije potreban, posebno jer se radilo o vrlo maloj prostoriji, pa su odlučili da ga sruše i time prošire prostor.

U galeriji pogledajte kako izgleda renoviranje kuće Džastusa Rida:

Amerikanac Džastis Rid renovira kuću koju je kupio u hrvatskoj za 5.000 evra Foto: Printscreen/ Instagram/ justus_reid

Radovi su bili iscrpljujući, uz puno prašine, razbijanja i neočekivanih otkrića, a Džastus sve dokumentuje s dozom humora i entuzijazma.

Njegov pristup životu u Hrvatskoj i obnova kuće postali su prava internet senzacija, a publika s radošću prati svaki novi korak.

