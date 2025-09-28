Slušaj vest

Dnevni horoskop za 28. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su zvezde predvidele pripadnicima Zodijaka za kraj nedelje.

OVAN

Planetarni aspekti u vašem polju finansija donose vam nove elemente u načinu na koji zarađujete novac. Započinjete nešto potpuno novo. Kao da svako od vas živi u svom svetu, vi i partner teško pronalazite zajednički jezik. Pojačan vam je apetit, kilogrami se teško skidaju.

BIK

Planetarni aspekti najavljuju revoluciju u vašem poslovanju. Ključ uspeha sastojaće se u uvođenju inovativnih metoda rada. Negativan komentar vašeg partnera doprineće tome da više vremena provodite zajedno. Više se krećite. Nedostaje vam aktivnost, učaurili ste se u kući.

BLIZANCI

Početak rada na novom projektu zahteva dodatna prilagođavanja. Međutim, osećate izazov, to je nešto što niste nikada ranije radili. Krizu poverenja između vas i partnera može uzrokovati nešto što ste nedavno prećutali. Pad imuniteta. Unosite više vitamina i minerala putem svežih namirnica.

RAK

Planetarni aspekti u vašem polju saradnje ukazuju na nove elemente na tom polju. Očekuje vas proširenje kruga poslovnih saradnika. Upoznaćete veoma privlačnu osobu na nekom društvenom skupu. Moguća je strastvena avantura. Prehlada, oblačite se slojevito.

LAV

Ovaj dan donosi vam važnu odluku, a u igri mogu biti dve poslovne opcije. Poslušajte svoju intuiciju. Susret sa osobom koju ste upoznali na putovanju neće vas ostaviti ravnodušnim. Očekuje vas burna ljubavna avantura. Aritmija. Odlazak kod kardiologa je neophodan radi terapije.

DEVICA

Vaše polje inostranstva i visokog obrazovanja ukazuje na promene. Pruža vam se nova poslovna prilika. Dopada vam se osoba koju poznajete preko prijatelja. Idealizacija vas sprečava da je sagledate realno. Ukočenost vratnog dela, kao i ramenog pojasa.

VAGA

Jedan saradnik bi danas mogao da vam zadaje glavobolju. Postoji mogućnost da dođe do nesporazuma i nesuglasica. Očekuje vas prijatno iznenađenje od partnera, bilo da je reč o poklonu ili o lepom izlasku. Proverite hormone, naročito štitnu žlezdu, moguća je neravnoteža.

ŠKORPIJA

Ovaj period donosi vam uspeh u poslovnoj saradnji i proširenje vašeg delokruga. U posao ćete uvesti nešto potpuno novo. Obnavljanje komunikacije s bivšom ljubavi može vas dovesti u dilemu: da li da obnovite vezu ili ne. Loša probava, opstipacija creva.

STRELAC

Nepovoljni aspekti danas donose raspravu na poslu. Nesporazumi s poslovnim partnerima. Ovaj dan doneće vam prijatnu atmosferu u okviru vašeg doma i porodice. Uspešno ćete rešiti jedan stari problem. Više se odmarajte, uz neku dobru knjigu, dremež.

JARAC

Potrudite se da što preciznije iznosite svoje stavove kako ne bi došlo do nesporazuma između vas i sagovornika. Očekuju vas brojne prilike da upoznate svoju srodnu dušu. Međutim, vi ćete ostati neodlučni. Melanholični ste i depresivni. Moguć je početak anksioznosti.

VODOLIJA

Vodolije koje se bave kreativnim zanimanjem očekuje uspeh. Ukazaće vam se sjajna perspektiva da ostvarite napredak. U ovom periodu posvetićete se daleko više porodici. Uspešno ćete prevazići neke stare nesuglasice. Potrebna vam je stručna masaža, radi opuštanja.

RIBE

Pred vama se otvara nova perspektiva u vidu novog kruga saradnika i novog projekta. Očekuje vas proširenje kruga dužnosti. Ovaj dan obeležiće nesporazum i nesuglasice s partnerom. Moguća je kriza poverenja. Vrtoglavica uzrokovana padom šećera. Proverite ga!