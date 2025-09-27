Slušaj vest

Staro afičko pleme „Tuareg“ ruši sve stereotipe, kontrira i parira modernim liberalnim shvatanjima. Naime, ovo neobično pleme naglašava matrijarhat, doduše u svom posebnom obliku. Verski su opredeljeni za Islam ali ga poštuju u totalnu drugom ruhu. Ovo pleme inače nastanjuje teritorije Nigera, Malija, Libije i Alžira i prema procenama broje 2.5 miliona populacije, a tačan broj im se inače ne zna zbog njihove stalne selidbe, sukoba i bitke za nezavisnost.

Tuarezi su jedno od najzanimljivijih plemena koja vekovima neguju svoje običaje. Kao islamski nomadi, godinama lutaju Saharom, održavajući tradicionalni način života koji i danas zbunjuje istoričare i sociologe.

pleme tuarezi Foto: Martin Harvey / Alamy / Profimedia

Plavi muškarci Sahare i slobodne žene

Tuarezi su poznati po „plavim muškarcima Sahare“ – muškarcima koji nose indigoplave odore i turbane, ispod kojih se vide samo oči. Oni vrlo retko skidaju odoru, čak i dok se kupaju. S druge strane, žene ne prekrivaju lice i uživaju u velikoj slobodi, posebno u pogledu seksualnosti.

Pre braka, žene mogu „isprobavati“ muškarce koji im se sviđaju i imati koliko partnera žele. Muškarci, međutim, moraju poštovati pravila privatnosti: u kuću žene dolaze samo noću i odlaze pre svitanja, a porodica se ponaša kao da se ništa ne dešava.

pleme tuarezi Foto: Heckepics / Alamy / Profimedia

Ljubav, brak i razvod

Udvaranje se odvija kroz poeziju: muškarci pišu pesme na komadu drveta i poklanjaju ih ženama, a one biraju onog čiji stihovi ih najviše dirnu. Nakon braka, žene imaju pravo da napuste partnera kad god to žele. U takvim slučajevima muž odlazi, a žena odlučuje da li mu nešto zadrži ili pokloni. Razvod nije sramota – porodica razvedene žene slavi njenu slobodu i daje do znanja da je ponovno dostupna.

Zanimljiv detalj je i pravilo da muškarac koji nije njen seksualni partner ne može jesti pred ženom. Ako muž ima imovinu, onu nasledjuje sestrin sin, kako bi se izbegla sumnja u biološko potomstvo.

pleme tuarezi Foto: frans lemmens / Alamy / Profimedia

Uloga žena i privatnost

Iako žene uživaju u mnogim slobodama, Tuarezi nisu matrijarhat – muškarci donose najvažnije odluke za zajednicu. Žene utiču iz senke, dajući savete koji se poštuju. Privatnost je izuzetno cenjena, a prekrši li neko pravila, mora da napusti pleme pre prvog izlaska sunca.