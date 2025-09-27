Slušaj vest

Retrogradni hod nekoliko planeta uticao je na sve pripadnike Zodijaka i dodatno uneo nemire na svim životnim poljima. Mnogi se zbog toga prethodnih meseci osećaju kao da su na rolerkosteru sa koga ne znaju kako da siđu.

Međutim, stižu dobre vesti. Prema predviđanjima astrologa, uskoro ulazimo u miran period.

retrogradni merkur donosi haos
Retrogradni hod planeta Foto: Shutterstock, Profimedia

Naime, posle 10. decembra 2025. nebeski pritisak počinje da popušta, a život ponovo dobija vedrije boje. Slede meseci mira, introspekcije i laganog rasta, sve do 26. februara 2026. godine, kada će Merkur ponovo krenuti retrogradnim putem i otvoriti novo astrološko poglavlje.

Do tada, važno je da naučimo lekcije koje su nam Saturn, Merkur i Neptun doneli: strpljenje, mudrost u odlukama i spremnost da pustimo ono što nas sputava. Tek tada ćemo u potpunosti osetiti olakšanje koje zvezde obećavaju.

0603 shutterstock_356797187.jpg
Direktan hod planeta od 10. decembra Foto: Shutterstock

Podsetimo, do 10. decembra retrogradan je i Neptun, planeta iluzija i duhovnosti. On nam oduzima ružičaste naočare i primorava nas da pogledamo istini u oči. Ovaj period donosi raskide toksičnih odnosa, suočavanje s karmičkim dugovima i otkrivanje dubokih unutrašnjih potreba. Kod nekih ljudi javlja se snažna želja da se oslobode starih obrazaca, da potraže mir u duhovnosti i približe se božanskom. Iako bolan, ovo je proces isceljenja i otkrivanja unutrašnje snage. 

(Kurir.rs/Sensa)

Ne propustiteZanimljivostiŠta sezona Vage donosi za svaki znak horoskopa: Ovnovi dobijaju jasnoću uma, a Škorpije se oslobađaju starih uverenja
Silueta devojke na plaži koja je raširila ruke
ZanimljivostiLjubavni život 3 horoskopska znaka menja se ove jeseni: Sve će prštati od strasti
ljubav shutterstock_2112812204.jpg
ZanimljivostiVeliki mesečni horoskop za oktobar 2025: Venera u Vagi mnogim znakovima menja veze, brakove i račune u bankama
371986_horoskop_ls.jpg
ŽenaVenera U Devici: 3 horoskopska znaka će imati sudbinski susret do 13. oktobra
venera.jpg

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk