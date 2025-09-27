Slušaj vest

Retrogradni hod nekoliko planeta uticao je na sve pripadnike Zodijaka i dodatno uneo nemire na svim životnim poljima. Mnogi se zbog toga prethodnih meseci osećaju kao da su na rolerkosteru sa koga ne znaju kako da siđu.

Međutim, stižu dobre vesti. Prema predviđanjima astrologa, uskoro ulazimo u miran period.

Retrogradni hod planeta Foto: Shutterstock, Profimedia

Naime, posle 10. decembra 2025. nebeski pritisak počinje da popušta, a život ponovo dobija vedrije boje. Slede meseci mira, introspekcije i laganog rasta, sve do 26. februara 2026. godine, kada će Merkur ponovo krenuti retrogradnim putem i otvoriti novo astrološko poglavlje.

Do tada, važno je da naučimo lekcije koje su nam Saturn, Merkur i Neptun doneli: strpljenje, mudrost u odlukama i spremnost da pustimo ono što nas sputava. Tek tada ćemo u potpunosti osetiti olakšanje koje zvezde obećavaju.

Direktan hod planeta od 10. decembra Foto: Shutterstock

Podsetimo, do 10. decembra retrogradan je i Neptun, planeta iluzija i duhovnosti. On nam oduzima ružičaste naočare i primorava nas da pogledamo istini u oči. Ovaj period donosi raskide toksičnih odnosa, suočavanje s karmičkim dugovima i otkrivanje dubokih unutrašnjih potreba. Kod nekih ljudi javlja se snažna želja da se oslobode starih obrazaca, da potraže mir u duhovnosti i približe se božanskom. Iako bolan, ovo je proces isceljenja i otkrivanja unutrašnje snage.