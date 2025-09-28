Slušaj vest

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Moguća su brojna ograničenja, štednja ili odricanje. Iako će vam saradnici biti naklonjeni, bilo bi dobro da vodite više računa o dogovorima i svojim obavezama. Izbegavajte zameranja šefovima.

Ljubav: Planetarni raspored stavlja na iskušenje duge veze. Mars u znaku Škorpije prouzrokovaće neprijatnosti zbog neispunjenih obećanja, neusklađenih interesovanja ili izgovorenih reči. Češće su moguće i svađe pa pokušajte da budete popustljiviji prema voljenom.

Zdravlje: Često ćete menjati raspoloženja i biti preosetljivi, pa će vas i sitnice izbacivati iz takta. Moguć je izraženiji psihofizički umor ili vrtoglavice. Bilo bi dobro posetiti lekara i obaviti krvne analize.

Najbolji dan: 28. septembar

Najlošiji dan: 1. oktobar

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Češće ćete kontaktirati šefove i razgovarati o radnim obavezama. Zbog manjka osoblja ili manje iskusnog kolege, na sebe ćete preuzeti dodatne poslove. Nezaposleni bi mogli da dobiju novi posao.

Ljubav: Učestale svađe i raskidi smenjivaće se s vatrenim pomirenjima, pa će dani prolaziti u znaku neobičnih dešavanja i burnih izliva emocija. Moguće je novo poznanstvo koje će se aktualizovati tokom ovog vikenda. Oni u vezama bi mogli da uđu u brak.

Zdravlje: Često ćete menjati raspoloženja i biti preosetljivi, pa će vas i sitnice izbacivati iz takta. Ipak, fizičke energije ćete imati dovoljno. Mogle bi da se aktiviraju neke vaše hronične boljke, pa pripazite na sebe.

Najbolji dan: 30. septembar

Najlošiji dan: 2. oktobar

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Bićete kreativni i puni plodnih ideja, a planete će istaći vašu pronicljivost. Nećete se dvoumiti u odlučujućim trenucima, nego ćete biti sigurni u sebe i svoje odluke. Druge ćete zadiviti svojom kreativnošću.

Ljubav: Malo toga će vas impresionirati i ispunjavati. Veza će vas ispunjavati dosadom, a emotivna lutanja i flertove doživljavaćete kao gubitak vremena. Strpite se još malo, od iduće nedelje mnogo toga počeće da se okreće u vašu korist.

Zdravlje: Raspoloženje vam se vidno popravilo pa ste stalno u pokretu, druželjubivi i aktivni. Naklonjeno Sunce podizaće nivo vaše energije, pa je vreme sjajno za sportske aktivnosti kojima ćete uspešno skinuti višak kilograma.

Najbolji dan: 3. oktobar

Najlošiji dan: 29. septembar

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Otežano ćete se sporazumevati sa saradnicama, pa se što manje oslanjajte na njihove usluge i obećanja. Susretaćete se sa preprekama koje nećete nužno sami skriviti. Oprez je dobrodošao u svemu što radite.

Ljubav: Nove emotivne veze vas usrećuju, a u postojećim odnosima kovaće se perspektivni planovi za budućnost. Bez kočnica ćete se prepuštati novim emotivnim iskustvima, ali pazite u koga se zaljubljujete. Druga strana možda neće biti sasvim iskrena prema vama.

Zdravlje: Ne zanemarujte značaj odmora, ma koliko vaš dnevni ritam bio intenzivan. Iako vam zdravlje neće praviti veće probleme, ipak je moguć unutrašnji nemir. Pazite se u saobraćaju i kao pešak i kao vozač.

Najbolji dan: 4. oktobar

Najlošiji dan: 1. oktobar

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Pozitivna zbivanja u poslovnom svetu neće proći nezapaženo. Neki će učvrstiti svoj položaj, naći odgovarajući posao, sklopiti novi ugovor ili se osamostaliti. Sada je nastupilo idealno vreme da ostvarite svoje planove.

Ljubav: S partnerom ćete biti bliskiji pa nećete patiti od manjka njegove pažnje. Međutim, nije isključeno da vam se svidi neko vrlo izgrađene ličnosti i harizme. Kako god bilo, u ovoj nedelji nećete dosađivati nego se naći u vrtlogu strasti i zaljubljenosti.

Zdravlje: Imunitet vam slabi pa ćete postati umorniji i nervozniji. Teže ćete ujutru ustajati iz kreveta. Podložni ste prehladama i tegobama s grlom, pa je dobro da posegnete za vitaminskim preparatima.

Najbolji dan: 28. septembar

Najlošiji dan: 4. oktobar

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Nećete morati previše da se trudite kako biste dobili pravu informaciju, pokrenuli nove poslove ili pridobili naklonost nadređenih. Poslovi će se zahuktati, bolje ćete zarađivati pa ćete lakše na kraj s dugovima.

Ljubav: Planete uvećavaju ljubavne prilike. Stoga, ne gubite vreme čekajući da vas neko nazove ili vam izjavi naklonost. Neki susreti će imati sudbinski prizvuk i doneti ljubav kao u snu. Vreme je da otvorite srce i živite bez kočnica.

Zdravlje: Iako ćete prštati energijom, nećete je konstruktivno trošiti. Vežbanje u teretani ili vožnja biciklom pokazaće se dobrim izborom za otpuštanje stresa. Neki među vama bi mogli da imaju problema s kožom lica ili tela.

Najbolji dan: 30. septembar

Najlošiji dan: 29. septembar

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Sarađivaćete s velikim brojem ljudi i steći korisna poznanstva. Bićete uspešni u istraživanju i postavljanju poslovne dijagnoze. Sve vam ide od ruke jer vas Merkur u vašem znaku čini snalažljivim.

Ljubav: Idealizovaćete partnera, upadati u nejasne situacije i biti skloniji vezama s partnerima koji mogu da vam donesu neizvesnost. Moguća je tajna ljubavna veza koja će vam doneti nevolje. No od iduće nedelje izlazite iz podužeg perioda ljubavnih kriza.

Zdravlje: Bez posebnog razloga osećaćete se tugaljivo. Mir biste mogli da pronađete baveći se hobijem poput crtanja, sviranja ili pisanja dnevnika. Žene ovog znaka bi trebalo da se pripaze ginekoloških tegoba.

Najbolji dan: 2. oktobar

Najlošiji dan: 1. oktobar

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Do vas će dopirati neproverene informacije, a dominiraće i osećaj neizvesnosti. Poslovni planovi će zastajkivati, a i sami ćete poslovati haotično. Pokušajte da se na bilo koji način organizujete i zapisujete bitne informacije.

Ljubav: Ljubavne rane će zaceliti, a nova uzbuđenja potisnuće sjetna prisećanja. Mogli biste da se zaljubite u osobu s kojom ćete odmah ostvariti bliskost. Nekima bi u život mogla da se vrati bivša ljubav koju možda još uvek niste preboleli.

Zdravlje: U dobrom ste periodu, a planete jačaju vaš imunitet. Bićete lepršavi i pomalo nemirni, a pojačana energija teraće vas na akciju. Međutim, Mars koji je u vašem znaku može da pojača osećaj stresa i napetosti.

Najbolji dan: 30. septembar

Najlošiji dan: 3. oktobar

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Bićete puni lucidnih ideja i uticati na mišljenje kolega oko sebe. Neće vas plašiti nove odgovornosti, jer ćete u njima prepoznati priliku za dokazivanje. Počeće da vam se ostvaruju mnogi planovi.

Ljubav: Planete će otvoriti put potiskivanim problemima, pa ćete morati da se suočite s nezadovoljstvima svoga partnera. Teško ćete praštati ili tolerisati njegove mane. Tešite se time da od naredne nedelje izlazite iz dugotrajnog perioda emotivnih kriza.

Zdravlje: Izašli ste iz perioda koji vam je donosio loše zdravlje. Poboljšanje ćete lagano osećati već ove nedelje, a kako dani budu odmicali, bićete sve bolje i bolje.

Najbolji dan: 28. septembar

Najlošiji dan: 4. oktobar

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ulazite u napetiji poslovni period koji će u iskušenje staviti vaše strpljenje. Nemojte burno reagovati ili dolivati „vrelo ulje“ na već postojeće napete situacije. Ako želite da napredujete, borićete se s konkurencijom.

Ljubav: Izlasci i društvo vraćaju vam osmeh na lice. Privlačićete pažnju svojom opuštenošću, a simpatije će cvetati. U braku bi ipak mogla da ispliva ljubomora – pazite da ne naruši sklad. Pokažite da znate biti i popustljivi i nježni.

Zdravlje: Bićete živahni pa ćete u slobodno vreme rado čitati knjige, igrati šah ili rešavati ukrštene reči. Zdravlje će vam biti dobro, a bolesni se oporavljaju. Mogla bi da vas zanima neka istočnjačka borilačka veština.

Najbolji dan: 1. oktobar

Najlošiji dan: 29. septembar

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: U stabilnom ste periodu, iako ćete još uvek vući za sobom nerešene finansijske repove iz prošlosti. Moguće je putovanje u inostranstvo zbog dobijanja novog posla. Neki će ići na kurs ili neki drugi oblik usavršavanja.

Ljubav: Nedelja će biti obeležena pravim ljubavnim ushićenjem, početkom nove veze ili obnovom stare. Uživaćete u pažnji voljene osobe, ali i pogledima drugih koji će se diviti vašem negovanom izgledu i zavodljivošću. Ljubav vas čini sjajnijima nego inače.

Zdravlje: Mars u znaku Škorpije pojačava vašu nervozu, pa je dobro da se bavite sportom kako biste energiju negde kanalisali. Skloniji ste povredama, stoga se pazite padova ili uganuća. Čuvajte glavu od udaraca.

Najbolji dan: 2. oktobar

Najlošiji dan: 30. septembar

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Osetljivo pitanje biće odnos sa šefovima i vaš dalji status u firmi. Poželećete nešto da promenite preko noći, ali zasad to nikako nije preporučljivo. Vaša ili partnerova finansijska situacija mogla bi da se naglo poboljša.

Ljubav: Venera u polju braka mnoge među vama usmeriće na razmišljanja o zajedničkom životu s voljenom osobom. No oni koji su u braku, biće nezadovoljni partnerovim ponašanjem. Ipak, tamo gde ne pomognu reči, pomoći će strastveni trenuci u spavaćoj sobi.

Zdravlje: Bližnji će vas uznemiravati svojim odlukama i ponašanjem. No kako na svojoj strani imate povoljnog Marsa, imaćete i dovoljno strpljenja da rešite nesporazume. Zdravlje će vam biti dobro jer ste puni energije.

Najbolji dan: 1. oktobar

Najlošiji dan: 28. septembar

Video: Zašto se ljudi oslanjaju na astrologiju