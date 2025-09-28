Slušaj vest

Sinoćna Superpotera počela je pitanjem koje je Tragače vratilo u prošlost – sećaju li se svog prvog zarađenog dinara? Neki su prve prihode stekli upravo kroz učešće u kvizovima, drugi su se prisetili stipendija i potrage za „blagom“ u kući, a bilo je i onih koji su novac zarađivali prodajući novine, ponekad čak i sa Memedovićem na naslovnoj strani. Dok su priče bile šarolike, jedno je bilo jasno – Tragači nikada takmičarima prvu zaradu ne prepuste tako lako!

Prvi je pred Tragače izašao Marko Gajić iz Beograda, nekadašnji učesnik Potere, a danas diplomirani istoričar umetnosti i master student, koji je publici otkrio i da je nedavno pokrenuo sopstveni pank–bluz bend. Sinoć je talenat pokazao ne samo za kviz, već i za pesmu – čak je otpevao i nekoliko stihova sa Milicom, izmamivši osmehe publike i Tragača. Ipak, najveći utisak ostavio je znanjem, pa je u borbi protiv troje Tragača osvojio 500.000 dinara.

Marko Gajić je u Superpoteri osvojio 500.000 dinara Foto: Adrenalin produkcija

Sledeći se u Superpoteri oprobao Zoran Đelošević iz Čačka, koji za sebe kaže da „više ne ide na posao nego što ide“. Prvu rundu završio je sa maksimalnom osvojenom sumom, što je Tragače podstaklo na izdašne ponude, od kojih je najviša bila čak 2.000.000 dinara! Nakon kratke konsultacije sa suprugom Svetlanom, takođe iskusnom kvizašicom koja ga je bodrila iz publike, Zoran je ipak izabrao srednju sumu. Do velikih 900.000 dinara delilo ga je tek nekoliko pogrešnih odgovora, a Milan Bukvić je kroz šalu poručio: „Žena se sluša kad se troše pare, a ne kada treba da se zarade“.

Usledio je nastup Tamare Tomin iz Novog Sada, koja je publici već poznata iz Potere, gde je bila deo pobedničkog tima. Tada je pričala o svojoj mački, a sinoć je otkrila da sada ima dve mačke, ali i verenika Lazara. Njena simpatična priča o prosidbi, u kojoj je učestvovala i mačka, izmamila je osmehe okupljenih, ali u igri ovoga puta nije uspela da dođe do odabrane srednje sume od 400.000 dinara. Ipak, kako je duhovito primetio Dušan, Tamara kod kuće već ima „bogatstvo od dve mačke i čak jednog Laze“.

Poslednji je pred Tragače izašao Milan Končar iz Pančeva, predavač na Vojnoj akademiji i dugogodišnji planinar. Još 2022. godine u Poteri bio je u timu koji je uspeo da pobedi Milana Bukvića. Ovoga puta u Superpoteri pokušao je da osvoji 500.000 dinara, ali su ga od pobede delile tek sekunde u takozvanom foto-finišu – i izraz „cakum-pakum“ koji će zasigurno dugo pamtiti. Do nekog sledećeg viđenja, Milan će sa svojim planinarskim timom nastaviti da osvaja vrhove, a Tragači će, kao i uvek, ostati „na visini“ svog zadatka.

