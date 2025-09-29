Slušaj vest

Sprej WD-40 se prvi put pojavio 1953. godine, a koristio se za zaštitu spoljnog omotača američkog projektila Atlas od rđanja. Napravio ga je hemičar Norm Larsen u maloj laboratoriji u Kaliforniji. U punu primenu krenuo je 1958. godine, a sada je dostupan u 187 zemalja širom sveta.

Međutim, tek su pre izvesnog ljudi počeli da se pitaju šta ta skraćenica zapravo znači. Do toga je došlo nakon što je američki novinar Dejvid Muir upitao svoje pratioce: "Šta znači WD-40?"

Oznaka WD-40 skraćenica je od "Water Displacement" odnosno odstranjivač vode, a brojka 40 označava da je bilo potrebno toliko pokušaja do dobitka prave formule.

Foto: Jack Sullivan / Alamy / Alamy / Profimedia

"Svetska dominacija 40 je ono kako bi sprej trebalo zapravo da se zove", bio je jedan odgovor.

Inače, sprej WD-40 može da pomogne i kod ovih stvari:

Poliranje srebra

Ako imate kolekciju srebra za koju vam se čini da s vremenom gubi boju, WD-40 definitivno može da vam pomogne u rešavanju tog problema. Poprskajte ga i zatim obrišite. Tako ćete mu vratiti sjaj i izgledaće ponovo kao novo.

Foto: Profimedia

Čišćenje cipela

Što se cipela tiče, WD-40 je njihov najbolji prijatelj. Zimi možete da uklonite tvrdokorne mrlje od kamene soli koje se nakupljaju na cipelama tako što ćete ih poprskati i obrisati.

Čišćenje WC-a

U zavisnosti od vrste vode u vašoj kući, čišćenje WC-a može biti besmislen zadatak. Ako WD-40 upotrebljavate na isti način kao i redovno sredstvo za čišćenje WC šolje, primetićete da se čisti brzo i duže ostaje čisto.

Foto: PhotoEdit / Alamy / Alamy / Profimedia

Očistite mrlje sa tepiha

Uklanjanje mrlja, kao što su mastilo ili ulje, ruž za usne, sa vašeg tepiha može biti noćna mora. Mrlju poprskajte s WD-40 sprejom, sačekajte nekoliko minuta, a zatim nežno mrlju očistite sunđerom i toplom vodom sa sapunom.

Uklanjanje tragova bojica

Ako imate decu koja vole da pišu po zidu i nameštaju, ne nervirajte se. Jednostavno poprskajte tragove poprskajte WD-40 sprejom i uklonite ih.

Foto: Profimedia

Odmrzavanje leda

Poprskajte svoje prozore s WD-40 i zatim obrišite višak. Verovali ili ne, ovo će sprečiti da se led stvori na vašim prozorima i tako ćete uštedeti vreme ujutro kada morate da idete na posao.

Uklanjanje nalepnica i cene

Ako ste ikada pokušali da skinete nalepnicu s prozora ili nalepnicu na autu, znate kakva je to gnjavaža. Sa sprejom WD-40 jednostavno poprskajte nalepnicu i nežno je skinite.

Foto: Printscreen/TikTok

Skidanje prstena

Ako redovno nosite prsten, verovatno znate kako izgleda kada vam zaglavi se na prstu. Nemojte da paničite! Najlakši način za uklanjanje je da poprskate prst WD-40 sprejom, a zatim uklonite prsten.

Uklanjanje žvake

Ako ste slučajno seli na žvakaću gumu koju ne možete da skinete sa pantalona jednostavno po tom mestu poprskajte WD-40. Žvakaća guma će se odmah skinuti.

Obnovite izbledeli plastični nameštaj

Ako vam je plastični nameštaj izbledeo i želite da mu vratite sjaj poprskajte WD-40 tačno na površinu i obrišite suvom krpom. Pričekajte trenutak i nameštaj će ponovo zasijati.

