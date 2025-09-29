Slušaj vest

Dnevni horoskop za 29. septembar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele znacima horoskopa ovog podonedeljka.

OVAN

  Mudri poslovni potezi doneće odlične finansijske rezultate na dugoročnom nivou. Razradite detaljan plan. Ovaj dan može vam doneti nesporazum s partnerom, ali i sa ukućanima. Zajedničkim naporima rešite problem. Pojačan stres. Podložni ste raznim infekcijama.

BIK

  Očekuje vas početak rada na novom projektu ili poslovni sastanak na kom će vam biti dodeljena nova dužnost. Osećate potrebu da nešto promenite u odnosu s partnerom. To ćete rešiti češćim izlascima. Više se krećite. Mogući su problemi s digestivnim traktom.

BLIZANCI

  Ovaj dan donosi vam važne pregovore. Pregovarači će biti veoma naporni, ali ćete uspeti da pronađete kompromis. Nesporazum s partnerom može da izazove sve veće distanciranje između vas. Budite fleksibilni i popustite. Povišena telesna temperatura vam može stvarati manje probleme.

RAK

  Neočekivan splet okolnosti u saradnji sa inostranstvom ili problemi s nekim dokumentima i papirima. Moguća su odlaganja. Promenljivost raspoloženja i impulsivne reakcije mogu da uzrokuju razmirice između vas i partnera. Izbegavajte alkohol i neproverene proizvode.

LAV

  Pruža vam se prilika da počnete rad na jednom projektu koji podrazumeva dodatno prilagođavanje. Usvojićete nove veštine. Partnerovi negativni komentari ostavili su vas u lošem raspoloženju. Posvetite tom problemu više vremena. Mogući problemi s povišenim holesterolom, povedite računa o tome i smanjite unos masti.

DEVICA

  Ovaj dan može vam doneti poslovno putovanje i važan sastanak s poslovnim partnerima. Uspešan poslovni dogovor. Slobodne Device konačno će upoznati osobu koja će im se dopasti već na prvi pogled. Romantičan sastanak. Problemi s probavom su naglašeni, moguće je da do tegoba dolazi na nervnoj bazi.

VAGA

  Planetarni aspekti u polju platnog prometa mogu da vam donesu nestabilnu situaciju. Oprezno upravljajte finansijama. Poznanstvo sa jednom privlačnom osobom na nekoj proslavi može da se pretvori u nešto više. Zadržavanje tečnosti u organizmu. Problemi s bubrezima.

ŠKORPIJA

  Neke spletke mogu dopreti danas do vas, a vaš odnos s nekim kolegama nakon toga više neće biti isti. Slobodne Škorpije mogu da upoznaju zanimljivu osobu na nekoj zabavi. Probudiće se emocije kod oboje. Možete se opustiti i priuštiti sebi neko zadovoljstvo.

STRELAC

  Ključ uspeha u ovom periodu su dobra organizacija i oslanjanje na članove tima. Izbegavajte rizične investicije. Pruža vam se prilika da nastavite ljubavnu priču iz prošlosti. Obnavljanje komunikacije. Osetljivost grla. Izbegavajte preterani unos soli, koji može biti štetan po vas.

JARAC

  Mogućnost nesporazuma u komunikaciji sa saradnicima je izuzetno velika. Neke uplate danas mogu da kasne. Možete da upoznate veoma privlačnu osobu na kraćem putovanju. Nećete odoleti iskušenju. Loša cirkulacija. Nemojte da se iscrpljujete previše.

VODOLIJA

  Budite obazrivi u upravljanju novcem, jer postoji mogućnost nepredviđenih izdataka. Situacija zahteva prilagođavanje. Slobodne Vodolije mogu da upoznaju veoma zanimljivu osobu na nekoj zabavi. Ubrzo sledi sastanak. Proverite nivo šećera u krvi.

RIBE

  Atmosfera na poslu može da bude neizvesna i nestabilna, uz neočekivani zastoj u prilivu novca. Primenite rezervni plan. Partnerova sumnja delovala je uvredljivo na vas i to može dovesti do udaljavanja. Kardiovaskularni sistem je osetljiv. Potreban je savet kardiologa.

