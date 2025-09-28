Slušaj vest

Porodica Tramp pretvorila je političku moć u značajne profite, gradeći na ambiciji i taktičnosti koju je Donald razvijao još dok se pridružio očevom građevinskom biznisu 1968. godine. Članovi Trampove porodice koji nikada nisu imali sopstveni imetak, kao što su sinovi Erik, Donald Mlađi i Baron, kao i supruga Melanija, akumulirali su desetine, a potom stotine miliona dolara, kada je on postao predsednik SAD dodaje američki magazin Forbs.

Bogatstvo samog Trampa je skočilo za tri milijarde za godinu dana, zahvaljujući čemu je skočio na Forbsovoj listi 400 najbogatijih ljudi za 118 mesta, zauzevši ove godine 201. poziciju.

Džared Kušner i Ivanka Tramp

U januaru 2021, mesecu kada je Donald Trump napustio Belu kuću, Džared je osnovao je fond Affinity Partners. Iskoristivši veze iz vremena kada je bio predsednički savetnik, prikupio je 4,6 milijardi dolara od investitora iz Katara, Saudijske Arabije i UAE, investirajući više od 2 milijarde u 22 kompanije. Fond je vredan oko 215 miliona dolara, a Kušner je tako postao milijarder i zahvaljujući 20% udela u Kushner Companies vrednom 560 miliona dolara. Njihova kuća na Indian Creek Islandu u Majamiju, gde susedi uključuju Džefa Bezosa, sada vredi procenjeno 105 miliona dolara.

Erik Tramp

Erik, drugi sin predsednika Trampa, vredan je procenjenih 750 miliona dolara. Većinu prihoda ostvaruje kroz kriptovalute. Njegov udeo od 7,5% sada vredi oko 500 miliona dolara, a takođe je dobio procenjeni 10% od prodaje tokena World Liberty Financial. U maju je sa Donom Jr. potpisao licencni ugovor za golf rizort u Kataru, a do jula 2024. braća su delila 20% profita od određenih licencnih ugovora.

Donald Tramp junior

Donald Džunior ima manji udeo u American Bitcoin i ko-osnivač je World Liberty. Aktivan je u „anti-woke“ ekonomiji, sarađujući sa firmom 1789 Capital i zauzimajući mesta u upravnim odborima kompanija Public Square, GrabAGun i Truth Social. Njegovo bogatstvo poraslo je sa 50 miliona na 500 miliona dolara.

Baron Tramp

Najmlađi sin Baron Tramp, 19-godišnji student, takođe je ranije ulagao u kriptovalute i pomogao u osnivanju World Liberty Financial. Zarađeno je oko 80 miliona dolara od prodaje tokena, a još uvek drži 2,3 milijarde zaključanih tokena, što bi mu u budućnosti moglo doneti do 525 miliona dolara ako cena ostane stabilna.

Porodica Tramp sada je procenjena na oko 10 milijardi dolara, gotovo udvostručivši bogatstvo od prošlih predsedničkih izbora, zahvaljujući kombinaciji nekretnina, kriptovaluta, međunarodnih investicija i angažmana u konzervativnim poslovnim projektima.