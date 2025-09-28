Slušaj vest

Fibi Gejts je najmlađa ćerka osnivača Microsofta Bila Gejtsa. nedavno je otkrila zašto su joj roditelji savetovali da u detinjstvu ne koristi svoje poznato prezime. Odrastanje u senci jednog od najbogatijih ljudi sveta nosilo je jedinstvene izazove, a ova odluka bila je način da je zaštite, piše LADbible.

Bil Gejts deci dao samo 1 odsto nasledstva

Bil Gejts, koji se povukao iz svakodnevnog poslovanja Microsofta 2008. godine, a kasnije i s mesta predsednika uprave te iz upravnog odbora, odlučio je da njegova troje dece – Dženifer, Rori i Fibi naslede manje od 1 odsto njegove neto vrednosti procenjene na 101 milijardu dolara.

"Deca su dobila sjajne prilike za obrazovanje, ali naslediće manje od 1% ukupnog bogatstva jer sam odlučio da im to ne bi bila usluga. To nije dinastija. Ne tražim od njih da vode Microsoft,“ rekao je Gejts u nedavnom podkastu.

Bil Gejts sa ćerkom Fibi:

Odrastanje pod prezimenom Frenč

Fibije u svom podkastu The Burnouts, koji vodi sa cimerkom sa Stanforda, Sofijom Kiani, otkrila da su joj roditelji savetovali da u školi koristi majčino devojačko prezime Frenč.

"Moji su roditelji bili vrlo istrajni u nameri da ne koristimo očevo prezime Gejts dok nismo bili u srednjoj školi,“ ispričala je 22-godišnja naslednica.

Ova odluka joj je omogućila da stekne prijatelje na autentičan način, bez pritiska zbog očevog imena.

"To mi je stvarno omogućilo da steknem prijatelje na stvarno autentičan način pre nego što bih rekla:

"Oh, ovo je moja porodica ili ovo su moji rođaci. Dođite kod mene kući.' Mislim da mi ne bi nužno bilo dobro da sam kao dete bila potpuno u centru pažnje,“ priznala je.

Iako će naslediti samo jedan posto od 101 milijarde dolara, to i dalje predstavlja više od milijardu dolara, pa finansijska sigurnost za Fibi i njenu braću nije upitna.