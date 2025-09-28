Slušaj vest

Adam Mark istražuje misteriozne i napuštene destinacije, a jedna od njegovih avantura odnosila se na napušteno ostrvo Povelja koje se nelazi nedaleko od Venecije koja vrvi od turista. Ono što je tamo snimio nalik je horor filmu.

Reputacija ostrva Povelja kao jednog od najukletijih mesta na svetu potiče iz mešavine tragične istorije, folklora i sujeverja. Davno pre bolnice, Povelja je korišćena kao karantin tokom epidemija kuge. Veruje se da su desetine hiljada ljudi tamo umrle, a njihovi ostaci spaljeni ili sahranjeni u masovnim grobnicama. To je dovelo do verovanja da je zemljište ostrva „natopljeno ljudskim pepelom“.

Legenda o mentalnoj bolnici

Dvadesetih godina XX veka otvorena je psihijatrijska bolnica. Najpoznatija priča odnosi se na okrutnog doktora koji je navodno mučio pacijente i vršio nad njima eksperimente. Prema legendi, pao je (ili bio gurnut) sa zvonika bolnice. Kaže se da je preživeo pad, ali da ga je tada ugušila sablasna magla koja se podigla iz zemlje. Bolnica je zatvorena 1968. godine, a ostrvo je od tada uglavnom napušteno. Italija je zvanično zabranila posete javnosti, što samo dodatno podgreva njegovu jezivu reputaciju.

Adam Mark

Ostrvo zatvoreno za posetioce

Adam je uspeo da obiđe ovo ostrvo i da na njemu provede tri sata. Najpre je istražio napušteni stambeni blok sa sat-kulom.

"Mnogo stepenica se urušilo, bršljan ulazi kroz prozore. Sve je potpuno zaraslo" ispričao je.

U svom obilasku Adam je otkrio ogroman zatvor sa krevetima, deo gde je pod propao, kao i unutrašnjost napuštene bolnice sa metalnim krevetima i lancima. U tom urušenom i zapuštenom ambijentu Adam je otkrio nešto veama čudno. Najjeziviji trenutak, tvrdi, dogodio se u stambenoj zgradi.

"Dok smo snimali, jasno smo čuli korake. Kamera pokazuje da smo samo ja i moj partner stojimo tamo, a onda odjednom čujete korake kako dolaze kroz sobu", rekao je Adam.

"Kada smo prolazili kroz stambeni blok, na snimku se zapravo čuo vrisak, a mi ga tada nismo čuli, tako da je to bilo prilično čudno", rekao je na kraju Adam.

(Kurir.rs/Alo)