Arhipelag Svalbard predstavlja mesto koje istovremeno očarava i plaši. Smešten u Arktičkom okeanu, najbliže je naseljeno područje Severnom polu, poznato po jedinstvenim pojavama poput ponoćnog sunca leti i duge polarne noći zimi. Prizor koji privlači turiste iz celog sveta. Ipak, dok je nekoliko dana boravka izdrživo i fascinantno iskustvo, život tokom cele godine donosi izazove koje je teško zamisliti.

Upravo o tome govori Tiktokerka Đulija al Polo, Italijanka koja je pre nekoliko godina odlučila da se nastani na ovom norveškom arhipelagu.

Đulija al Polo Foto: printscreen/tiktok/giulia.al.polo

Život između netaknute prirode i svakodnevnih borbi

Đulija objašnjava da je odluka da se preseli na Svalbard proistekla iz želje da iskusi ekstremno i netaknuto okruženje. Ipak, priznaje da mane daleko nadmašuju prednosti.

"Jedina prava prednost, jeste strast i želja da se živi na mestu koje je ekstremno i netaknuto.", poručuje ona.

Njene reči odražavaju iskustva mnogih drugih stanovnika, koji se svakodnevno prilagođavaju uslovima koje turisti osete tek nakratko, dok oni u njima žive 365 dana godišnje.

U Longjiru, glavnom naselju, život je već složen; a u još udaljenijim mestima, poput Bjordalena gde Đulija živi, postaje neprekidna borba.

Đulija al Polo Foto: printscreen/tiktok/giulia.al.polo

Ovde se i pojam "normalnog" potpuno menja

Prva velika poteškoća odnosi se na osnovne usluge. U njenoj kući nema ni vodovoda ni kanalizacije.

"Snabdevamo se rezervoarima za vodu i koristimo specijalne WC šolje koje spaljuju otpad, umesto da ga odvode u kanalizaciju", objašnjava Đulija.

To znači da se neprestano mora paziti na raspodelu resursa, planirati svako korišćenje i svesti rasipanje na minimum. Za nekoga iz Italije, gde su te usluge podrazumevane, ovakav način života je težak šok. Ovde se i pojam "normalnog" potpuno menja: voda ne teče iz slavine, odvod nije automatski i svaka sitnica u svakodnevici zahteva organizaciju i svesnost.

Prisutnost polarnih medveda: stvarna pretnja

Na Svalbardu živi više polarnih medveda nego ljudi, što je stalna opasnost. Đulija stanuje u Bjordalenu, što u prevodu znači "dolina medveda". To je jedini prirodni prolaz kojim se medvedi kreću od unutrašnjosti ka fjordu.

"Nije često da ih sretnemo, ali dešavalo se, čak i u blizini aerodroma."

Zato svako ko napusti naseljeno područje mora da nosi vatreno oružje. Šetnja bez zaštite postaje realan rizik, a suživot sa predatorima duboko oblikuje životni stil stanovnika.

Stanovanje i stroga pravila o iznajmljivanju

Još jedna prepreka tiče se stambenih pravila. U delu gde Đulija živi, turistima nije dozvoljeno izdavanje kuća, i to iz bezbednosnih razloga.

"Svesno sam odabrala da živim dalje od centra, ali svaki odlazak zahteva automobil ili duže pešačenje, uvek sa obaveznom opremom protiv medveda", kaže ona.

Udaljenost od grada donosi izolaciju, težu nabavku namirnica i logistiku koja ne ostavlja prostor za improvizaciju. Svako ko odluči da se preseli mora da prihvati ova ograničenja, koja ne utiču samo na ekonomiju, već i na društveni život i odnose sa lokalnom zajednicom.

Ekstremna klima: neprekidna hladnoća i sneg

Konačan, ali najteži izazov jeste arktička klima. Temperature padaju i do -40 stepeni, a obilne snežne padavine otežavaju čak i izlazak iz kuće.

"Kada sam kupila kuću, morali smo da uklonimo metre snega samo da bismo mogli da uđemo", priseća se Đulija i dodaje da fizička izdržljivost postaje ključna za preživljavanje.

Polarno veče, koje mesecima prekriva Svalbard, dodatno otežava uslove.

"Ne radi se samo o tami – život bez sunca toliko dugo stavlja na probu i ljudsku psihu, tražeći ogromnu prilagodljivost", zaključuje ona.

(Kurir.rs/ Blic)

