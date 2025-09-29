Nove bizarne proslave u Srbiji - pravili žurku zbog dolaska jeseni! Teolog Nebojša Lazić objašnjava da je ovaj put reč o neopaganizmu, ali da se već stvara bunt
Proslava "dolaska jeseni" u jednom poznatom klubu u Srbiji pokazala je da se novi duhovni trendovi pod plaštom tradicije i povratka korenima uvlače među omladinu. Da li se i koliko iza tih rituala krije opasnost po veru i identitet i da li je reč o paganizmu, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkriva teolog Nebojša Lazić.
- Svakako da je reč o neopaganizmu kao jednom od tredova koji je bio prisutan početkom 2020. godine u zapadnoj Evropi. Svaki obračun sa tom civilizacijom i buntovništvom dovodi do ovakvih pojava. Polarizacija tih žurki dolazi u vreme kada su različiti trendovi pokušaja zabavljanja, otišlo se u drugu krajnost destruktivnosti. Predstavlja se kao jedan u nizu trendova, ali nosi dublje poruke.
Lazić je pomenuo i sve veći broj ljudi koji prelazi u pravoslavnu veru, to objašnjavajući na sledeći način:
- Kako vodimo računa o fizičkoj higijeni, tako bi trebalo da vodimo računa i o duhovnoj. Sve više ljudi prelazi u pravoslavlje i to je ultimativna pobuna protiv sveta, jedini smisleni bunt.
