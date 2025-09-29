Slušaj vest

Proslava "dolaska jeseni" u jednom poznatom klubu u Srbiji pokazala je da se novi duhovni trendovi pod plaštom tradicije i povratka korenima uvlače među omladinu. Da li se i koliko iza tih rituala krije opasnost po veru i identitet i da li je reč o paganizmu, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkriva teolog Nebojša Lazić.

nebojša lazić.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Svakako da je reč o neopaganizmu kao jednom od tredova koji je bio prisutan početkom 2020. godine u zapadnoj Evropi. Svaki obračun sa tom civilizacijom i buntovništvom dovodi do ovakvih pojava. Polarizacija tih žurki dolazi u vreme kada su različiti trendovi pokušaja zabavljanja, otišlo se u drugu krajnost destruktivnosti. Predstavlja se kao jedan u nizu trendova, ali nosi dublje poruke.

Lazić je pomenuo i sve veći broj ljudi koji prelazi u pravoslavnu veru, to objašnjavajući na sledeći način:

- Kako vodimo računa o fizičkoj higijeni, tako bi trebalo da vodimo računa i o duhovnoj. Sve više ljudi prelazi u pravoslavlje i to je ultimativna pobuna protiv sveta, jedini smisleni bunt.

Nove bizarne proslave u Srbiji - pravili žurku zbog dolaska jeseni! Teolog Nebojša Lazić objašnjava da je ovaj put reč o neopaganizmu, ali da se već stvara bunt Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoSlave devojačko veče od podneva! Pojedine devojke besne zbog trenda: Ludilo vikendica od 500 evra mora da stane i da se vrati izlazak sa 4-5 bliskih drugarica!
devojacko-vece-profimedia0297071150.jpg
DruštvoOve 4 kobne greške mladi prave tokom maturske večeri: Mogu da ih koštaju života, najveću odgovornost imaju roditelji
matura.jpg
Društvo"A gde drugde?" Građani otkrili gde vole da provode uskršnje praznike: Od egzotičnih putovanja, preko posete porodici, do ostajanja kod kuće (VIDEO)
anketa.jpg
DruštvoPorodica organizovala proslavu dečijeg rođendana u stanu: Komšija zatekao nešto neočekivano ispred vrata! Evo šta je dobio uz poruku izvinjenja (FOTO)
IMG_20241216_155531.jpg
TEOLOG DEFINISAO DA LI SU LABUBU LUTKICE POVEZANE SA SATANIZMOM - Prema pravoslavnoj crkvi, istina je OVO "Ništa ukleto ne može da utiče na vas ako..." Izvor: Kurir televizija