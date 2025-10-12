Slušaj vest

Džošua Bargin, jedan od prvih 100 zaposlenih tehnološkog giganta Amazona, otkrio je kako je izgledao njegov razgovor za posao s osnivačem kompanije,Džefom Bezosom, davnih 90-ih godina. Iako je rad u Amazonu danas uobičajen s obzirom na globalnu prisutnost kompanije, iskustvo rada u samim počecima bilo je potpuno drugačije, piše Unilad.

Amazon je osnovan 1994. godine, a sve je počelo u Bezosovoj kancelariji na jednom spratu u blizini Sijetla. Njegova početna vizija bila je da stvori internet knjižaru. Kako bi tu ideju sproveo u delo, Bezosu su bili potrebni zaposleni, posebno oni s iskustvom u programiranju.

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Odgovor na oglas i veliki rizik

Upravo je tada Džošua Bargin naišao na oglas za posao objavljen u novinama Univerziteta Vašington i odlučio da se prijavi faksom. U oglasu su se tražili kandidati s visokom stručnom spremom i iskustvom u programskim jezicima "C/C++/Unix" i u dizajniranju velikih i složenih sistema. Za Bargina je to bio veliki rizik. Kompanija je bila tek u drugoj godini postojanja, a prihvatanje posla značilo je preseljenje i smanjenje plate.

Foto: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U objavi na platformi Medium napisao je kako je karijeru započeo u "tradicionalnoj kompaniji za poslovni softver", ali znao je da želi da radi kao programer na Zapadnoj obali. Kada mu je prijatelj pokazao Amazonov oglas, prijavio se i ubrzo postao jedan od prvih 100 zaposlenih globalnog giganta.

Susret s Bezosom

Prisećajući se intervjua, objasnio je da je "tada još imao kosu" i da je odlučio da obuče odelo "jer se to tako radilo na Istočnoj obali". Napravio je i grešku jer je tokom testiranja kod pisao na tastaturi, ne znajući da se od kandidata očekuje korišćenje ploče. Uprkos manjem propustu, pozvan je na drugi krug razgovora - ovaj put sa samim Bezosom, prenosi Index.hr.

Džef Bezos izgubio 29 milijardi dolara Foto: : THOMAS COEX / AFP / Profimedia

"Bio sam na intervjuu sa Džefom Bezosom u Amazonovoj kancelariji na jednom spratu. Da, svi smo stali na jedan sprat! Ne, mislim da me se ne seća", podelio je Bargin. Bio je šokiran što je uopšte dobio priliku da razgovara s izvršnim direktorom, a uprkos stresu, bio je uveren da je dobro prošao.

Od odlaska do povratka u Amazon

Posao je na kraju i dobio. Iako je u početku bio skeptičan oko ideje internet prodaje knjiga, u kompaniji je ostao više od tri godine. Nakon odlaska 2000. godine, Bargin je 14 godina radio na raznim drugim projektima, da bi se 2014. vratio u Amazon, tačnije u odeljenje Amazon Web Services (AWS), gde radi i danas.

Video: Na društvenoj mreži joj stigla ponuda za posao koja je otvorila Pandorinu kutiju