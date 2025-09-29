a kakvo je vaše znanje o Hrvatskoj?

Mladi u Hrvatskoj u anketi o gradovima u Srbiji

Hrvatski portal "Index" nedavno je sproveo zanimljivu anketu na ulicama, postavljajući mladima jedno krajnje jednostavno pitanje: "Možete li da nam nabrojite pet gradova u Srbiji?" Iako se očekivalo da će većina anketiranih bez problema odgovoriti, rezultati su bili šarenoliki – od sigurnih odgovora do potpune zbunjenosti.

Kao što se moglo i pretpostaviti, svi ispitanici su odmah pomenuli Beograd i Novi Sad, dva najveća i najpoznatija grada Srbije. Međutim, nakon toga je malo ko uspeo da se snađe.

Jedan momak je bez većih problema nastavio niz: "Novi Sad, Niš, Šabac, Čačak, Beograd“, nabrajao je, ne zaustavljajući se ni na pet: "Sremska Mitrovica, Šid…“ dodao je samouvereno.

Drugi ispitanik nije bio toliko siguran: "Beograd, Novi Sad, Bajina Bašta, Ključ… Ako je to mesto, nisam siguran. I ne mogu sad baš u momentu“, priznao je uz osmeh.

Većina ostalih prolaznika se ipak nije snašla najbolje. Nekima je u pomoć priskočio prijatelj, pa su se kroz razgovor setili još ponekog većeg grada poput Niša, Kragujevca ili Stare Pazove, ali retko ko je uspeo da bez zadrške nabroji pet gradova.

Ova anketa, iako sprovedena s dozom humora, otvara i jedno šire pitanje: koliko mladi u regionu zapravo znaju o zemljama svojih suseda, sa kojima su do ne tako davno činili jednu državu. Iako se često govori o povezanosti, zajedničkoj istoriji i kulturnim sličnostima, čini se da konkretna znanja – pa makar i geografska – često izostaju.

Anketa je, očekivano, postala viralna na društvenim mrežama, izazvavši brojne komentare, ali i podsmeh. Dok su jedni isticali da "nije tragedija ne znati“, drugi su ovu situaciju videli kao signal da obrazovni sistem i mediji treba više da se posvete upoznavanju regiona, pogotovo među mlađom populacijom.

U svakom slučaju, ako ništa drugo, anketa je podsetila mnoge da je možda vreme da obnove gradivo iz geografije – makar ono najosnovnije.

