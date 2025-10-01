Slušaj vest

Hong Kong, poznat po svojim neboderima i neonskim svetlima, krije i jedno arhitektonsko čudo koje je istovremeno fascinantno i zastrašujuće. U četvrti Quarry Bay smešten je stambeni kompleks koji lokalci od milja, ali i s dozom ironije, zovu "Čudovište".

Nije reč o jednoj zgradi, već o pet međusobno povezanih blokova u kojima svoje domove deli oko 10.000 ljudi. Čitav kompleks obuhvata više od 2.000 stanova, a prizori unutrašnjih dvorišta podsećaju na scene iz futurističkih filmova.

Iako je Hong Kong već godinama na listi najskupljih gradova na svetu, upravo ovde može se pronaći relativno pristupačan smeštaj. Vlada je šezdesetih godina prošlog veka izgradila ovaj kompleks kako bi obezbedila stanove za porodice i pojedince sa skromnijim primanjima. Tako su nastali mali, funkcionalni stanovi u kojima se život odvija na svega nekoliko kvadrata.

Pogledajte u galeriji kako izgleda stan od 9 kvadrata:

1/12 Vidi galeriju Ešli Kim pokazala stan od 9 kvadarata u Hong Kongu Foto: printscreen/youtube/Ashely Kim

Na društvenim mrežama i Jutjub kanalima može se pronaći mnoštvo priča ljudi koji su odlučili da život u "Čudovištu" prikažu svetu. Među njima je i Ešli Kim, koja je nekoliko meseci provela u stanu od samo devet kvadrata. Iako zvuči nemoguće, ona je taj mali prostor pretvorila u dom sa krevetom, radnim kutkom, mini-kuhinjom i ostavom.

Cena ovakvih stanova kreće se od nekoliko stotina evra mesečno (oko 500), što je u poređenju sa prosečnim cenama u Hong Kongu prava retkost. Za mnoge stanovnike to nije samo praktično rešenje, već i način da ostanu u gradu koji nikada ne spava, bez obzira na visoke troškove života.

U "Čudovištu" se svakodnevno prepliću hiljade priča, od porodica koje tu žive decenijama, do mladih profesionalaca koji traže svoje mesto u jednom od najdinamičnijih gradova sveta.

Bonus video: Prognoza cena stanova i kirija za blisku budućnost